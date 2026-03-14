「怒りが頂点に達して、つい口走ってしまった」――ガラタサライのスター、ビクター・オシメンが移籍騒動の最中に父を亡くした苦悩を明かし、「サッカーの暗い側面」を経験したと語った

ナイジェリア人FWオシメンは、父の死を巡る辛い時期について打ち明け、自身のキャリアにおいて困難な時期にこの悲劇がどのようにして起きたかを明かした。オシメンによると、リールへの移籍が完了してから数年後、父の健康状態が悪化し始めたという。新型コロナウイルスのパンデミックが拡大する中、父はナイジェリアで入院することになったが、オシメン自身はフランスに取り残されたままだった。 ナイジェリア人FWは、遠く離れた地でこの胸が張り裂けるような状況に直面する中、クラブや代理人に助けを求め、父の様子を見に行くための渡航許可を必死に得ようとしたと語った。

27歳の彼は、直接別れを告げる機会を奪われたまま、FaceTimeを通じて父の死を知らされたあの恐ろしい瞬間を振り返った。「電話を投げ捨てて、ただ狂ったように暴れたのを覚えている」とオシムヘンは明かした。「家中をめちゃくちゃにした。ありとあらゆるものを叩き壊した。 正気を失っていた。その騒ぎで近所の人たちが様子を見に来てくれた。僕は近所の人たちが大好きだ。フランスで一人きりの時、彼らは家族同然だった。その人は5、6時間も僕と一緒にいてくれた。彼がいなければ、僕は何か馬鹿なことをしていたかもしれない」

その苛立ちは、人間としての思いやりよりもスポーツが優先されていると感じたことでさらに募った。「本当に罪悪感に苛まれた。父の子供たちや孫たちは皆、父のそばにいたのに。ただ一人、そばにいなかった。僕だ。僕は怒りで我を忘れた。 我慢の限界が来た。『これがサッカーなら、一体何の意味があるんだ？ ただ家族と一緒にいたいだけなんだ』と思った。元エージェントに電話して、『父の葬儀に出席してもいいか？』と尋ねた。彼は『行け。でも金曜には戻ってこい』と言った。私は『金曜日？ サッカーなんてクソ食らえ』と思った。」