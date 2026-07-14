何が起きたのか？ ワールドカップ準々決勝の後半終了間際、ノルウェーは優勝候補イングランドを1－0でリードしていた。マルティン・オーデガードの絶妙なパスを受け、アトレティコ・マドリード所属の30歳FWがイングランドDFを振り切った。

中央にはフリーのストライカー、アーリング・ハーランドが走り込んでいた。2-0は時間の問題で、横パスは形式的なものだった。しかしソルロートは一瞬ためらい、パスではなく自らシュートを狙った。これをジョン・ストーンズが間一髪でブロックした。

この判断が試合の転機となった。わずか3分後、ジュード・ベリンガムが同点弾。延長戦の末、イングランドが2-1で勝利し、ノルウェーの夢は散った。