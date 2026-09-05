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怒りのロベルト・デ・ゼルビ、またしてもプレミアリーグでスコアレスドローに終わった後にトッテナムの不発な攻撃陣を批判
デ・ゼルビ、攻撃面の改善を要求
トッテナムは土曜日の0-0の引き分けにより、1974年以来初めて開幕3試合で無得点となった。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、1億6500万ポンドを投じた攻撃陣が、オリヴァー・グラスナー監督とそのチーム相手に相手GKを試す場面すら作れなかったことに怒りをあらわにした。
指揮官は、判断の悪さによってチームが大きな代償を払ったいくつもの決定機逸を指摘した。デ・ゼルビ監督は「最後の3分の1のエリアで改善しなければならない。改善し、もっと良い判断を下し、最後の3分の1で重要なことをやれそうな場面では、もっと落ち着かなければならない」と語った。
- AFP
判断のまずさがスパーズに代償をもたらす
デ・ゼルビは、トッテナムが有望な攻撃の局面を無駄にした具体的な場面を強調した。明確な選択肢があったにもかかわらず、選手たちは誤ったパスを選んでいたと指摘した。「オマル・マルムーシュがシュートを打って上に外れた場面では、アンディ・ロバートソンがオーバーラップしていた。正しい判断ができていれば、モハメド・クドゥスがファーで得点を待っていた」と説明した。
「ファーを越えるクロスを何本入れた？ マティス・テルが2回、サビオが1回だ。テルには大きな可能性があるが、間違った判断が多すぎる」。また、7500万ポンドの移籍後だったサビオとデスティニー・ウドギエを交代させたのは、完全にメディカルスタッフの助言によるものだったことも認めた。
VARの判定に不満を募らせたノッティンガム・フォレスト
一方、ノッティンガム・フォレストは、勝利を阻まれた物議を醸す介入に強い憤りを示した。ネコ・ウィリアムズは後半に決めたゴールがハンドの判定で取り消されたが、これはサンドロ・トナーリのクリアの試みがこのウェールズ代表選手に当たって起きたものだった。
グラスナーはこの判定を強く批判し、次のように語った。「もし推測しているのだとすれば、VARは介入できない。これは明白かつ明確ではないし、我々はシーズン前に（介入の）基準は非常に高くあるべきだと伝えられていた。勝ち点1は受け入れるが、勝ち点2を失った気分だ」
ウィリアムズも自身を擁護し、こう付け加えた。「あれはゴールだ。VARは明白かつ明確な誤審がある時のために存在する。自分にとって、あれは明白でも明確でもない。映像もリプレーも見たが、ハンドしたと思った瞬間は一度もなかった」
- (C)Getty Images
トッテナムとフォレストの今後はどうなるのか
トッテナムとノッティンガム・フォレストは、ともに今季初勝利を依然として渇望する中、重要な次戦へと向かう。デ・ゼルビ監督は、来週末にエヴァートンをホームへ迎える前に、総額1億6500万ポンドの攻撃陣の不発を早急に立て直さなければならない。一方、グラスナー監督とそのチームはアストン・ヴィラの敵地へ向かい、好内容のパフォーマンスを待望の勝ち点3につなげることを目指す。
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