ロバートソンはこの夏、アンフィールドでの大成功を収めた9年間を経て、フリートランスファーでトッテナムに加入した。左SBはリヴァプールでプレミアリーグ2回、FAカップ1回の優勝を果たしたが、スパーズこそが自身にとって理想的な次のステップだと考えていた。デ・ゼルビとの話し合いが、最終的にこのDFに移籍を決断させた。

「監督とは直接話した。夏の間に何度かビデオ通話もした」と同選手は説明した。「彼はとても野心的だ。それは監督として伝わってくる。タイトルを獲得したいと思っている。ただ同時に、それを遅かれ早かれピッチ上で示し始めなければならないことも分かっている。

「1月の時点からずっと、残留しさえすれば行き先はトッテナムだと思っていた。気づけばトッテナムの試合にも感情移入していた。トッテナムの試合を見ながら『頑張れ』と思っていたよ。特にデ・ゼルビが来てからはね。自信は完全にあったし、スパーズがどれだけ自分を望んでくれているかが本当にうれしかった」