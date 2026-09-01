プーマスは当初、500万ドルの補償金に加え、すでに選手に支払われていた肖像権料として100万ドルを請求していた。メキシコのクラブは、アルベスがバルセロナで性的暴行の容疑で逮捕されたことを受け、契約違反条項に基づいてこの請求を行った。FIFAフットボール・トリビューンは当初この請求を退けたが、プーマスはCASへの上訴に成功し、その後スイスの最高裁判所で最終的な勝訴を収めた。