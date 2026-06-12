ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリードで新たな挑戦を行い、指揮スタイルと戦術を抜本的に変えている。対立を好む以前のスタイルを捨て、ビルドアップと選手の賢いポジション取りを重視する戦術を採用。これは13年前にスペインを去った時点から大きく進化した姿だ。
翻訳者：
怒りから自制へ…モウリーニョはどのように「戦いへの執着」と決別したのか？
新キャラクター
スペイン紙『AS』によると、モウリーニョはベンフィカ時代に指導スタイルが変わった出来事に直面した。当時、欧州で最も有望な若手だったシャギルディロップは期待された活躍を見せなかった。
2025年11月、未成年者の性的動画拡散事件に巻き込まれ状況が悪化した際、モウリーニョは心理的サポートを強化した。
モウリーニョは即座に彼を守ると決意。自分が支えていることを最も感じさせるべき時だと判断した。同時に、守備への献身、競争心、高いインテンシティ、継続性を求め、周囲に真価を示させた。その指導は成功した。
ベンフィカは冬にシゲルディロップを1000万ユーロでクラブ・ブルージュへ売却しようとしたが、モウリーニョは反対した。 結果、シェゲルドルブは10ゴール7アシストを記録し、レアル・マドリード戦でも2得点を挙げた。
ノルウェー人選手本人も公に感謝を表明し、ベンフィカには7000万ユーロのオファーが届いている。
- AFP
戦いの男
数日のうちに、この変化は本物だと証明されるだろう。13年ぶりにマドリードに戻ったモウリーニョは、かつての監督とは別人のように見える。もう、試合に負けてマイクの前で怒り、選手を責めることはない。 むしろ現代サッカーの要求に順応し、
選手一人ひとりを小さな企業の経営者だと理解し、冷静かつ賢明に対応する。 メディア対応や発信メッセージもスタッフと入念に管理し、
対立ではなく信頼関係を重視し、 その結果、プロジェクトの長期的な継続が保証される。
この変化は、27シーズンにわたる指導経験と、グローバル化やSNSが選手キャリアに与える影響を踏まえた自然な進化だ。
野心と勝利への執着はそのままに、 ただし、勝利への執念や日々努力を求める基本は不変で、現在はより成熟し戦略的な指導でチームに持続可能な体制を作ろうとしている。今のモウリーニョは意見を押し付けるのではなく説得に重点を置き、各選手に責任感を促している。
聖なる部屋
チームロッカールームは、このポルトガル人監督にとって依然として神聖で侵すことのできない場所であり、それは彼が決して失うことのない指導者としての本質である。チームを守ることは決して譲れない原則であり、監督は危機や困難が生じた際、常に選手たちを守る盾となることを厭わない。
そのため、クラブ出身で裏方に徹できるアシスタントコーチが不可欠だ。いかなる状況でも、 結果に関わらず批判はモウリーニョが受け止め、選手はピッチに集中できる。
ファンが記憶するモウリーニョは、審判や試合日程、バルダノ、メディアなどと次々戦っていた。だが経験を重ねた今の彼は、戦うべき戦いを慎重に選ぶ。 現在は、スポーツプロジェクトに真の価値をもたらし、チームの一体感と団結力を高めることに全力を注いでいる。
野心、忠誠心、勝利への執着、最大限の努力を求める姿勢は不変だ。 しかし、彼の仕事へのアプローチやスタイルは著しく進化している。現在のモウリーニョは、責任感を高め、信頼を築き、強固な集団的アイデンティティを基盤にチームを構築しようとしている。もはや以前の彼とは全く異なる人物であることを、皆に示している。