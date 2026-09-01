代表主将は、国際舞台から去ることは非常に難しい決断だったと説明したが、それは次世代への橋渡しを進めるためでもあった。感情のこもった声明の中で、メッシは次のように説明した。「時間は限られており、章には終わりが来る。そして、これは私にとって非常につらいものだ。代表チームの一員であることを私は愛しているし、これまでも愛してきたし、これからもずっと愛し続ける。私はすべてを捧げた。もうこれ以上与えられるものは何もないし、そのうえ、私の後ろには本当に素晴らしい若い選手たちがいて、彼らにはチャンスを得るに値するだけのものがある」