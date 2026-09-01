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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「忘れられない」　ジョゼ・モウリーニョが、アルゼンチン代表引退を発表したインテル・マイアミのスーパースター、リオネル・メッシに感情のこもった賛辞を送る

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ホセ・モウリーニョが、アルゼンチン代表からの引退を決断したバロンドール8度受賞者リオネル・メッシに心のこもった賛辞を贈った。指揮官としてのキャリアでこのFWと幾度も火花を散らしてきたポルトガル人戦術家は、世界サッカー最高峰での並外れた時代を経た末に、メッシが築いた歴史的なレガシーを称賛した。

  • メッシ、アルゼンチン代表に別れを告げる

    アルゼンチンの2022年ワールドカップ優勝キャプテンが、39歳で正式に代表キャリアに幕を下ろした。この伝説的FWは、代表で207試合125得点を記録しており、月曜日にSNSでこの決断を認めた。この発表により、2005年のA代表デビューから始まった並外れた時代に終止符が打たれることになった。

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  • Inter Milan's Portuguese coach Jose MourAFP

    モウリーニョ、かつての好敵手に敬意を表す

    チェルシーとレアル・マドリーの指揮官時代に、このスーパースターとたびたび対戦してきたモウリーニョは、FWのインスタグラム投稿に直接返信した。ポルトガル人指揮官は「輝かしく、忘れられない代表キャリアに祝福を。次のコパ・アメリカと次のワールドカップは、これまでと同じものにはならない」と記した。

  • レジェンドが痛恨の退団を振り返る

    代表主将は、国際舞台から去ることは非常に難しい決断だったと説明したが、それは次世代への橋渡しを進めるためでもあった。感情のこもった声明の中で、メッシは次のように説明した。「時間は限られており、章には終わりが来る。そして、これは私にとって非常につらいものだ。代表チームの一員であることを私は愛しているし、これまでも愛してきたし、これからもずっと愛し続ける。私はすべてを捧げた。もうこれ以上与えられるものは何もないし、そのうえ、私の後ろには本当に素晴らしい若い選手たちがいて、彼らにはチャンスを得るに値するだけのものがある」

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  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    クラブでの活動が優先される

    このFWは今後、メジャーリーグサッカーのマイアミでの国内での務めに専念することになる。アメリカでの契約は2028シーズン終了まで残っており、コパ・アメリカを2度制したこの選手には、今後もクラブでの戦いが数多く待っている。一方、リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンは、将来の主要大会に向けて準備を進める中、象徴的な主将を欠く状況への適応を迫られる。