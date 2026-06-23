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Ryan Tolmich

翻訳者：

「必然となることを目指して」――ズラタンの支持や5700万ドルとも噂される移籍金。W杯好スタートを切った米国代表バログンには、得るものしかない。

Analysis
フォラリン・バログン
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このアメリカのストライカーへの注目は世界的に高まっている。このまま活躍すれば、アメリカだけでなくヨーロッパでも有名になるだろう。

この1週間半でフォラリン・バログンは多くのレジェンドと出会った。会話で、スコアボードで、その名は常に偉大な選手たちと並んだ。

第1節終了時点では、彼はリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランド、ハリー・ケインと並んで得点王争いの真っ只中にいた。第2節後には、彼が「ヒーロー」と呼ぶズラタン・イブラヒモビッチとティエリ・アンリからインタビューを受けた。 いずれもトップクラスの得点王だが、バログンは少なくとも現時点ではその仲間入りを果たした。

それでもこれが一時の輝きに過ぎないとするならどうだろう。今回のW杯は、彼にとって飛躍のきっかけとなった。米国代表での活躍で、バログンの名は米国内外に広まった。2試合を終えた今、彼は夏の話題をさらっており、その物語は夏を超えて続く可能性が高い。

欧州のクラブが注目し、米国では彼のユニフォームが品切れになるほどだ。

次はどうなるのか。それが最大の関心事だ。序盤で結果を出したとはいえ、道のりはまだ長い。数試合でさらに結果を残せば、彼は憧れの選手たちに一気に近づく。

「メッシ、ムバッペ、ハーランドのような選手は“不可欠な存在”だ」と彼は月曜日に語った。「彼らは1試合1ゴール以上を決める。私もそのレベルに達し、安定して結果を出したい。そのポテンシャルは自分にある」

イブラヒモビッチも賛同する。月曜の対談で伝説のスウェーデン人は、彼らしい言葉で挑戦を突きつけた。

「努力を続け、現状に満足するな。お前はすでに私のトップ10にいる。次はトップ5に入ろう」とFOXで語った。

そのレベルへ辿り着くにはまだ課題があるものの、イブラヒモビッチの激励と全米の支援を受け、バログンは今夏、キャリアと人生を大きく変えるチャンスを得ている。

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ワールドカップでの活躍

    2023年にバログンがUSMNTに加入する前、トップストライカーを擁するチームがどうなるか議論されていた。PSVで成長したリカルド・ペピがいたため、バログンがいなくても米国はストライカー1人を連れてワールドカップに臨めたはずだ。

    しかし、バログンは一線を画す存在だ。この夏、USMNTを新たな高みへ導き、世界トップと肩を並べる活躍を見せている。

    チームメイトのクリスチャン・プリシッチは、バログンのW杯デビュー戦後に「彼は驚くべき存在だ。ゴール前で致命的で、チームにとって大きな幸運。この調子が続くことを願っている」と語った。

    その才能はパラグアイ戦ですぐに示された。前半だけで2得点を挙げ、さらに1得点が取り消された。最初の得点は素晴らしいワンタッチシュートで、ストライカーらしいフィニッシュだった。 2点目は工夫が必要だった。バログンはボールを受けると2人のディフェンダーを抜き、時間をかけてからゴール上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。

    「ワールドカップデビューで得点するイメージはあったが、実際に2得点は想像以上だった。2点目も素晴らしいゴールで、夢のような夜だ」と彼は語った。

    この活躍でバログンは大会序盤、得点王トップに立ったが、ムバッペ、メッシ、ハーランド、ケインが得点を重ねるにつれ、首位は数試合で交代した。

    得点王争いで彼らに後れを取ったことについて聞かれると、彼は笑いながら「ちょっと悔しいですね」と語った。

    オーストラリア戦では得点を挙げられなかったものの、彼は確実に流れを変えた。 対オーストラリア戦でも、序盤に右サイドを突破し危険なクロスを供給。これをキャメロン・バージェスがオウンゴールした。

    2試合で彼はタイミング、スピード、ドリブル、キープ力、決定力と、ストライカーとしての資質をすべて示した。すでに移籍の噂が流れるのも当然だ。

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  • Folarin Balogun Monaco 2025-26Getty

    結婚相手候補

    バログンには以前から複数のクラブが注目していた。プレミアリーグのクラブにとっては「自国出身選手」として扱えるため、獲得は理にかなっている。昨季モナコで公式戦19得点を挙げ、米国代表でも活躍したことで、再びトップクラブの関心が高まっている。

    さらに、さまざまな移籍噂が流れている。

    データ分析会社SciSportsは、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者を探しているバルセロナにとってバログンがほぼ理想的な補強候補と指摘。プレースタイル、潜在能力、出場時間、戦術的適合性を統計的に評価し、彼がそのポジションに適しているとしている。

    英メディア『Football Insider』はエバートンが熱心と伝え、『L'Equipe』もプレミア複数クラブの関心を報じるなど、注目度は高い。

    バログンにも利点がある。所属するモナコは来季チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの出場権を逃し、カンファレンスリーグへの出場にとどまる。だが彼はチャンピオンズリーグで昨季5得点を挙げており、そのレベルで通用することを示している。

    モナコも2023年にアーセナルから約3500万ドルで獲得しており、現在5700万ドル以上の移籍金を希望。2028年までの契約が残っており、2200万ドル以上の利益を見込む。W杯での活躍次第ではさらに値上がりも予想される。

    その原動力はもちろん得点だが、それだけではない。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    バログンがもたらすもの

    パラグアイ戦でのバログンの活躍を問われたプリシッチとマッケニーは、すぐに得点を話題から外した。彼らは「ゴールは明らかだ」と述べ、他の点を強調した。

    「誰もがゴールに注目するだろう」と米国代表のスター選手は語った。「だが、重要なのは、彼がセンターバックたちとどう戦っているか、ボールをキープしているか、ファウルを引き出しているかということだ」

    マッケニーは「今日はフローの違う一面が見えた。汚い仕事もこなし、チームのために体を張り、かつ決定機を仕留める選手だ」と続けた。

    パラグアイ戦ではゴールだけでなく、細かいプレーも光った。ペナルティエリア内で10回のボールタッチ、5本のシュート、2回のファウル誘発を記録し、チームのプレス戦術を活性化させた。

    オーストラリア戦では、彼のスピードが光った。2人のDFをかわして先制点を決め、後半も突破からシュートを放った。ペナルティエリア内で6回のボールタッチを記録し、2回のファウルを誘発。執拗なプレスでチームに素早いボール奪取をもたらした。

    現代のストライカーには得点だけでなく、攻撃の起点となり、連携を回し、最前線で守備する役割も求められる。バログンの決定力が報道で取り上げられる一方で、自宅観戦者の心を掴んでいるのは、こうした多面性なのだ。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    訪れるチャンス

    今週、@JoshChavis65のツイートが注目された。投稿者が有名だったからではない。多くの米国人がその瞬間に感じていたことを代弁したからだ。

    「野球好きの7歳息子はこれまでサッカーボールに触れたこともなかったが、今は毎日フロ・バログンになりきっている」と語った。

    これこそワールドカップの夏がもたらす熱狂だ。開催国アメリカでは、その影響は特に大きい。1994年大会では無名のチームがヒーローになった。では、今回、本物の才能を持つ代表チームは何ができるのか？

    答えは簡単だ。「何でも」である。数週間前までバログンは熱狂的ファンのお気に入りだったが、今は朝の情報番組やバー、ボールを蹴る裏庭でも話題の中心だ。背番号20になりきって走り回る新世代が現れ、この夏が終わっても彼を追い続けるだろう。

    この夏、大会に参加する26人のアメリカ代表選手の人生は変わるだろう。特にバログンは、この先さらに大きな何かの始まりを迎えているのかもしれない。

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