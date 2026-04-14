「怠け者」ラファエル・レオにとってサッカーは「最優先事項」ではない――ACミランのスター選手がパオロ・ディ・カニオに酷評される

ミランが2021-22シーズンにリーグ優勝し、レオーはMVPに選ばれた。しかしそれ以降、目立った成長が見えないため、彼の私生活に批判が集まっている。ディ・カニオは「彼は安住し、音楽やファッションへの関心が強すぎる。それらがトップで戦う精神力を奪っている」と指摘する。

ディ・カニオは続けた。「彼は気を緩め、甘やかされて向上する決意を失った。優先順位が他のことに移っている。ここ数年、これほど多くのファッションショーの動画や8時間に及ぶレコーディングセッションを見たことはない。人々は選手の私生活を見るべきだと言うが、4〜5時間も他のことに費やせば身体も精神も消耗する。

30分ゲームをするのとはわけが違う。レーベルと6、7時間過ごしたり、ファッションショーに行ったりして、どこで精神エネルギーを回復するというのか」