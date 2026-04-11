急な変更……アッレグリの新たな試みは、ミランの立て直しに成功するのか？

ほぼ全選手が起用可能となり、マテオ・ガビアもベンチ入り。アッレグリ監督は開幕戦以来初めてフォーメーションを3-5-2から4-3-3に変更した。

ラファエル・レアオを偽9番で起用し、プリシッチとサリバチェルを両翼に配置。リッチとアテカムも投入した。

アッレグリ監督は「アテカムはトムーリと違い、右寄りでプレーする。サリマイカーズは従来通りウイングで攻撃を担い、チームにバランスをもたらす」と説明した。

さらに「ラファのコンディションは上がっている。純粋なフォワードとして良い動きをしているが、彼にゴールを決めさせる適切なパスを供給しなければならない」と続けた。

さらに「ヒメネスは6か月離脱していたのでまだ100％ではない。フォルクログは2試合連続で出場している」と続けた。

さらにアリギエリは、今後の試合で4-3-3へのシステム変更の可能性にも言及し、チームの状況や選手の状態を見て判断するとした。