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「忘れなければならない」 アンディ・ロバートソンがトッテナムの選手たちに、シーズンを救うため降格のトラウマを乗り越えるよう呼びかける
トッテナムは最下位に低迷
トッテナムは現在、インターナショナルブレークを前にプレミアリーグ最下位に沈んでいる。デ・ゼルビ監督率いるチームは今季開幕から5試合でわずか勝ち点2しか挙げられていない。この不振により、スパーズがこの時点でトップリーグ最下位となるのは2008-09シーズン以来初めてとなった。
夏の移籍市場で3億ポンド超を投じたにもかかわらず、この北ロンドンのクラブは依然として深刻な不振にあえいでいる。直近のアストン・ビラ戦での3-2の敗戦は、守備面の脆弱さが依然として続いていることを浮き彫りにした。
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重い重荷を下ろす
今夏加入したロバートソンは、チームが過去の失望を完全に忘れなければならないと考えている。トッテナムは直近2シーズン、いずれも辛うじて降格を免れ、2024-25、2025-26の両シーズンを17位で終えた。元リヴァプールのスターは、その歴史がチームの足かせになっていると感じている。
ロバートソンは『The Overlap』の『Stick to Football』ポッドキャストで、「昨シーズンが彼らに大きな痛手を与えたのは分かる。おそらく、僕たちはまだ昨シーズンの重みを背負っていることに責任があるのかもしれない」と語った。
スコットランド代表は、このメンタリティーを変えることが極めて重要だと強調し、「それは僕や、ほかの新加入選手たちの役割だ。もし忘れる必要があるなら、忘れなければならない。今はトッテナムを、自分たちが本来いるべきだと信じる場所へ戻せるように努める必要がある」と述べた。
デ・ゼルビのビジョンに共鳴すること
ロバートソンはこの夏、アンフィールドでの大成功を収めた9年間を経て、フリートランスファーでトッテナムに加入した。左SBはリヴァプールでプレミアリーグ2回、FAカップ1回の優勝を果たしたが、スパーズこそが自身にとって理想的な次のステップだと考えていた。デ・ゼルビとの話し合いが、最終的にこのDFに移籍を決断させた。
「監督とは直接話した。夏の間に何度かビデオ通話もした」と同選手は説明した。「彼はとても野心的だ。それは監督として伝わってくる。タイトルを獲得したいと思っている。ただ同時に、それを遅かれ早かれピッチ上で示し始めなければならないことも分かっている。
「1月の時点からずっと、残留しさえすれば行き先はトッテナムだと思っていた。気づけばトッテナムの試合にも感情移入していた。トッテナムの試合を見ながら『頑張れ』と思っていたよ。特にデ・ゼルビが来てからはね。自信は完全にあったし、スパーズがどれだけ自分を望んでくれているかが本当にうれしかった」
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オールド・トラフォードで大一番
トッテナムは、悲惨なシーズンを立て直すべく、現在のインターナショナルブレーク中に早急に立て直しを図らなければならない。すでにデ・ゼルビには好結果を出し、北ロンドンで高まる不満を和らげることが求められており、プレッシャーは増している。
スパーズは10月10日、オールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグの大一番に臨む。マンチェスター・ユナイテッドもまた、今季の滑り出しで苦戦し、最初の5試合で勝ち点5しか積み上げられていない。両クラブとも勝利を切望しているだけに、目前に迫ったこの大一番は緊迫した一戦となりそうだ。
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