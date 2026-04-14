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「怠け者」ラファエル・レオにとってサッカーは「最優先事項」ではない――ACミランのスター選手がパオロ・ディ・カニオに酷評される
ロッソネリの守護神が批判の的となる
レアオの最近のプレーはミランサポーターから激しい批判を受けている。ホームでウディネーゼに0-3で負けた試合では大ブーイングが起きた。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、かつてのセリエA最優秀選手を4-3-3のセンターフォワードで起用したが、この戦術変更は成功していない。 批評家たちは、彼の動きの鈍さと守備への貢献不足が、最近の不振期においてチームをますます脆弱な状態に陥らせていると指摘している。
- AFP
ディ・カニオが移籍を批判
スカイ・スポーツでフォワードの不調を分析したディ・カニオは、攻撃の要としてプレーするには献身的な動きが不可欠だと主張した。彼は、レアオがチームのために走ることをためらう姿勢が、最近の不振でミランの攻撃の流動性を阻害していると指摘した。
元ウェストハム、ユヴェントスでプレーしたディ・カニオは「ストライカーはボールを受けるために50回動かなければならない。だが彼はボールが来る確信がない限り半分も動かない。チームメートにスペースを作る動きもない。どのリーグでもストライカーはそれくらい走らなければならない」と語った。 生まれつきのセンターフォワードでも難しい。ボールを持っていないときに毎回怠けているように見える選手なら、なおさらだ」
注目はサッカーから他へ移った
ミランが2021-22シーズンにリーグ優勝し、レオーはMVPに選ばれた。しかしそれ以降、目立った成長が見えないため、彼の私生活に批判が集まっている。ディ・カニオは「彼は安住し、音楽やファッションへの関心が強すぎる。それらがトップで戦う精神力を奪っている」と指摘する。
ディ・カニオは続けた。「彼は気を緩め、甘やかされて向上する決意を失った。優先順位が他のことに移っている。ここ数年、これほど多くのファッションショーの動画や8時間に及ぶレコーディングセッションを見たことはない。人々は選手の私生活を見るべきだと言うが、4〜5時間も他のことに費やせば身体も精神も消耗する。
30分ゲームをするのとはわけが違う。レーベルと6、7時間過ごしたり、ファッションショーに行ったりして、どこで精神エネルギーを回復するというのか」
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サン・シーロの先行きは不透明
ミランはセリエA第32節を終え、勝ち点63で3位。2位ナポリとは3、インテルとは12の差がある。ガゼッタ・デロ・スポルトは、2028年まで契約があるレオの調子が上がらなければ移籍を容認すると報じた。 ヴェローナ、ユヴェントス、アタランタとの大一番を前に、レアオは決定力と高年俸に見合う価値を証明する難題に挑む。