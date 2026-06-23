この1週間半でフォラリン・バログンは多くのレジェンドと出会った。会話で、スコアボードで、その名は常に偉大な選手たちと並んだ。

第1節終了時点では、彼はリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランド、ハリー・ケインと並んで得点王争いの真っ只中にいた。第2節後には、彼が「ヒーロー」と呼ぶズラタン・イブラヒモビッチとティエリ・アンリからインタビューを受けた。 いずれもトップクラスの得点王だが、バログンは少なくとも現時点ではその仲間入りを果たした。

それでもこれが一時の輝きに過ぎないとするならどうだろう。今回のW杯は、彼にとって飛躍のきっかけとなった。米国代表での活躍で、バログンの名は米国内外に広まった。2試合を終えた今、彼は夏の話題をさらっており、その物語は夏を超えて続く可能性が高い。

欧州のクラブが注目し、米国では彼のユニフォームが品切れになるほどだ。

次はどうなるのか。それが最大の関心事だ。序盤で結果を出したとはいえ、道のりはまだ長い。数試合でさらに結果を残せば、彼は憧れの選手たちに一気に近づく。

「メッシ、ムバッペ、ハーランドのような選手は“不可欠な存在”だ」と彼は月曜日に語った。「彼らは1試合1ゴール以上を決める。私もそのレベルに達し、安定して結果を出したい。そのポテンシャルは自分にある」

イブラヒモビッチも賛同する。月曜の対談で伝説のスウェーデン人は、彼らしい言葉で挑戦を突きつけた。

「努力を続け、現状に満足するな。お前はすでに私のトップ10にいる。次はトップ5に入ろう」とFOXで語った。

そのレベルへ辿り着くにはまだ課題があるものの、イブラヒモビッチの激励と全米の支援を受け、バログンは今夏、キャリアと人生を大きく変えるチャンスを得ている。