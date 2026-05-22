「ルーヴェン・カスパーズ氏が新たなキャリアに挑戦したいと希望したとき、私たちは快諾しました。VfB在籍中、彼はクラブ再建に多大な貢献をしたからです。 彼の尽力がなければ、VfBが企業・ビジネスプラットフォーム・ブランドとして今日のような地位を築くことはできなかったでしょう」と、当時VfBシュトゥットガルトの監査役会会長兼会長だったディートマール・アルガイヤー氏は語った。

この半ば本気、半ば冗談の言葉に、カスパー・ヴェーレは怒らなかった。むしろ誇りに思った。「アレックスは素晴らしい人間であり、もう大人だ。彼は受け止められる。友人としては隣で会えなくなるのが寂しいが、今は前を向いている。 アレックスは私の決断を理解してくれたし、私も後悔していない。ミュンヘンでの生活は順調だ」とカスパーは語った。