マレスカ体制でのマンチェスター・シティの新時代は、プレミアリーグ王者アーセナルに完敗するという悲惨な形で幕を開けた。試合は開始の笛から事実上の苦しい展開となり、リッカルド・カラフィオーリが開始わずか23秒でネットを揺らし、シティの最終ラインをぼう然とさせた。カイ・ハヴァーツが30分を迎える前にアーセナルのリードを広げ、後半にはマルティン・ウーデゴールも得点を記録。アーセナルが3-0の快勝を収めた。

この大敗により、マレスカは不名誉な形で歴史に名を刻むことになった。指揮官就任後の初公式戦におけるシティ監督として、並ぶ形で最も重い敗戦を喫したのだ。同じスタートを経験した唯一の人物は、1906年に4-1での敗戦を指揮したハリー・ニューボールドで、奇しくも相手は同じくアーセナルだった。



