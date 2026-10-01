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心臓手術からわずか数週間で、スコット・マクトミネイがナポリのトレーニングに復帰
MFがトップチームのトレーニングを再開
スコットランド代表の同選手は、代表活動に参加していなかったチームメートとともに再びピッチに姿を見せた。カステル・ヴォルトゥルノでの合流は、9月8日にスパイア・マンチェスター病院で受けたカテーテルアブレーション手術後に義務づけられていた2週間の休養期間を終えたことを受けたものだ。この低侵襲手術は、軽度の良性不整脈を改善するために行われた。
- sportphoto24
ウェアラブル技術が心臓の問題を検知
ナポリは、このニュースを裏付ける写真を公開した。各種SNSで、同MFがトレーニングドリルに参加している様子を示している。不整脈は試合とトレーニング中に使用されるウェアラブル技術によって確認され、具体的には8月30日のコモ戦後に特定された。この症状は軽度で、アスリートには一般的なものであるため、軽微な処置を経て、段階的に活動へ復帰することが認められた。
厳格なメディカルプロトコルが復帰を左右する
このMFは公式戦出場の許可が下りる前に、心疾患に関して厳格な規則を設けているイタリア当局による追加検査を受ける必要がある。競技の場に完全復帰するには、正式な承認を得ることが引き続き必須となる。
今季の出場はセリエAでの2試合に限られており、ジェノア戦の2-0勝利では90分間プレーし、その後のコモ戦では2-1の敗戦で56分間出場した。
- Getty Images Sport
ナポリ、厳しい秋の日程に備える
ナポリは10月10日土曜日、セリエA第6節でフロジノーネをホームに迎え、国内での戦いを再開する。そのわずか3日後には、アッレグリ監督のチームがチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節でビジャレアルとのアウェー戦に臨む。MFのトレーニング復帰は、過密日程に備えるチームにとって絶妙なタイミングでの追い風となった。
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