「今日はスペインにも審判にも負けたのではなく、自分たちに負けた。誰もが我々を恐れていた。我々を敗退させえたのは我々だけだ」とシェルキは語り、スペインの戦術を称えた。

技術も戦術も1対1もすべて負けた。大きな失望だ。 我々は自分たちのサッカーができなかった。いつも通りのプレーをすれば並外れた力を出すのに、今日は相手がやりたいようにさせた」と22歳の選手は不満を漏らした。さらに、今回のW杯で圧倒的な強さを見せたことで準決勝前、チームが少し傲慢になっていなかったかとの疑問も示した。