ESPNが伝えたところによると、マクトミネイは先月、矯正のためのアブレーション手術を無事に受けた後、フルトレーニングに復帰した。29歳の同選手は、今季序盤のナポリ対コモ戦で56分に途中交代した後、軽度の良性不整脈と診断されていた。

ナポリはスパイア・マンチェスター病院に送る前に、高度なウェアラブル技術を用いて選手のバイタルをモニタリングしていた。クラブは公式声明で次のように発表した。「水曜日、スコット・マクトミネイは追加の診断検査を受け、プレー可能な状態であることが確認された。そのため、別メニュー調整の期間を終え、チーム全体でのトレーニングを再開した」