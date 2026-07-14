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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

忌まわしいバッシング！ ノルウェーのW杯のスケープゴートが、イングランド戦での一幕をきっかけに激しい非難を浴びている

ワールドカップ
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
アーリング・ハーランド
アレクサンデル・セルロート

ノルウェー代表はイングランドに敗れ準々決勝で敗退。FWアレクサンダー・ソルロートはネット上で激しい中傷や殺害予告を受けている。

パートナーのレナ・セルネスがインスタグラムで明かしたように、この家族には恐ろしい嫌がらせメッセージが届いた。

  • 何が起きたのか？ ワールドカップ準々決勝の後半終了間際、ノルウェーは優勝候補イングランドを1－0でリードしていた。マルティン・オーデガードの絶妙なパスを受け、アトレティコ・マドリード所属の30歳FWがイングランドDFを振り切った。 

    中央にはフリーのストライカー、アーリング・ハーランドが走り込んでいた。2-0は時間の問題で、横パスは形式的なものだった。しかしソルロートは一瞬ためらい、パスではなく自らシュートを狙った。これをジョン・ストーンズが間一髪でブロックした。

    この判断が試合の転機となった。わずか3分後、ジュード・ベリンガムが同点弾。延長戦の末、イングランドが2-1で勝利し、ノルウェーの夢は散った。

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  • Haaland-SorlothGetty

    アレクサンダー・ソルロートは、ワールドカップでのある場面をめぐり殺害予告を受けた。

    決定的なチャンスを逃した攻撃選手は、試合終了直後からSNSで激しい非難を受けた。罵倒だけでなく、殺害予告や自殺を促すメッセージも寄せられた。 

    「頼むから自殺しろ、このバカ」という吐き気を催すメッセージもあった。別のユーザーは彼のパートナーに「あなたの夫に、ノルウェーを離れて崖から飛び降りるように伝えて」と書き込んだ。さらに別の投稿者は「あいつを殺してやる」と脅した。

  • アレクサンダー・ソルロート、エルリング・ハーランドへのパスミスについて説明

    試合後、ソルロートはこう語った。「ボールを受け顔を上げると、ストーンズがパスをブロックしていた。もう一度触れてしまった――それが失敗だった。」

    より良い位置にいたハーランドを無視したとの批判には「違う。エルリングにパスしたかったが、通らないと判断した。だから自分で打った」と否定した。

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    この決定的なチャンスを逃したことに対し、ソーロットの監督はこう反応した

    批判を受けた攻撃的選手を、代表監督が擁護した。ステール・ソルバッケン監督は会見で、その直前に選手が40〜50mの全力疾走で大きな負担を負っていたと指摘した。 

    ソールロートは直前に40～50メートルを全速力で走っていた。それでも決定機ではパスを受ける味方を探していた。「見つからず、チャンスは消えた」と監督は淡々と語った。

    劇的な敗退やネット上の雑音にもかかわらず、ノルウェーサッカー協会は1998年以来初めての本大会出場とベスト8進出を「歴史的成果」と位置づけている。