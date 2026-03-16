「レロイ・サネは、ワールドカップ優勝に必要なパフォーマンスを発揮できていないため、私は彼を招集しないだろう」と、リットバルスキはドキュメンタリー映画『イタリアの夏 ― 1990年ワールドカップ』のプレミア上映会でSport1に対し語った。
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「必要なパフォーマンスを発揮できていない」：ワールドカップ王者、レロイ・サネのW杯出場に反対の意向を示す
その代わりに、65歳の彼は、バイエルン・ミュンヘンのレナート・カールやケルンのサイード・エル・マラのような、若くて意欲的な選手たちにチャンスを与えたいと考えている。「もちろんレギュラーとしてではなく、試合終盤の20分間だけだ。エル・マラを左サイドに配置し、カールはもともと複数のポジションをこなせる。二人とも素晴らしい若者たちだし、彼らにとってはもちろん大きな経験になるだろう」
サネは昨夏、やや意外な形でバイエルン・ミュンヘンからガラタサライ・イスタンブールへフリー移籍した。このトルコのトップクラブで、30歳の彼はまずまずのシーズンを送っているが、決して傑出した活躍とは言えない。公式戦通算34試合で、6ゴール8アシストを記録している。
そのため最近、サネが2026年に米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップの代表に選出されるべきかどうかについて、公の場で疑問の声がますます高まっていた。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、批判にもかかわらず、代表戦72試合（16ゴール）に出場しているサネを帯同する意向を示唆し、彼が代表に選出される可能性は高いと述べた。
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ナゲルスマン、サネについて：「ガラタサライでも活躍している」
「右ウイングから頻繁に中央へ切り込んでくるタイプの選手は、チーム内に多くはいません。彼とは非常に良い関係にあり、レロイは素晴らしいプレーを見せてくれました。ガラタサライでも好調です」と、ドイツ代表監督は『キッカー』誌のインタビューでこう語った。
ナゲルスマン監督がワールドカップの最終メンバーを発表する時期については、まだ正確な情報は出ていない。最も可能性が高いのは、5月31日のフィンランドとの最終戦の前、6月2日にアメリカへ出発する前だ。現地では6月6日、大会開幕前の最後の親善試合が待っている。
リットバルスキ氏によると、ワールドカップにおけるドイツ代表は最有力候補の一つではないものの、ドイツを過小評価してはならないという。「ヴィルツ、ムシアラ、ハヴェルツのいずれにせよ、チームには本当に多くの強力な選手が揃っている。重要なのは、互いを受け入れ、団結し、全力を尽くすことだ。そうすれば、我々は遠くまで行けると思う」