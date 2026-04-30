スペイン代表監督は、コンディションが100％でない選手でも、ヤマルやオルモのように短い出場時間で試合の流れを変えられると語った。

「采配ではあらゆるシナリオを想定する。リード時、ビハインド時、相手が10人になった場合など。20分しか出られない選手でも価値はある。オルモは負傷しながら合流し、当初は出場を見合わせる予定だったが、結局は欧州選手権で決定的な役割を果たした」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。



