マンチェスター・シティでプレーした選手たちは、自分たちが経験したことは誰にも消せないと主張するかもしれない。しかし、ジェラードはリーグの他のチームが受けた影響の大きさを強調した。

「シティの選手やファン、著名人のファンが『あの瞬間を僕たちから奪うことはできない』と言うのを何度も聞いた。では、彼らが奪った思い出はどうなる？ 僕や僕がプレーしたチームだけではない。あの9年か10年の間に奪われた思い出はどうなる？ トッテナムのファン、マンチェスター・ユナイテッドのファン、エヴァートンのファン、下位チーム、カップ戦に出場したチーム。シティの元選手、現役選手、オーナーをはじめ、シティに関わるすべての人は、自分たちが他の人々から奪ったかもしれない思い出について考えなければならない」