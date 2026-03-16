「必要なパフォーマンスを発揮できていない」：ワールドカップ王者、レロイ・サネのW杯出場に反対の意向を示す

その代わりに、65歳の彼は、バイエルン・ミュンヘンのレナート・カールやケルンのサイード・エル・マラのような、若くて意欲的な選手たちにチャンスを与えたいと考えている。「もちろんレギュラーとしてではなく、試合終盤の20分間だけだ。エル・マラを左サイドに配置し、カールはもともと複数のポジションをこなせる。二人とも素晴らしい若者たちだし、彼らにとってはもちろん大きな経験になるだろう」

サネは昨夏、やや意外な形でバイエルン・ミュンヘンからガラタサライ・イスタンブールへフリー移籍した。このトルコのトップクラブで、30歳の彼はまずまずのシーズンを送っているが、決して傑出した活躍とは言えない。公式戦通算34試合で、6ゴール8アシストを記録している。

そのため最近、サネが2026年に米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップの代表に選出されるべきかどうかについて、公の場で疑問の声がますます高まっていた。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、批判にもかかわらず、代表戦72試合（16ゴール）に出場しているサネを帯同する意向を示唆し、彼が代表に選出される可能性は高いと述べた。