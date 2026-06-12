スペイン紙『AS』によると、モウリーニョはベンフィカ時代に指導スタイルが変わった出来事に直面した。当時、欧州で最も有望な若手だったシャギルディロップは期待された活躍を見せなかった。

2025年11月、未成年者の性的動画拡散事件に巻き込まれ状況が悪化した際、モウリーニョは心理的サポートを強化した。

モウリーニョは即座に彼を守ると決意。自分が支えていることを最も感じさせるべき時だと判断した。同時に、守備への献身、競争心、高いインテンシティ、継続性を求め、周囲に真価を示させた。その指導は成功した。

ベンフィカは冬にシゲルディロップを1000万ユーロでクラブ・ブルージュへ売却しようとしたが、モウリーニョは反対した。 結果、シェゲルドルブは10ゴール7アシストを記録し、レアル・マドリード戦でも2得点を挙げた。

ノルウェー人選手本人も公に感謝を表明し、ベンフィカには7000万ユーロのオファーが届いている。