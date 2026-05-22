マーケティング担当取締役として4年間務めたルーヴェン・カスパーは2026年1月、FCバイエルンへ移籍。同社でマイケル・ディーデリヒの後任としてマーケティング・販売担当取締役に就任した。
「個人的にも痛手だ。バイエルンには決して忘れない。だが、また会う日もあるだろう」とVfBのアレクサンダー・ヴェールレ会長は、カップ決勝を控えたイベントで『Bild』紙に語った。そしてニヤリと笑い、「この人事の借りは、いつかバイエルンに返してやる」と付け加えた。
マーケティング担当取締役として4年間務めたルーヴェン・カスパーは2026年1月、FCバイエルンへ移籍。同社でマイケル・ディーデリヒの後任としてマーケティング・販売担当取締役に就任した。
「個人的にも痛手だ。バイエルンには決して忘れない。だが、また会う日もあるだろう」とVfBのアレクサンダー・ヴェールレ会長は、カップ決勝を控えたイベントで『Bild』紙に語った。そしてニヤリと笑い、「この人事の借りは、いつかバイエルンに返してやる」と付け加えた。
ヴェールレは、カスパーがFCBと古くからつながりがあることは理解しつつも、自身が「7ヶ月間働かなければならなかった」としてこの移籍を「個人的に」受け止めている。「まったくもって信じられない話だ――しかも1ユーロももらえないなんて」と皮肉を込めた。
カスパーは2028年までの契約を自身で解除し、バイエルンは移籍金を支払わなかった。44歳の彼は2016～2021年にバイエルンのアジア担当プレジデントを務め、2022年1月にVfBの取締役に就いていた。
「ルーヴェン・カスパーズ氏が新たなキャリアに挑戦したいと希望したとき、私たちは快諾しました。VfB在籍中、彼はクラブ再建に多大な貢献をしたからです。 彼の尽力がなければ、VfBが企業・ビジネスプラットフォーム・ブランドとして今日のような地位を築くことはできなかったでしょう」と、当時VfBシュトゥットガルトの監査役会会長兼会長だったディートマール・アルガイヤー氏は語った。
この半ば本気、半ば冗談の言葉に、カスパー・ヴェーレは怒らなかった。むしろ誇りに思った。「アレックスは素晴らしい人間であり、もう大人だ。彼は受け止められる。友人としては隣で会えなくなるのが寂しいが、今は前を向いている。 アレックスは私の決断を理解してくれたし、私も後悔していない。ミュンヘンでの生活は順調だ」とカスパーは語った。