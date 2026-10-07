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心臓手術後に正式なメディカルクリアランスを受けたスコット・マクトミネイが、ナポリの全体練習に復帰
公式のメディカルチェック完了が確認された
ESPNが伝えたところによると、マクトミネイは先月、矯正のためのアブレーション手術を無事に受けた後、フルトレーニングに復帰した。29歳の同選手は、今季序盤のナポリ対コモ戦で56分に途中交代した後、軽度の良性不整脈と診断されていた。
ナポリはスパイア・マンチェスター病院に送る前に、高度なウェアラブル技術を用いて選手のバイタルをモニタリングしていた。クラブは公式声明で次のように発表した。「水曜日、スコット・マクトミネイは追加の診断検査を受け、プレー可能な状態であることが確認された。そのため、別メニュー調整の期間を終え、チーム全体でのトレーニングを再開した」
- AFP
回復への道のりとファンへの安心材料
この処置では、マクトミネイが接触のないコンディショニングドリルを再開できるようになるまで、2週間の完全休養が必要だった。ピッチに戻る前には、自身のSNSでサポーターを安心させ、「すぐに戻るよ、ナポリ。そんなに時間はかからない」とつづっていた。
婚約者のキャム・リーディングもまた、公に心温まるメッセージを発信し、「いつもあなたのそばにいるし、本当に誇りに思っている」と述べた。イタリアのスポーツを統括する厳格なフィットネスおよび安全基準を満たしたマクトミネイは、長期的な懸念をすぐに否定し、記者団に対して「自分は大丈夫だ。この処置はかなり前からクラブと一緒に計画していたものだ」と語った。
セリエAで決定的な影響力を持つMF
2024年に2570万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドから加入して以来、マクトミネイはイタリアで欠かせないボックス・トゥ・ボックスのMFとしての地位を確立している。2024-25シーズンのセリエA制覇においてナポリをけん引する重要な役割を果たし、リーグ戦12得点を記録して同リーグのMVPを受賞。その後、2025-26シーズンのスーペルコッパ・イタリアーナも制した。
全公式戦82試合で27得点10アシストを記録しているこのスコットランド人スターは、2025年のバロンドール順位で18位に入った。厳しい国内戦線を戦うチームにとって、彼が出場可能であることは技術面で非常に大きな後押しとなる。
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ナポリの次は何か。
ナポリの直近3試合と、スコットランド代表としての最近のインターナショナルブレイクを欠場していたマクトミネイだが、今週末には公式戦復帰の見込みとなっている。現在セリエAで勝ち点7の9位につけるマックス・アレグリ監督のチームは、土曜日にフロジノーネと対戦し、このMFはベンチスタートが予想されている。
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