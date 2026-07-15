大会で6試合計79分しか出場していない「トリコロール」の選手は、試合後、報道陣の前で1分間怒りを爆発させた。彼はチームの無力さを強く批判し、傲慢さへの指摘もにじませた。
翻訳者：
怒りの演説、傲慢さの非難、インタビュー中断。W杯でスペインに敗れ、フランス代表のスターが激怒。
「今日はスペインにも審判にも負けたのではなく、自分たちに負けた。誰もが我々を恐れていた。我々を敗退させえたのは我々だけだ」とシェルキは語り、スペインの戦術を称えた。
技術も戦術も1対1もすべて負けた。大きな失望だ。 我々は自分たちのサッカーができなかった。いつも通りのプレーをすれば並外れた力を出すのに、今日は相手がやりたいようにさせた」と22歳の選手は不満を漏らした。さらに、今回のW杯で圧倒的な強さを見せたことで準決勝前、チームが少し傲慢になっていなかったかとの疑問も示した。
スペイン戦を控えたフランス代表、傲慢すぎたか？「今日は自分たちで自滅してしまった」
フランスは準決勝まで全試合で圧倒的な強さを見せ、1998年と2018年の優勝国としてノックアウトステージでもスペイン戦まで無失点だった。 キリアン・ムバッペ、ミカエル・オリゼ、ウスマン・デンベレの強力3トップを擁する「トリコロール軍団」は、楽々と準決勝に進んだ。
「あまりに簡単だと、自分たちが一番強いと勘違いしてしまうのかもしれない」とシェルキは推測した。「難しく考える必要はない。今日は自分たちに負けた。それ以上言うことはない」
また、マンチェスター・シティの攻撃の要である彼に「もっと早く出場したかったか」と尋ねられると――シェルキは72分、予想外にミスを連発したオリゼに代わって投入された――彼は記者に怒鳴りつけた。「どう思う？」と吐き捨て、それ以上の質問を許さずインタビューを打ち切った。
- Getty Images
ワールドカップ準決勝、フランス対スペイン戦――衝撃的な数字
普段は脅威の攻撃陣も、スペインの堅守の前では無力だった。試合後のデータがそれを示している。 データプロバイダーのオプタによると、前半45分時点での期待得点「xGoals」はわずか0.04だった。
フランス代表のシュートはわずか2本でいずれも枠外。ペナルティエリア内からのシュートはゼロだった。前半だけで3回オフサイドを取られた。
後半も、2026年W杯最初の準決勝でわずかに優勝候補と目されていたフランス代表は、試合の大部分で無力だった。xGoals値は90分終了時でも0.3にとどまり、チームの不振を象徴した。
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