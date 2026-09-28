日常生活が一変した突然の名声の渦を振り返り、40歳の同選手は『The Observer』のインタビューで、自身の私的な自由を失ったことについて胸中を明かした。

ピッチ外で絶え間なく注がれる注目について、ヴォジーニャは次のように語っている。「平穏と静けさを失った。もうプライバシーはないし、少なくとも以前よりはるかに少なくなった。今は外出してレストランに行っても、いつも誰かが一緒に写真を撮りたがったり、サインを求めてきたりする。あるいは、もっと悪いことに、誰かに動画を撮られている。人生で最も変わったのはそこだし、これについて自分にできることは何もないと思う」

また、ロッカールームで自身の携帯電話が通知であふれ返った現実離れした瞬間を振り返り、こう付け加えた。「チームのケータリングスタッフの1人が近づいてきて、僕には10億人のフォロワーがいると言った。何のことを言っているのかまったく分からず、冗談だと思ったが、その人は本気だった。後でミックスゾーンでいくつか取材を受けに行くと、CazeTVの女性記者が何が起きているか知っているかと聞いてきた。彼女が自分の携帯を見せてくれて、その時にフォロワーが100万人を超えているのを目にした」