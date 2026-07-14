このやり取りがXの報道通り実際にあったかは、現時点では確認できない。しかし、試合の結果と一致する。当時38歳でユリアン・ナーゲルスマンと同い年のミュンスターランド出身ヴィッシングは、当時ガンバ大阪の監督だった。

前シーズンは9位で55失点を喫していたが、ヴィッシングが2026年初頭に就任すると、初監督としてチームをアジア版EL「AFCチャンピオンズリーグ・ツー」の決勝へ導いた。

5月16日の対戦相手は、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナセル。ジョアン・フェリックス、サディオ・マネ、キングスレー・コマンなどスターがそろう強豪だ。ヴィッシングは試合前、『キッカー』誌に「個人の能力ではこのレベルには太刀打ちできない」と語った。 「重要なのは、チーム一丸となって強みを発揮し、フィジカルで対抗すること。それができれば勝機はある」と語った。