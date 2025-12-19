2009年9月、ベントナーは練習に向かう途中で交通事故に遭い、車は全損した。それでも生きていられたのは、人知を超えた存在のおかげだと考えていた。負傷は軽く、離脱もわずか数週間で済んだ。

「誰かが私を守ってくれたのだと思います」とベントナーは当時語った。「それが何なのか、誰なのかは分かりません。でも、広い視野で振り返ると、誰かに助けられたとしか思えないのです。私の命が終わる時ではなかったのだと心から思います。車がもっと小さく、安全性も低かったら、命を落としていたかもしれません。警察も、悲劇に終わらず、少なくとも私が重傷を負うこともなかったのは奇跡だと言っていました」

「その時の一瞬一瞬をすべて覚えています。気を失うことも、意識を失うこともありませんでした。私が時速160キロで走っていたと言う人がいましたが、そんなでたらめがどこから出てきたのか分かりません。まったくの嘘です。そんなスピードは出していません。まったくです。警察とも話しましたが、スピード違反は関係していないので、立件されることはありません。事故が起きたのは、左車線で車が私のすぐ前に入ってきたからです。反応しなければ、1秒後にはその車に衝突すると分かりました。『これはひどいことになる。今、死ぬかもしれない』と思ったのを覚えています」

「それで、相手の車を避けようとハンドルを思い切り右に切りました。避けることはできました。でも、道路の中央にある路肩に突っ込みました。車は回転しながら道路を横切り、幸いそれほど大きくない木々にぶつかりました。私は車ごと野原に飛び込み、そこで車は止まりました。完全に壊れていました。もっとひどいことになっていてもおかしくなかったと分かっています」

当時、ベントナーは完全に回復したように見えたが、2020年には、この事故をきっかけにいくつもの小さなけがを重ねるようになったと明かした。

「交通事故は私にとって大きな痛手でした」とベントナーは語った。「非常に深刻な事故でした。多くの痛みに悩まされ、今でも続いています。事故で自分が変わりました。物事への向き合い方も変わったのです。かなり深刻な事故だったので、生きていられて幸運だと感じました。でも、その後の数年間、たくさんの小さなけがや問題を抱えることになりました。選手としても、一人の人間としても、それに対処するのはとても難しかった。けがや痛みでいつも足止めされ、思うようなところまでなかなかたどり着けなかったからです」