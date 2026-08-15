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「必ずそこにいる」 マイケル・キャリック、ACミランに敗れた失意の後にマンチェスター・ユナイテッドのファンへ奮起を促すメッセージ
ポーランドで守備の脆さが露呈した
マンチェスター・ユナイテッドは、新たなプレミアリーグ開幕に向けた最終調整で大きな打撃を受けた。決定力の高いACミランに打ちのめされたためだ。立ち上がりはキャリック監督率いるチームが明るい入りを見せ、開始2分でブルーノ・フェルナンデスのCKにハリー・マグワイアが最高到達点で合わせて先制した。しかしミランは37分、ゴンサロ・ラモスのお膳立てからサムエル・チュクウェゼが同点ゴールを決めた。
ユナイテッドは前半終了前にリードして折り返す絶好機を得たが、フェルナンデスの強烈なPKはセーブされ、スコアはタイのままハーフタイムを迎えた。それでもパトリック・ドルグは、フィリッポ・テラッチャーノの不用意なバックパスを突いてユナイテッドに再びリードをもたらした。だが、その後は守備組織が完全に崩壊した。チュクウェゼが右サイドからキャリック監督のチームを切り裂く中、アルファジョ・シセがファーで巧みに入り込み、ユナイテッドは再び追いつかれた。さらにこのナイジェリア人ウインガーはラモスのヘディング弾もアシストし、ミランがこの試合で初めて勝ち越し。最後はルベン・ロフタス＝チークが同じ脆さを見せたサイドを突いて4点目を奪い、圧倒的な内容を締めくくった。
- AFP
キャリック、即時の改善を要求
崩れ方の深刻さは懸念材料だったものの、キャリックは8月22日にアウェーで行われるハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦を前に、前向きな見通しを保ちながらパフォーマンスについて早々に言及した。ユナイテッドの指揮官は、ポーランドでの内容がオールド・トラッフォードで求められる基準を大きく下回っていたことを認めつつも、その結果によってチーム内の雰囲気が損なわれることはないとの姿勢を示した。
「今日はこの結果に失望している。今日はいいプレーができなかった。それには理由があり、改善しなければならない。何人かの選手はこれが最初の出場時間だった。理由はいろいろあるが、言い訳にはならない。われわれはあまり良いプレーができなかった」と、キャリックは試合終了後に記者団に語った。
焦点はプレミアリーグ開幕戦へ移る
新シーズン開幕が目前に迫る中、ユナイテッドはミラン戦で露呈した戦術的な欠陥に早急に対処しなければならない。この敗戦以前、キャリック監督のチームはプレシーズンで好不調の波がある結果を残しており、リーズ・ユナイテッドと1-1で引き分けた後にPK戦で勝利し、パリ・サンジェルマンとも1-1で引き分け、アトレティコ・マドリーには2-1で勝利していた。それでもこの敗戦にもかかわらず、キャリック監督はチームの立ち直る力に自信を示している。
「全体として、我々は来週に向けて準備ができている。多くの選手にとって、この出場時間はプラスになるはずだ。トレーニングピッチで多くの取り組みをしてきたし、試合でのパフォーマンスもかなり良かった。来週に向けても良い雰囲気で臨めている」とキャリック監督は付け加え、ミラン戦の結果は深刻な危機の兆候ではなく、あくまで一時的なつまずきにすぎないとの考えを強調した。
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ファンに向けた大胆な約束
新シーズン開幕へのカウントダウンが始まる中、先発の座を巡る争いは熱を帯びている。この試合では、マーカス・ラッシュフォードが20カ月ぶりにユナイテッドで出場し、60分に途中出場して背番号9を着用した。クラブでの出場は、アモリムがオールド・トラッフォードでの指揮を執り始めたばかりだった2024年12月以来、これが初めてだった。リサンドロ・マルティネスとコビー・メイヌーの復帰とあわせ、ラッシュフォードの復帰はキャリックに多くの選択肢をもたらすものの、イタリアのチーム相手に見せた守備の緩さは依然として最大の懸念材料となっている。
「我々には良いスカッドがある。下さなければならない決断がある。もちろんそうだ。来週に向けて準備を整えるため、もう1週間のトレーニングがある。シーズン最初のリーグ戦となれば、まったく違う感覚になる。我々はそこで戦うことになる」とキャリックは締めくくった。
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