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pep guardiola⒞Getty Images
Andreas Koenigl

翻訳者：

「必要とされれば、いつでも応じる！」ペップ・グアルディオラ、古巣への復帰を否定せず

ジョゼップ・グアルディオラ
マンチェスター・シティ
バルセロナ
バイエルン

ペップ・グアルディオラは現在、監督の職に就いていない。今回、彼は今後の計画について明かし、かつて所属していたクラブへの復帰の可能性も否定していない。

ペップ・グアルディオラは、この夏10年間率いたプレミアリーグのマンチェスター・シティとの契約を満了した。彼は今後について「少しペースを落としたい」と語った。

  • 「ペップ、少し休んで、人生の目標をゆったり追いかけよう」と自分に言い聞かせた。それが目標だ」と彼はOKXのインタビューで語った。「引退の理由は、自分の時間を取るためだ。ここ数年、体、特に背中を酷使したので、少しずつ運動を再開している」

    家族と過ごす時間をもっと増やしたい。「子どもたちに頻繁に会いたい。父は95歳で健在だし、姉妹や弟もいる。16、17年間、3日に1試合という狂ったようなサッカーのスケジュールでは、多くのことができなかった。」

    そこで最近、彼は故郷カタルーニャに戻った。バイエルン監督就任前の3年間もここで指揮を執っていた。「まだ新しい生活に慣れているところだ。戻って1か月ほどで、マンチェスターから荷物を運び、家を整えている」と語った。

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  • ペップは確信している。「エティハド・スタジアムに戻るぞ！」

    将来についてグアルディオラ監督は「様子を見よう。サッカーが恋しく、誰かが私を必要なら戻る。そうでなければこのまま続ける。もう若くない。35歳でも37歳でも40歳でもなく、まもなく56歳だ。だから見方も少し変わる」と語った。

    古巣マンチェスター・シティへの思いは隠さず、「裏方でいるつもりだ。彼らが私を必要とするなら、私はそこにいる。マンチェスター・シティは私の人生で特別な存在だ」と語った。

    「いつかエティハド・スタジアムには戻る。だが今は裏方でいたい。新監督が私を必要なら話すつもりだ。彼らは自分たちの道を歩むべきだ。」

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