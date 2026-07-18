「ペップ、少し休んで、人生の目標をゆったり追いかけよう」と自分に言い聞かせた。それが目標だ」と彼はOKXのインタビューで語った。「引退の理由は、自分の時間を取るためだ。ここ数年、体、特に背中を酷使したので、少しずつ運動を再開している」

家族と過ごす時間をもっと増やしたい。「子どもたちに頻繁に会いたい。父は95歳で健在だし、姉妹や弟もいる。16、17年間、3日に1試合という狂ったようなサッカーのスケジュールでは、多くのことができなかった。」

そこで最近、彼は故郷カタルーニャに戻った。バイエルン監督就任前の3年間もここで指揮を執っていた。「まだ新しい生活に慣れているところだ。戻って1か月ほどで、マンチェスターから荷物を運び、家を整えている」と語った。