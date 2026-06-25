Getty Images Sport
翻訳者：
「心臓がドキドキしていた」――ネイマールは981日ぶりの代表復帰を振り返り、スコットランド戦で緊張しながらピッチに立った。
背番号10の感動的な復帰
981日間の離脱と多くの不確実性を経て、ネイマールがワールドカップの舞台に帰ってきた。代表戦出場は2023年10月のウルグアイ戦以来。その試合で左膝前十字靭帯と半月板を断裂していた。 スコットランド戦ではベンチスタートとなったが、後半30分にマイアミのハードロック・スタジアムでピッチに投入された。
ピッチに立つ前は「心臓がドキドキしてすごく緊張した。でも嬉しかった。誇らしいし、すべてがうまくいった」とTVグローボのインタビューで語った。
- AFP
体調を伝える
長年の治療とリハビリでたまった緊張が、試合終了のホイッスルで溢れ出した。ネイマールはピッチで涙を流し、その後「複雑な感情が交錯した。この涙は必要な解放だった」と説明した。
「3年ぶりに代表ユニフォームを着られてとても幸せだ。神様に感謝している。体調も万全だ。離脱中は辛かったが、まったく活動していなかったわけではない。試合に向けて25日間全力でトレーニングしてきた。だからとても幸せで、本当に嬉しい」とUOLが伝えた。
「ピッチに入った瞬間、さまざまな感情が湧き上がりました。長く代表を離れていたけど、神に感謝しています。すべてがうまくいき、ようやく戻れました」
困難な時期における家族の役割
この選手は、ワールドカップに向けてコンディションを整える過程で受けた家族の大きな支えを強調した。家族は彼が直面した「あらゆる苦労」を知っていたという。マイアミのスタンドに親族の姿があったことで、背番号10にとってその瞬間はより特別なものとなった。
「彼らは私が乗り越えた苦難を知っています。代表として再びプレーすることが私たちの目標でした。彼らの前で復帰でき、その喜びを共有できることをとても幸せに感じます」と語った。
- Getty Images Sport
ノックアウトステージに向けた準備状況
ネイマールがピッチに立つ前に得た3-0の勝利で、ブラジルはグループC首位通過を決め、勢いを持ってベスト32に進んだ。スコットランド戦は最終調整となり、背番号10をチームのリズムに馴染ませる機会にもなった。次はオランダ、日本、スウェーデンが入るグループFの2位と対戦する。
「先ほども言った通り、とても嬉しい。これからはノックアウトステージだ。最終目標を達成するために勝ち続けていく」と彼は締めくくった。