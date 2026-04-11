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急な変更……アッレグリの新たな試みは、ミランの立て直しに成功するのか？

ACミラン 対 ウディネーゼ
ACミラン
ウディネーゼ
セリエ A
マッシミリアーノ・アッレグリ
ラファエル・レオン
ルカ・モドリッチ
イタリア
ポルトガル
クロアチア

先週ナポリに敗れたミランは、セリエA優勝がほぼ絶望に。代わりに、チャンピオンズリーグ出場権を争うライバルが懸念される。

戦術バランスを取り戻し、攻撃力を回復させるため、アッレグリ監督の采配に注目が集まる。

この状況を受け、今後の行方を左右する新戦術論議が高まっている。

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images


  • エラー分析

    アッレグリ監督は、4-3-3を採用したのはフォーメーション変更というより、チームの状態をメンタル面も含めて広く見直すためだと説明した。

    ナポリ戦直後は精神的に厳しかったと明かし、冷静な対応が必要だと強調した。

    土曜のセリエA第32節ウディネーゼ戦を前に、アリジェリ監督はダゾン・スポーツに語った。「直近3試合で2敗した。状況を流されずミスを分析し、改善を考える必要がある」

    さらに「数選手が復帰した。ウディネーゼはカウンターで我々を苦しめる。だからこそミスを最小限に抑えるべきだ」と続けた。

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  • 初の戦術変更

    ほぼ全選手が起用可能となり、マテオ・ガビアもベンチ入り。アッレグリ監督は開幕戦以来初めてフォーメーションを3-5-2から4-3-3に変更した。

    ラファエル・レアオを偽9番で起用し、プリシッチとサリバチェルを両翼に配置。リッチとアテカムも投入した。

    アッレグリ監督は「アテカムはトムーリと違い、右寄りでプレーする。サリマイカーズは従来通りウイングで攻撃を担い、チームにバランスをもたらす」と説明した。

    さらに「ラファのコンディションは上がっている。純粋なフォワードとして良い動きをしているが、彼にゴールを決めさせる適切なパスを供給しなければならない」と続けた。

    さらに「ヒメネスは6か月離脱していたのでまだ100％ではない。フォルクログは2試合連続で出場している」と続けた。

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    さらにアリギエリは、今後の試合で4-3-3へのシステム変更の可能性にも言及し、チームの状況や選手の状態を見て判断するとした。

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