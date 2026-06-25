「心臓がドキドキしていた」――ネイマールは981日ぶりの代表復帰を振り返り、スコットランド戦で緊張しながらピッチに立った。

この選手は、ワールドカップに向けてコンディションを整える過程で受けた家族の大きな支えを強調した。家族は彼が直面した「あらゆる苦労」を知っていたという。マイアミのスタンドに親族の姿があったことで、背番号10にとってその瞬間はより特別なものとなった。

「彼らは私が乗り越えた苦難を知っています。代表として再びプレーすることが私たちの目標でした。彼らの前で復帰でき、その喜びを共有できることをとても幸せに感じます」と語った。