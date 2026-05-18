2001年5月19日、シャルケ04はブンデスリーガ初優勝まであと4分38秒のところまで迫っていた。17時16分、SpVggウンターハヒンゲン戦（5-3）が終了し、クラブ史上最大の快挙が達成されたかのように見えた。 満員のパークスタジアムに集まった6万5000人の観客のうち数千人がピッチに殺到し、花火が夜空に上がった。ルディ・アサウアーは拳を突き上げ、選手たちは芝生で転げ回った。

そのなかに22歳のアサモアもいた。「突然、『我々は王者だ』という声が上がった」と彼は振り返る。しかし、一部の選手が優勝インタビューに応じるなか、フープ・スティーブンス監督は「全員ロッカールームへ」と命じた。 「僕は最後の方で、もうビールの瓶を手に持っていたんだ」とアサモアは語る。「そして中に入ると、『おかしいな、なんでここだけこんなに静かなんだ？』と思ったんだ」

全員がテレビに注目していた。大型スクリーンにはハンブルクからの映像が映し出され、悲劇の幕が開く。バイエルン対HSVの試合はまだ続いていたのである。サッカー史上最も有名なバックパスを受け、主審マルクス・メルクはバイエルンに間接フリーキックを与えた。