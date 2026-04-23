信じがたいが、FCバイエルンは2020年の3冠後、5シーズン連続で決勝に進めなかった。DFBポカールもCLもだ。10回挑戦し、10回失敗。1.FCザールブリュッケンに完敗し、マンチェスター・シティにも圧倒された。
翻訳者：
必要な要素はすべて揃っている！このFCバイエルンは三冠制覇の準備が整っている
DFBポカール準決勝でバイエル・レバークーゼンを2-0で下し、1990年代初頭以来のミュンヘン決勝進出空白期に終止符を打った。 すでにリーグ優勝を決めたFCバイエルンは、チャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンを破り、決勝でも連勝する力がある。ピッチの上でも外でも、トリプルクラウンを狙う要素は揃っている。
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FCバイエルン：機能する中軸、賢明な負荷管理
ヴィンセント・コンパニー監督は、ボール支配、プレス、マンマークを基に、どんな相手にも通用するシステムをチームに植え付けた。同時に、軸となるスタメンを固めた。セルジュ・グナブリの離脱は痛手だが、ジャマル・ムシアラが絶好のタイミングで調子を上げ、完璧な代役となっている。
チームは怪我人も少なく、レナート・カールとトム・ビショフも間もなく復帰する。グナブリ以外の主力は全員万全で、コンパニの負荷調整によりフレッシュさを保っている。全員が常に高いレベルでプレーし、パフォーマンスの落ち込みは極めて少ない。 準決勝レバークーゼン戦でも、チームは一丸となって勝利した。
得点王ハリー・ケインはまたも得点を挙げ、その背後にはマイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアスという“魔法使い”たちの華麗な連係があった。 ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターは堅いセンターバックを組み、サイドバックのヨシップ・スタニシッチとコンラッド・ライマーもチームを支える。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチのダブルボランチは圧倒的な支配力を誇る。 GKマヌエル・ノイアーは出番こそ少なかったが、後半に好セーブでチームを救った。
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FCバイエルンは久々に静かだ
FCバイエルンは先発だけでなく控えも調子が良い。コンパニ監督の切り札は度々流れを変える。今回はレオン・ゴレツカがディアスの2点目をアシスト。アルフォンソ・デイヴィスはスピードが武器で、ニコラス・ジャクソンは出場時間あたりの得点率が高い。しかも控えに不満を漏らす選手はいない。
コンパニーは全選手が役割を受け入れ、必要とされていると感じさせる。40歳のベルギー人は戦術家としてもコミュニケーションの達人としても光る。彼の慎重な広報活動もあり、いつも騒がしいミュンヘンの環境は久々に静かだ。 マヌエル・ノイアーが3日に1度「近いうちに将来を決める」と語る程度であり、それ以外の火種は皆無だ。
クラブ史上3度目の3冠まであと4試合。ブックメーカーはチャンピオンズリーグもDFBポカールもバイエルンを本命視しており、その評価は妥当だ。