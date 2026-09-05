一方、ノッティンガム・フォレストは、勝利を阻まれた物議を醸す介入に強い憤りを示した。ネコ・ウィリアムズは後半に決めたゴールがハンドの判定で取り消されたが、これはサンドロ・トナーリのクリアの試みがこのウェールズ代表選手に当たって起きたものだった。

グラスナーはこの判定を強く批判し、次のように語った。「もし推測しているのだとすれば、VARは介入できない。これは明白かつ明確ではないし、我々はシーズン前に（介入の）基準は非常に高くあるべきだと伝えられていた。勝ち点1は受け入れるが、勝ち点2を失った気分だ」

ウィリアムズも自身を擁護し、こう付け加えた。「あれはゴールだ。VARは明白かつ明確な誤審がある時のために存在する。自分にとって、あれは明白でも明確でもない。映像もリプレーも見たが、ハンドしたと思った瞬間は一度もなかった」