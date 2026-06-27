40歳のベテランGKで主将のヴォジーニャは、世界的な強豪との一戦を前にチームの成果を誇った。グループ最終戦で示した高い技術と戦術を強調した。

ヴォジーニャは「誰もこの展開を予想していなかったが、我々には実力があると分かっていた。大会当初、多くの人は我々が1勝もできないと思っていたかもしれない。我々は素晴らしいチームで、実力のある選手が集まっている。次のステージに進み、アルゼンチンと対戦できることを楽しみにしている。アルゼンチンやリオネル・メッシと対戦するのは、どのサッカー選手にとっても夢だ。

引き分けを狙ったわけではない。常に勝利を目指した。簡単ではないと分かっていた。サウジアラビアも実力があり、こうした試合に慣れている。得点を狙い、あらゆる手を尽くしたができなかった。ボール支配率、シュート数、チャンスとも上回ったのは明らかだ。我々は称賛に値する。」