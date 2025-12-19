元デンマーク代表のベントナーは、欧州屈指のストライカーになれたかもしれない。ただ、実際に彼が歩んだ人生を知ると、そうした姿を思い描くのは難しい。ベントナーのキャリアを100回やり直せたなら、そのうち半数以上は成功を収めていただろう。
しかし彼は、ピッチ外での奇妙なトラブルによって、取り返しのつかない形で道を外れてしまった珍しい例だった。インターネット上で生まれた、最初期の本格的なサッカーミームの一つでもある。これが「ベントナー卿」の人生と、その時代だ。
元デンマーク代表のベントナーは、欧州屈指のストライカーになれたかもしれない。ただ、実際に彼が歩んだ人生を知ると、そうした姿を思い描くのは難しい。ベントナーのキャリアを100回やり直せたなら、そのうち半数以上は成功を収めていただろう。
しかし彼は、ピッチ外での奇妙なトラブルによって、取り返しのつかない形で道を外れてしまった珍しい例だった。インターネット上で生まれた、最初期の本格的なサッカーミームの一つでもある。これが「ベントナー卿」の人生と、その時代だ。
首都コペンハーゲンで育ったベントナーは、デンマークのユース年代で注目を集めた。だが、キャリアのその段階からトラブルもついて回った。「若い頃は少し血の気が多かった」と、後に本人も認めている。
ベントナーは2005年にアーセナルと契約し、将来のスター候補の一人と目された。加入はロビン・ファン・ペルシーより後で、エマニュエル・アデバヨールの少し前だった。また、練習場ではティエリ・アンリと口論になった。
「彼は僕に詰め寄り、顔に向かって怒鳴り、いろいろなことを言った」と、ベントナーはその衝突について著書に記している。「今振り返れば、僕の態度が悪かったと分かる。当時は考え方が違っていた。ちょっとした言い争いになって、彼に自分の立場を思い知らされたんだ」
ベントナーは2006年、チャンピオンシップのバーミンガム・シティに期限付き移籍した。スティーブ・ブルース率いるチームがプレミアリーグ復帰を決める中、セント・アンドルーズで人気を博した一方、ピッチ外の生活が注目を集め始めたのもこの頃だった。2006-07シーズンには、自由時間の大半をラップダンスクラブで過ごしているとの報道が出た。
「週に5回、ラップダンスクラブに行っていたわけじゃない。ラップダンスクラブに依存していたわけでもない。そこははっきりさせておきたい！ 単に、全般的に外出していたんだ」と、ベントナーは2020年に公の場で訂正した。「当時はケガをしていた。僕はスティーブをとても尊敬していたし、本当に尊敬している人には嘘をつけない。完全に正直でいなければならない。彼は激怒して僕を呼び出した。本当に怒っていたよ。『今週は4回も出かけている』と説明されたとき、僕は『本当にごめんなさい、スティーブ。5回です』と言った。彼はどう反応していいか分からなかった。すごく怒っていたけれど、思わず笑ってしまうのも抑えられなかったんだ」
この騒動には、さらに続きがあった。ベントナーは夜遊びをやめ、交際相手との落ち着いた生活を始めた。その相手は、ブルースの娘エイミーだった。2人は2008年に別れた。おそらくスティーブはほっとしたことだろう。
こうした軽率な行動にもかかわらず、アーセン・ヴェンゲル監督はベントナーの可能性を十分に評価し、アーセナルがプレミアリーグ優勝を争った2007-08シーズンのトップチームに加えた。ベントナーには新たに5年契約も提示された。
全体として、ベントナーにとってはまずまずのシーズンだった。公式戦40試合で9ゴールを挙げ、この得点数を上回ったのはアデバヨール、セスク・ファブレガス、エドゥアルド・ダ・シルバだけだった。クリスマス期間中には、ライバルのトッテナムをホームに迎えた一戦で途中出場直後のファーストタッチからゴールを決め、2-1の勝利に貢献。アーセナルのファンの英雄にもなった。しかし、飛躍を遂げるさなかにも、ベントナーは自らの行動で足を引っ張ってしまう。
リーグカップ準決勝第2戦でアーセナルがトッテナムに1-5で敗れた際、ベントナーはヘディングでオウンゴールを喫したうえ、ピッチ上でアデバヨールと小競り合いになり、鼻から出血した。シーズンを通じた努力をすべて台無しにしたわけではないが、その活躍に影を落としたのは確かだ。
2009年9月、ベントナーは練習に向かう途中で交通事故に遭い、車は全損した。それでも生きていられたのは、人知を超えた存在のおかげだと考えていた。負傷は軽く、離脱もわずか数週間で済んだ。
「誰かが私を守ってくれたのだと思います」とベントナーは当時語った。「それが何なのか、誰なのかは分かりません。でも、広い視野で振り返ると、誰かに助けられたとしか思えないのです。私の命が終わる時ではなかったのだと心から思います。車がもっと小さく、安全性も低かったら、命を落としていたかもしれません。警察も、悲劇に終わらず、少なくとも私が重傷を負うこともなかったのは奇跡だと言っていました」
「その時の一瞬一瞬をすべて覚えています。気を失うことも、意識を失うこともありませんでした。私が時速160キロで走っていたと言う人がいましたが、そんなでたらめがどこから出てきたのか分かりません。まったくの嘘です。そんなスピードは出していません。まったくです。警察とも話しましたが、スピード違反は関係していないので、立件されることはありません。事故が起きたのは、左車線で車が私のすぐ前に入ってきたからです。反応しなければ、1秒後にはその車に衝突すると分かりました。『これはひどいことになる。今、死ぬかもしれない』と思ったのを覚えています」
「それで、相手の車を避けようとハンドルを思い切り右に切りました。避けることはできました。でも、道路の中央にある路肩に突っ込みました。車は回転しながら道路を横切り、幸いそれほど大きくない木々にぶつかりました。私は車ごと野原に飛び込み、そこで車は止まりました。完全に壊れていました。もっとひどいことになっていてもおかしくなかったと分かっています」
当時、ベントナーは完全に回復したように見えたが、2020年には、この事故をきっかけにいくつもの小さなけがを重ねるようになったと明かした。
「交通事故は私にとって大きな痛手でした」とベントナーは語った。「非常に深刻な事故でした。多くの痛みに悩まされ、今でも続いています。事故で自分が変わりました。物事への向き合い方も変わったのです。かなり深刻な事故だったので、生きていられて幸運だと感じました。でも、その後の数年間、たくさんの小さなけがや問題を抱えることになりました。選手としても、一人の人間としても、それに対処するのはとても難しかった。けがや痛みでいつも足止めされ、思うようなところまでなかなかたどり着けなかったからです」
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一方、ベントナーの波乱に満ちた恋愛遍歴が落ち着く兆しはほとんどなかった。2009年末までに、かつての恋人に脅され、胸の美容整形費用を払わされたと主張している。
「以前関係を持った女性の一人がまた現れて、僕の子を妊娠したと言い出したんだ。どうにかするなら代償が必要だとね。『それはどういう意味？』と僕は聞いた」
「すると彼女は『新しい胸を手に入れる費用を払ってほしい。胸を直したいの』と言うんだ。結局、彼女が美容外科医のところへ行く費用を僕が払うことになった。別の夜には、ある女性が僕のポルシェの1台のリアウインドーに石畳の石を投げつけた。僕はアパートの部屋にいて、彼女が叫んでいるのが聞こえたけど、外には出なかった。話すことは何もなかったからね。僕がもう会い続けたくないと言ったので、彼女は腹を立てていたんだ」
「また別の夜には、僕が寝ている間に女性が携帯電話を調べた。彼女のほかにも何人かと付き合っていることに気づいたんだと思う。翌朝、彼女はいなくなっていた。僕の服もだ。窓から投げ捨てられ、歩道に散らばっていた」
ベントナーはアーセナルでの2009-10シーズンと2010-11シーズン、コンディションを維持できなかった。プレーして得点することで味わっていた高揚感を別の場所に求め、ギャンブルに向かった。
「時には依存症のように見えたかもしれない」。ベントナーは2011年の自身の行動を振り返り、そう語った。「自分ではいつもコントロールできていると思っていた。でも、あの夜は転機のようなものだった。自分が望む生き方ではないと分かった。ピッチで何度もケガをすると、6万人の前でプレーするような興奮を得られなくなった。それに匹敵するものはなかった。勝負をしているという感覚を得られたのは、カジノに行ったときだけだった」
「賭け金が大きいほど、アドレナリンも高まる。一時は40万ポンドの負けを抱えたが、そのかなりの額を取り戻し、その夜の損失は最終的に2万ポンドだけだった。ひどい気分だったが、取り戻した後、ホテルに帰ってじっくり考えた。そして、大金を賭ける夜はこれで終わりにすると決めた。サッカーをして、全財産を失い、頭を使わなかった人間の一人にはなりたくなかった。原点に立ち返り、態勢を立て直すことが大切だった。今振り返れば、あの出来事があってよかったと思う。そうでなければ、目を覚ますきっかけを得られなかったかもしれない」
では、この悪い習慣を断つため、ベントナーは誰に頼ったのか。ほかでもないスティーブ・ブルースだ。「スティーブと僕は、本音で話せる関係だった」とベントナーは続けた。「長年にわたってとても助けてくれたし、様子を確かめるためだけに電話をくれることもあった。彼は『いいか、ギャンブルは君が進みたい道じゃない。お金は賢く使い、人生も賢く生きろ』と言ってくれた。彼は間違いなく、僕のキャリアの初期にも、その後にも大きな影響を与えてくれた」
ベントナーは2010年ワールドカップとEURO2012のデンマーク代表メンバーに選ばれた。後者の大会では、再びプレー以外の理由で話題を集めた。
デンマークがグループステージでポルトガルに2-3で敗れた試合で、ベントナーは2得点を記録。2点目を決めた後、ユニフォームのパンツを少し下げ、ギャンブル企業パディ・パワーがスポンサーとなった下着を見せた。UEFAはこれをアンブッシュマーケティングとみなし、ベントナーに2014年ワールドカップ予選1試合の出場停止と10万ユーロの罰金を科した。パディ・パワーは、この罰金を肩代わりすることに同意した。
パディ・パワーは声明で、「我々は顧客の声に耳を傾けることを誇りにしている。昨日、はっきりと聞こえてきたのは、ニクラス・ベントナーがUEFAのダブルスタンダードによって不利益を被るべきではないという声だ。我々は、幸運を呼ぶ下着を着けていたというだけで、ニクラスが処分を受けるべきだとは思わない。実際、ちょっとした冗談にすぎなかった」と述べた。
ベントナーは2012-13シーズン、アントニオ・コンテ監督率いるユヴェントスへの期限付き移籍を実現した。加入直後にクラブのフィットネスコーチから「太りすぎ」と判断されたことを考えれば、よく移籍にこぎ着けたと言える。しかし、負傷と再び起こした運転中の不祥事により、シーズンを早々に終えることになった。当時25歳のベントナーは、コペンハーゲンの通りを逆走する車を目撃され、飲酒運転で逮捕された。
ベントナーはSNSで「友人とファンの皆さん全員に、心からおわびします。飲酒運転は許されません。すべての責任は私にあります」と述べた。その後、デンマーク当局から9万7200ポンドの罰金と3年間の運転禁止処分を科された。
この一件により、ベントナーはデンマーク代表から半年間の活動停止処分を受けた。デンマークサッカー協会は「DBUはニクラス・ベントナーに対し、代表での今後について考えるため、6カ月間活動を休むよう求めた」と発表。「DBUはすべての選手の私生活を尊重する。一方で、代表選手には公の場での行動において守るべき一定のルールもある」と述べた。
2014年、アーセナルのチームメートがチャンピオンズリーグのベスト16でバイエルン・ミュンヘンに敗退したその夜、酒に酔ったベントナーはコペンハーゲンに戻っており、タクシーに性器をこすりつけたとして非難された。
タクシー運転手はデンマークのメディアにこう語った。「彼は車の後部に立ち、ズボンのボタンを外して側面の窓に体をこすりつけた。ベルトでタクシーを叩きながら、私と『ヤりたい』と叫んでいた。この25年間、コペンハーゲンで酔っ払いやアルコール依存症の客を乗せてきたが、こんなことは一度も経験したことがない」
この時、ベントナーはなぜか逮捕も起訴も免れた。しかし2018年、5ポンド相当の運賃の支払いを拒んだ後、運転手の顎を骨折させ、再びコペンハーゲンのタクシー運転手たちの反感を買うことになった。ベントナーには50日間の収監が命じられたが、代わりに自宅軟禁下で刑期を終えることが認められた。
人生でさまざまな騒動を起こしてきたベントナーだが、2010年には一時的に落ち着いた生活を送り、子どもをもうけた。相手はデンマーク王室と親しい、元男爵夫人のキャロライン・イウエル＝ブロックドルフだった。しかし、2人は息子の誕生から間もなく別れた。
これが、インターネット上で広まった「ベントナー卿」という異名の元々の由来だ。この呼び名は、衰えていく彼のサッカーの実力をからかうためにも使われたが、奔放なストライカーはユーモアをもって受け止めていた。どのミームにも大きな太字の白文字が添えられていた時代を覚えているだろうか。この異名も、そんな時代の産物だった。
とはいえ、ベントナーは実際に領主になった。2015年、デンマークの出版物『Se og Hor』が、スコットランドのグレンコー・ウッドにある約0.09平方メートルの土地を彼の名義で購入したのだ。ベントナーの代理人エリサ・リュッケは「私たちも確認しましたし、ニクラスは面白い趣向だと思っています」と語った。「私たちは領収書を送ってもらうよう求められていますし、自然保護区の支援につながることをうれしく思っています」
2019年夏の移籍市場が終わる頃、ニクラス・ベントナーは少年時代を過ごしたクラブ、コペンハーゲンへの復帰を決めた。キャリア晩年にはヴォルフスブルク、ノッティンガム・フォレスト、ローゼンボリで浮き沈みを経験したが、有終の美を飾る決意を固めているようだった。ファンは憧れの選手の名前が入ったユニフォームを求めてクラブショップに殺到した。すると、なんとベントナーのホームユニフォームが売り切れてしまったのだ。
ショップ責任者のマーティン・ノールは「背中に『Bendtner 32』と入った新しいホームユニフォームを求める声が非常に多く寄せられています。そのため、大人用の全サイズが売り切れました。速やかに対応し、7～14日後には全サイズを再入荷する予定です」と語った。
しかし、首都のクラブへのベントナーの復帰は短命に終わった。プレーは明らかに求められる水準を大きく下回り、9試合でわずか1得点。コペンハーゲンでの挑戦に終止符を打って退団し、デンマークの下部リーグに所属するパートタイムのチーム、ターンビーFFに加入した後、2021年についに現役を引退した。
こうして、波乱に満ちた、文字通り信じがたいキャリアは完全に幕を閉じた。ここでは、確かな根拠のない逸話にはあえて触れていない。これらは、まさに波乱と隣り合わせに生きた男についての事実なのだ。