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性的暴行容疑での逮捕と契約解除を受け、プーマスが法廷闘争に勝利。ダニ・アウベスに170万ポンドの巨額罰金が科される
スイスの裁判所が判決を支持
スイス連邦最高裁判所は、この元DFによる控訴を棄却し、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が以前に下した裁定を支持した。『ESPN Brazil』の報道によると、法的拘束力を持つ6月11日の決定により、このブラジル人はプーマスUNAMに対し、170万ポンド（230万ドル）の賠償金を支払うよう命じられた。この判決により、2023年1月の契約解除をきっかけに始まった長期の法廷闘争に終止符が打たれた。
財政戦争が大詰めを迎える
プーマスは当初、500万ドルの補償金に加え、すでに選手に支払われていた肖像権料として100万ドルを請求していた。メキシコのクラブは、アルベスがバルセロナで性的暴行の容疑で逮捕されたことを受け、契約違反条項に基づいてこの請求を行った。FIFAフットボール・トリビューンは当初この請求を退けたが、プーマスはCASへの上訴に成功し、その後スイスの最高裁判所で最終的な勝訴を収めた。
裁判費用がかさんでいる
この数百万ドル規模の違約金に加え、43歳の元右SBは訴訟費用として1万7000スイスフラン、さらに手続き費用として1万9000スイスフランを負担しなければならない。アルベスは以前、スペインの裁判所が有罪判決を覆したことで2025年3月に釈放されるまで、14カ月間服役していた。この法的勝利は、選手契約における懲戒条項の執行を進める上で、プーマスにとって大きな勝利となる。
ポルトガルでの新たな挑戦
現役生活に終止符を打ったアルベスは、現在はフットボールの運営やヨーロッパでのクラブ所有に軸足を移している。元セビージャおよびバルセロナのスターは最近、ポルトガル3部のスポルティング・クルーベ・デ・サン・ジョアン・デ・ヴェールの買収を完了した。この新たな挑戦に乗り出す中、このベテランは裁判所の判断に従い、プーマスに対する未払いの金銭的債務を清算しなければならない。
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