心臓手術からわずか数週間で、スコット・マクトミネイがナポリのトレーニングに復帰

このMFは公式戦出場の許可が下りる前に、心疾患に関して厳格な規則を設けているイタリア当局による追加検査を受ける必要がある。競技の場に完全復帰するには、正式な承認を得ることが引き続き必須となる。

今季の出場はセリエAでの2試合に限られており、ジェノア戦の2-0勝利では90分間プレーし、その後のコモ戦では2-1の敗戦で56分間出場した。