ジェラルド・アサモアは、キャリアで最も感動的な瞬間を、25年経った今でも鮮明に覚えている。「これから何年経っても」と47歳の彼はSIDのインタビューで語り、涙をこらえた。「ファンたちがどれほど苦しんでいたか、ピッチに倒れ込み、泣き崩れていた姿は、胸が痛む」
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「怖くてフリーキックを見られなかった」。FCバイエルン・ミュンヘンがシャルケ04を絶望の淵に突き落とした瞬間。
2001年5月19日、シャルケ04はブンデスリーガ初優勝まであと4分38秒のところまで迫っていた。17時16分、SpVggウンターハヒンゲン戦（5-3）が終了し、クラブ史上最大の快挙が達成されたかのように見えた。 満員のパークスタジアムに集まった6万5000人の観客のうち数千人がピッチに殺到し、花火が夜空に上がった。ルディ・アサウアーは拳を突き上げ、選手たちは芝生で転げ回った。
そのなかに22歳のアサモアもいた。「突然、『我々は王者だ』という声が上がった」と彼は振り返る。しかし、一部の選手が優勝インタビューに応じるなか、フープ・スティーブンス監督は「全員ロッカールームへ」と命じた。 「僕は最後の方で、もうビールの瓶を手に持っていたんだ」とアサモアは語る。「そして中に入ると、『おかしいな、なんでここだけこんなに静かなんだ？』と思ったんだ」
全員がテレビに注目していた。大型スクリーンにはハンブルクからの映像が映し出され、悲劇の幕が開く。バイエルン対HSVの試合はまだ続いていたのである。サッカー史上最も有名なバックパスを受け、主審マルクス・メルクはバイエルンに間接フリーキックを与えた。
- AFP
「もうサッカーの神様なんて信じていない」
オリバー・カーンはハンブルクのペナルティエリアを力強く突破し、シュテファン・エフェンベルクがボールをそらし、パトリック・アンデションがゴールへと叩き込んだ。その瞬間、300キロ離れた場所にいる何千人ものファンの胸にも、そのゴールは深く突き刺さった。 「怖くてフリーキックの様子は全く見ていなかった」とアサモアは語る。「その後、選手たちが叫んだり物を投げつけたりする音が聞こえただけだ。そこで何が起きたのか分かった」
喜びの涙はたちまち悲しみの海へと変わった。アサウアー監督は後に「もうサッカーの神など信じない」と語った。 後に代表となりファンに愛される若きアサモアも、この出来事を胸に刻んだ。「当時は若く、まだ優勝まで時間があると高を括っていた。だが、泣く年配の姿を見て胸が締め付けられた。とてもつらかった」
1週間後、S04はDFBポカール（ドイツカップ）を制したが、人々の記憶に残ったのはブンデスリーガ史上最も劇的な決勝戦だけだった。「人々の心をつかんだ王者――響きは美しいが、私には何の得にもならない。むしろ優勝トロフィーを掲げていたかった」と、シャルケの「世紀の監督」スティーブンスは25年を経て『キッカー』誌に語った。
シャルケ04がブンデスリーガに復帰：「ファンはまさにそれだけの価値がある」
シャルケは成功ではなく、劇的な失敗や打ち砕かれた夢で語られるクラブだ。1972年、ブンデスリーガのスキャンダルが若き才能を崩壊させた。 1980年代には3度の降格と復帰を経験し、近年も3部リーグ陥落の危機があった。
「クラブもファンも、再びブンデスリーガに戻る価値がある」と遠隔地から昇格を見守ったアサモア。来季の目標は残留で、2001年のように「シャルケ04としていかに団結できるかが問われる」ことになる。