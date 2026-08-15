マンチェスター・ユナイテッドは、新たなプレミアリーグ開幕に向けた最終調整で大きな打撃を受けた。決定力の高いACミランに打ちのめされたためだ。立ち上がりはキャリック監督率いるチームが明るい入りを見せ、開始2分でブルーノ・フェルナンデスのCKにハリー・マグワイアが最高到達点で合わせて先制した。しかしミランは37分、ゴンサロ・ラモスのお膳立てからサムエル・チュクウェゼが同点ゴールを決めた。

ユナイテッドは前半終了前にリードして折り返す絶好機を得たが、フェルナンデスの強烈なPKはセーブされ、スコアはタイのままハーフタイムを迎えた。それでもパトリック・ドルグは、フィリッポ・テラッチャーノの不用意なバックパスを突いてユナイテッドに再びリードをもたらした。だが、その後は守備組織が完全に崩壊した。チュクウェゼが右サイドからキャリック監督のチームを切り裂く中、アルファジョ・シセがファーで巧みに入り込み、ユナイテッドは再び追いつかれた。さらにこのナイジェリア人ウインガーはラモスのヘディング弾もアシストし、ミランがこの試合で初めて勝ち越し。最後はルベン・ロフタス＝チークが同じ脆さを見せたサイドを突いて4点目を奪い、圧倒的な内容を締めくくった。