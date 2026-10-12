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「思い出はどうなる？」スティーヴン・ジェラード、マンチェスター・シティへの告発をめぐり、プレミアリーグのメダルの遡及授与を拒否
遡って授与されるメダルを巡る、奪われた思い出
『ジ・オーバーラップ』に出演したジェラードは、リヴァプールが2013-14シーズンの王者に認定される可能性について、マンチェスター・シティが獲得したタイトルが無効になった場合を想定して語った。多くのファンがその考えに沸く一方、ジェラードは異なる見方をしている。
「僕にとって、マンチェスター・シティの選手たちに対する個人的な問題ではない。彼らは皆、素晴らしい選手だし、あの瞬間を経験し、優勝に値した」とジェラードは語った。「ここで、プレミアリーグのメダルを受け取るとか、彼らが手にしたメダルが欲しいとか言うつもりはない」
- Getty Images Sport
過去を受け入れる
ジェラードはブレンダン・ロジャーズ監督の下で優勝を争ったそのシーズン、チェルシーとの重要な一戦で足を滑らせた。このプレーはよく知られており、最終的にマンチェスター・シティの優勝を許すことになった。しかし、ジェラードはその失意を乗り越え、「もしも」を考え続けることはないと強調する。
「プレミアリーグで一度も優勝できなかったこと、優勝には届かなかったことを受け入れられたと思う」とジェラードは付け加えた。「そのことは受け入れた。あのシーズンの終盤に自分に起きた出来事も受け入れた」
イングランドサッカー界全体への影響
マンチェスター・シティでプレーした選手たちは、自分たちが経験したことは誰にも消せないと主張するかもしれない。しかし、ジェラードはリーグの他のチームが受けた影響の大きさを強調した。
「シティの選手やファン、著名人のファンが『あの瞬間を僕たちから奪うことはできない』と言うのを何度も聞いた。では、彼らが奪った思い出はどうなる？ 僕や僕がプレーしたチームだけではない。あの9年か10年の間に奪われた思い出はどうなる？ トッテナムのファン、マンチェスター・ユナイテッドのファン、エヴァートンのファン、下位チーム、カップ戦に出場したチーム。シティの元選手、現役選手、オーナーをはじめ、シティに関わるすべての人は、自分たちが他の人々から奪ったかもしれない思い出について考えなければならない」
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マンチェスター・シティの今後は？
マンチェスター・シティはすべての疑惑を強く否定し、現在進行中の審理で告発に対する反論を続けている。独立委員会はいずれ最終的な裁定を下すことになる。その結果はイングランドサッカーの歴史を大きく塗り替える可能性があり、ライバルクラブは前例のない競技上の制裁が科されるかどうかを不安を抱えながら見守っている。
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