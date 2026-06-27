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「心優しい戦士たち！」――ワールドカップ最小国カーボベルデは、アルゼンチンとの決勝トーナメントを前に、ヴォジーニャらがリオネル・メッシを狙う。
弱小チームにとっての歴史的節目の瞬間
大西洋の島国カーボベルデは、ヒューストンでのサウジアラビア戦を0－0で引き分け、史上初めてベスト32進出を決めた。試合後、選手たちはピッチで携帯電話を囲み、スペインがウルグアイに勝つ瞬間を見守った。この結果、カーボベルデはグループH２位が確定。グループステージ無敗のダークホースは、スペインとの0－0、ウルグアイとの2－2の引き分けも記録していた。
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ヴォジーニャ、メッシとの対決を楽しみにしている
40歳のベテランGKで主将のヴォジーニャは、世界的な強豪との一戦を前にチームの成果を誇った。グループ最終戦で示した高い技術と戦術を強調した。
ヴォジーニャは「誰もこの展開を予想していなかったが、我々には実力があると分かっていた。大会当初、多くの人は我々が1勝もできないと思っていたかもしれない。我々は素晴らしいチームで、実力のある選手が集まっている。次のステージに進み、アルゼンチンと対戦できることを楽しみにしている。アルゼンチンやリオネル・メッシと対戦するのは、どのサッカー選手にとっても夢だ。
引き分けを狙ったわけではない。常に勝利を目指した。簡単ではないと分かっていた。サウジアラビアも実力があり、こうした試合に慣れている。得点を狙い、あらゆる手を尽くしたができなかった。ボール支配率、シュート数、チャンスとも上回ったのは明らかだ。我々は称賛に値する。」
島国が示す回復力
この歴史的な予選突破は、カーボベルデのディアスポラが持つ文化的気風と世界的なアイデンティティを如実に物語るものです。ヴォジーニャは、この前例のない大会での快進撃が、10の島からなるこの群島全域の次世代のサッカー選手たちにインスピレーションを与えることを願っています。
ヴォジーニャはこう続けた。「私たちは小さな国から来たが、戦う術は知っている。多くの人はカーボベルデの選手たちは実力が足りないと思うだろう。しかし私たちは実力があり、戦うためにここにいること、そしてどんな大会でも戦えることを示した。
私たちは困難の中で育ち、両親や祖父母の犠牲と教えを胸に刻みました。カーボベルデの人々の不屈の精神と祖国への情熱を示し、世界中の同胞を代表して戦う誇り高い戦士です。
目の前で子供が泣いているのを見ると、言葉にできないほどの思いが湧き上がります。私たちは子供たちだけでなく、すべての人々の手本でありたい。これから、子供たちが「いつかストピラやライアン・メンデス、ほかの代表選手のようにになりたい」と思えるロールモデルが生まれるかもしれません。」
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トーナメントの真価が問われる時が迫っている
カーボベルデは、ノックアウトステージで前回王者のアルゼンチンと対戦する。グループステージでスペインを封じたこのダークホースは、守備の規律でリオネル・スカローニ率いるアルゼンチンを苦しめる。