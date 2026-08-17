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忘れたいデビューに！ エンツォ・マレスカは、アーセナルに0-3で敗れたコミュニティ・シールドで不名誉な120年ぶりの記録に並んだ後、マンチェスター・シティは改善しなければならないと認めた
マレスカが望まぬ歴史を作る
マレスカ体制でのマンチェスター・シティの新時代は、プレミアリーグ王者アーセナルに完敗するという悲惨な形で幕を開けた。試合は開始の笛から事実上の苦しい展開となり、リッカルド・カラフィオーリが開始わずか23秒でネットを揺らし、シティの最終ラインをぼう然とさせた。カイ・ハヴァーツが30分を迎える前にアーセナルのリードを広げ、後半にはマルティン・ウーデゴールも得点を記録。アーセナルが3-0の快勝を収めた。
この大敗により、マレスカは不名誉な形で歴史に名を刻むことになった。指揮官就任後の初公式戦におけるシティ監督として、並ぶ形で最も重い敗戦を喫したのだ。同じスタートを経験した唯一の人物は、1906年に4-1での敗戦を指揮したハリー・ニューボールドで、奇しくも相手は同じくアーセナルだった。
- AFP
マレスカ、序盤のつまずきを振り返る
試合終了のホイッスル後に語ったマレスカは、カラフィオーリの序盤の先制点が試合のテンポを左右したことについて率直だった。選手たちは反撃を試みたものの、アーセナルの決定力の高さが勝敗を分けたと指摘した。「試合の大きな部分は、我々が許した最初の失点にあったと思う。残念ながら、30秒後に最初の失点をしてしまった」と、マレスカは試合後に語った。
シティの指揮官は試合の流れについてさらにこう説明した。「あのゴールの後の反応は良かったと思う。彼らが2点目を決める前に、我々には得点して試合を振り出しに戻すチャンスが3回か4回あった。残念ながらそのチャンスを逃してしまい、その後は2点目を許して、より難しくなった。そこにはミスがあったが、まだ始まったばかりだ」
ハーランドとフォーデンの苦戦
シティのファンにとって、最も懸念される点の一つは、主力の攻撃陣に十分なボールが供給されなかったことだ。アーリング・ハーランドとフィル・フォーデンは、90分間を通してほとんど試合に関与できなかった。シティは12本のシュートを放ち、そのうち5本を枠内に飛ばしたものの、FotMobによれば、期待得点（xG）はわずか0.8にとどまった。
マレスカは、仕事はまだ始まったばかりであり、勝利したとしても改善点を探す姿勢は変わらないと認めた。「取り組むべきことはたくさんある。シーズンは始まったばかりなので、もっと良くしなければならないことがたくさんある。ただ、試合に勝ったとしても、もっと良くしなければならないことはある」と付け加えた。
- Getty Images Sport
プレミアリーグに焦点が移る
歴史的な敗戦ではあったものの、マレスカは冷静さを保ち、長期的なプロジェクトに集中しようとしている。結果にかかわらず、すべての試合が学びの機会をもたらすと強調した。「基本的に、私はいつも懸念している。試合に勝った時でさえもね！」と同氏は報道陣に認めた。「私たちはまだ始まったばかりだ。これは始まりにすぎない。もっと改善しなければならないことがたくさんある。今は気持ちを切り替え、試合を分析し、火曜日から次の試合について考えていくつもりだ」
シティがプレミアリーグ開幕戦となるボーンマス戦に向けて準備を進める中、マレスカがどのように戦術的な布陣を調整するのかに引き続き大きな注目が集まることになる。
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