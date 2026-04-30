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怪我から復帰を目指すバルセロナFWラミネ・ヤマルについて、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は2026年W杯でスペイン代表の「インパクトのある交代要員」として起用する意向を示した。
ヤマルのコンディション回復に向けた管理
バルセロナファンは、ヤマルがラ・リーガ終盤を欠場すると知り落胆した。しかし、スペイン代表での起用可能性に注目が集まっている。彼はワールドカップまでに回復する見込みだが、スペイン代表は慎重で、直ちに先発させる予定はない。
『Sport』紙によると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は最近「大会序盤は短時間出場の方が効果的かもしれない」と語った。グループステージで徐々に試合勘を戻し、ノックアウトステージでの先発復帰が検討されている。
- AFP
デ・ラ・フエンテが戦術オプションを検討中
スペイン代表監督は、コンディションが100％でない選手でも、ヤマルやオルモのように短い出場時間で試合の流れを変えられると語った。
「采配ではあらゆるシナリオを想定する。リード時、ビハインド時、相手が10人になった場合など。20分しか出られない選手でも価値はある。オルモは負傷しながら合流し、当初は出場を見合わせる予定だったが、結局は欧州選手権で決定的な役割を果たした」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。
決勝トーナメントを最優先する
デ・ラ・フエンテ監督は長期視点で戦略を立てる。ワールドカップは過酷な大会だ。そのためコーチ陣は、ヤマルがベストコンディションになるまで待って出場時間を与える方針だ。1か月に及ぶ大会の終盤、勝敗が重要な時点で全選手が万全の状態であることが最優先だ。
「50分や60分は無理でも、20分なら高いパフォーマンスを示せる選手もいる。その20分が勝敗を分ける。ノックアウトステージでベストな状態で決定的な仕事をする選手もいる。我々の優先は、決定的瞬間に最強のチームで臨むことだ」と監督は語った。
- AFP
医療上の注意とクラブ内連絡
スペイン代表チームドクターのオスカル・セラダ氏は、ヤマル選手にとって怪我からの回復は第一歩に過ぎず、慎重な対応が必要だと強調した。ワールドカップは3～4日おきに試合があり、選手の身体回復には失敗の余地がほとんどない。
「怪我から回復しても、すぐ最高のパフォーマンスを発揮できるとは限らない。復帰の最大リスクは再発だ」とセラダ氏は指摘。さらに「3〜4日おきに試合があるW杯では休息が不可欠だ。クラブと常に連絡を取り、選手の回復状況を日々確認しながら判断している」と語った。