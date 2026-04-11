インテル・マイアミに所属する39歳の彼は、ウルグアイメディア『ディアリオ・オバシオン』の復帰質問に可能性を否定しなかった。「代表は若い選手に場所を譲るために引退した。 自分がチームに貢献できなくなったと感じたからだ。しかし、必要とされれば代表招集を断ることは決してない。現役でプレーする限り、それはあり得ない。」
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「必要とされれば断らない」 伝説のストライカー、W杯代表復帰の可能性に言及
マルセロ・ビエルサ監督の誘いを断る言葉は、以前とは明らかに異なる。スアレスは2024年9月、ワールドカップ予選パラグアイ戦で0-0の引き分けに終わり、キャプテンとしてピッチに立った後、代表から引退した。
スアレスは長年にわたり世界最高のセンターフォワードの一人だった。2011～2014年リヴァプールで133試合82得点を挙げ、移籍金約8200万ユーロでバルセロナへ移籍した。 バルサでは6年間で283試合195得点をマークし、2015年にはCL制覇に貢献。リオネル・メッシ、ネイマールと“MSN”と呼ばれる強力トリオを結成した。
その後、アトレティコ・マドリード、古巣ナシオナル、グレミオ・ポルト・アレグレを経て2024年初頭にマイアミへ移籍。再びメッシとプレーするも、定位置は確保できていない。 マイアミでは91試合で43得点29アシストと、いまだ高い決定率を維持している。
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ウルグアイは、ルイス・スアレスの後任となる選手をまだ見つけられていない。
スアレスのマイアミでの契約は年末で満了する。現役続行かは未定だ。代表復帰について彼は「W杯が近づくと、必要とされたらどうするか考える」と語った。
ウルグアイ代表「9番」の後継者とされる元リヴァプールのダーウィン・ヌニェス（26）は、2月初め以降、アル・ヒラルでのサウジ・プロリーグ登録が解除され、実戦から遠ざかっている。 このため早期の欧州復帰が噂されている。ヌニェスがアル・ヒラルで最後にプレーしたのは2月中旬のAFCチャンピオンズリーグで、代表では13試合連続無得点だ。
3月末のイングランド（1-1）とアルジェリア（0-0）との親善試合では、ビエルサ監督はロドリゴ・アギーレ（ティグレス）とフェデリコ・ビナス（レアル・オビエド）をセンターフォワードで起用し、ヌネスは途中出場のみだった。 W杯まで2か月を切った現在、他のセンターフォワード候補がいないため、スアレスの復帰が現実的な選択肢となる可能性もある。
ルイス・スアレスは2026年W杯でウルグアイ代表として出場するのか？
スアレスが代表で最後に輝いたのは、ウルグアイが3位に入った2024年コパ・アメリカ。途中出場した4試合で1得点を挙げた。
代表通算143試合69得点をマーク。2010年W杯では4位に入り3得点を記録、2011年コパ・アメリカも制した。
前大会カタールW杯ではグループリーグ2試合に先発したが、チームは突破できなかった。 来年アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるW杯では、レアル・マドリードのMFフェデリコ・バルベルデと共闘。ウルグアイはグループリーグでサウジアラビア、カーボベルデ、スペインと対戦する。 南米勢にとって、決勝トーナメント進出は最低限の目標だ。
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ルイス・スアレスはW杯で代表に復帰するのか？ ウルグアイ代表での過去の大会成績
トーナメント
成績
出場
得点
2010年W杯
4位
6
3
2011年コパ・アメリカ
優勝
6
4
2013年コンフェデレーションズカップ
4位
5
3
2014年ワールドカップ
ラウンド16
2
2
2018年ワールドカップ
準々決勝
5
2
2019年コパ・アメリカ
準々決勝
4
2
コパ・アメリカ2021
準々決勝
5
1
2022年ワールドカップ
グループステージ
3
0
コパ・アメリカ2024
3位
4
1