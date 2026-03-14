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「怒りが頂点に達して、つい口走ってしまった」――ガラタサライのスター、ビクター・オシメンが移籍騒動の最中に父を亡くした苦悩を明かし、「サッカーの暗い側面」を経験したと語った
フランスにおける転換点
ナイジェリア人FWオシメンは、父の死を巡る辛い時期について打ち明け、自身のキャリアにおいて困難な時期にこの悲劇がどのようにして起きたかを明かした。オシメンによると、リールへの移籍が完了してから数年後、父の健康状態が悪化し始めたという。新型コロナウイルスのパンデミックが拡大する中、父はナイジェリアで入院することになったが、オシメン自身はフランスに取り残されたままだった。 ナイジェリア人FWは、遠く離れた地でこの胸が張り裂けるような状況に直面する中、クラブや代理人に助けを求め、父の様子を見に行くための渡航許可を必死に得ようとしたと語った。
27歳の彼は、直接別れを告げる機会を奪われたまま、FaceTimeを通じて父の死を知らされたあの恐ろしい瞬間を振り返った。「電話を投げ捨てて、ただ狂ったように暴れたのを覚えている」とオシムヘンは明かした。「家中をめちゃくちゃにした。ありとあらゆるものを叩き壊した。 正気を失っていた。その騒ぎで近所の人たちが様子を見に来てくれた。僕は近所の人たちが大好きだ。フランスで一人きりの時、彼らは家族同然だった。その人は5、6時間も僕と一緒にいてくれた。彼がいなければ、僕は何か馬鹿なことをしていたかもしれない」
その苛立ちは、人間としての思いやりよりもスポーツが優先されていると感じたことでさらに募った。「本当に罪悪感に苛まれた。父の子供たちや孫たちは皆、父のそばにいたのに。ただ一人、そばにいなかった。僕だ。僕は怒りで我を忘れた。 我慢の限界が来た。『これがサッカーなら、一体何の意味があるんだ？ ただ家族と一緒にいたいだけなんだ』と思った。元エージェントに電話して、『父の葬儀に出席してもいいか？』と尋ねた。彼は『行け。でも金曜には戻ってこい』と言った。私は『金曜日？ サッカーなんてクソ食らえ』と思った。」
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スパレッティに父親のような存在を見出す
オシメンは、2020年にナポリに加入した当時、根深い怒りと悲しみを抱え、精神的に打ちのめされた状態だったことを認めている。しかし、フランスでの最後の日々には欠けていた心の支えを与えてくれたのは、当時のナポリ監督ルチアーノ・スパレッティだったと彼は語っている。「ナポリに来た時、私は自分を取り戻せた」と彼は語った。「私の人生を好転させてくれたこの街とファン、そしてチームメイトたちに、心から感謝しなければならない。 「到着して最初の面談で、スパレッティ監督に『調子が悪いんです。今はすごく怒っているし、すごく悲しい。頭が整理できていない』と伝えたのを覚えている」
スパレッティ監督の接し方は、ストライカーである彼がそのエネルギーを再びピッチに向けるためにまさに必要としていたものだった。「彼は私にとって父親のような存在だった。私がうまくやっていないときは、厳しく叱りつけてきた。だが、彼は心の底から私を信じてくれていた、誓って言う。私が世界一になれると信じていたんだ。 試合で2ゴールを決めた時でさえ、彼はロッカールームに来て、私と真正面から向き合った。何かを伝えたい時は、顔を私のすぐそばに寄せ、ほとんど囁くように言ったものだ。『クソッ！！今日は4ゴールも決められたはずだ。明日、ビデオを見せてやる』と。」
ナポリを率いて歴史的なスクデットを獲得
この二人の絆は、ナポリが33年ぶりのリーグ優勝を果たした2022-23シーズンに最高潮に達した。オシムヘンのゴールは、街全体を歓喜の渦に巻き込むきっかけとなり、イタリアサッカー史における彼の名声を確固たるものにした。彼はあるファンとの心温まるエピソードをこう振り返った。「スクデットを獲得する直前に、練習場の外に大勢のファンが集まっていた。 車をとめて握手をしてあげようとしたら、ある男性が息子さんと一緒にスマホを掲げていたんです。そこには、80年代にマラドーナがいた頃の映像が流れていました。その男性は英語を話せませんでした。彼の目には涙が浮かんでいました。」
その偉業が持つ感情的な重みは、オシムヘンが誇りを持って背負っているものであり、彼はそのファンからこう言われたと語った。「1000年経っても、君のことは覚えているだろう。僕たちが皆、塵となって消え去った後も、君のことは覚えているだろう」 ラゴスのゴミ処理場の隣で育った選手にとって、この功績は単なるトロフィー以上の意味を持っていた。「タイトルを獲得することは一つのことだ。だが、33年ぶりにナポリにスクデットをもたらすことは、真の歴史だ。この感覚こそが、私がサッカーをする理由だ」と彼は付け加えた。
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ガラタサライで、論理よりも情熱を選んだ
ナポリからの複雑な退団を経て、オシムヘンはガラタサライへのレンタル移籍を選択し、サッカー界を驚かせた。業界の一部からは移籍を思いとどまるよう忠告されたにもかかわらず、このストライカーは自分の心に従ってイスタンブールへ向かったと主張している。「ナポリを去る時、『トルコには行くな。頭がおかしいのか？』と言ってくれた人がどれだけいたか、知ってる？ 元エージェントでさえ、『いや、いや、いや。あそこには行くな。 賢明な選択じゃない」と言いました。でも僕は心で考えるタイプなんです。ガラタサライでプレーしたかったんです。」
オシムヘンにとって、この選択は自身の情熱に匹敵するファン層を見つけることだった。「情熱という点で世界トップ3に入るクラブに行きたかった。そういう人たちが、僕を本当に理解してくれるんだ。 契約前にオカン・ブルクと電話で話した時、彼はこう言った。『私は、一人の人間として、監督として、そして父親として、君をこのクラブに迎えたいと伝えに来たんだ』と。飛行機が着陸した時、真夜中にもかかわらず3,000人のガラサライのファンが私を待っていた。その感覚は、お金よりも価値がある。」
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