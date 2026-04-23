必要な要素はすべて揃っている！このFCバイエルンは三冠制覇の準備が整っている

ヴィンセント・コンパニー監督は、ボール支配、プレス、マンマークを基に、どんな相手にも通用するシステムをチームに植え付けた。同時に、軸となるスタメンを固めた。セルジュ・グナブリの離脱は痛手だが、ジャマル・ムシアラが絶好のタイミングで調子を上げ、完璧な代役となっている。

チームは怪我人も少なく、レナート・カールとトム・ビショフも間もなく復帰する。グナブリ以外の主力は全員万全で、コンパニの負荷調整によりフレッシュさを保っている。全員が常に高いレベルでプレーし、パフォーマンスの落ち込みは極めて少ない。 準決勝レバークーゼン戦でも、チームは一丸となって勝利した。

得点王ハリー・ケインはまたも得点を挙げ、その背後にはマイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアスという“魔法使い”たちの華麗な連係があった。 ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターは堅いセンターバックを組み、サイドバックのヨシップ・スタニシッチとコンラッド・ライマーもチームを支える。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチのダブルボランチは圧倒的な支配力を誇る。 GKマヌエル・ノイアーは出番こそ少なかったが、後半に好セーブでチームを救った。