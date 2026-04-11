「必要とされれば断らない」 伝説のストライカー、W杯代表復帰の可能性に言及

マルセロ・ビエルサ監督の誘いを断る言葉は、以前とは明らかに異なる。スアレスは2024年9月、ワールドカップ予選パラグアイ戦で0-0の引き分けに終わり、キャプテンとしてピッチに立った後、代表から引退した。

スアレスは長年にわたり世界最高のセンターフォワードの一人だった。2011～2014年リヴァプールで133試合82得点を挙げ、移籍金約8200万ユーロでバルセロナへ移籍した。 バルサでは6年間で283試合195得点をマークし、2015年にはCL制覇に貢献。リオネル・メッシ、ネイマールと“MSN”と呼ばれる強力トリオを結成した。

その後、アトレティコ・マドリード、古巣ナシオナル、グレミオ・ポルト・アレグレを経て2024年初頭にマイアミへ移籍。再びメッシとプレーするも、定位置は確保できていない。 マイアミでは91試合で43得点29アシストと、いまだ高い決定率を維持している。