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「心の平穏と安らぎを失った」 カーボベルデ代表のワールドカップ“カルトヒーロー”ボジーニャが、一夜にして拡散した話題沸騰の名声の暗い側面を明かす
一夜にして訪れた名声が静かな生活を乱す
2026年ワールドカップで脚光を浴びる前、このベテランGKはポルトガル2部のシャヴェスで穏やかな日々を送っていた。だが、初戦でスペイン相手にカーボベルデの0-0ドローに貢献する7本の決定的なセーブを見せると、状況は劇的に一変した。ブラジルの放送局CazeTV が生放送で呼びかけると、この守護神のインスタグラムのフォロワー数は試合終了から数時間のうちに5万6000人から100万人超へと一気に跳ね上がった。
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GK、自身のプライバシーが失われたことを嘆く
日常生活が一変した突然の名声の渦を振り返り、40歳の同選手は『The Observer』のインタビューで、自身の私的な自由を失ったことについて胸中を明かした。
ピッチ外で絶え間なく注がれる注目について、ヴォジーニャは次のように語っている。「平穏と静けさを失った。もうプライバシーはないし、少なくとも以前よりはるかに少なくなった。今は外出してレストランに行っても、いつも誰かが一緒に写真を撮りたがったり、サインを求めてきたりする。あるいは、もっと悪いことに、誰かに動画を撮られている。人生で最も変わったのはそこだし、これについて自分にできることは何もないと思う」
また、ロッカールームで自身の携帯電話が通知であふれ返った現実離れした瞬間を振り返り、こう付け加えた。「チームのケータリングスタッフの1人が近づいてきて、僕には10億人のフォロワーがいると言った。何のことを言っているのかまったく分からず、冗談だと思ったが、その人は本気だった。後でミックスゾーンでいくつか取材を受けに行くと、CazeTVの女性記者が何が起きているか知っているかと聞いてきた。彼女が自分の携帯を見せてくれて、その時にフォロワーが100万人を超えているのを目にした」
商業的利益が倫理的境界線と交錯する
この圧倒的な熱狂を受け、連盟はメディアの過熱ぶりに対応するため、彼の元代理人を呼び戻した。一方でこのGK自身も、サッカーに集中するため通知をオフにするなど、自ら対策を講じた。どのように雑音を遮断したのかを説明し、ヴォジーニャはこう明かしている。「誰が自分をフォローしているのか、つい何度も確認したくならないように、インスタグラムの通知をオフにすることにした」
知名度の上昇に伴って商業的な関心も殺到したが、将来的なスポンサー契約については明確な線引きをしたという。「ワールドカップの期間中、多くの企業やブランドが自分と仕事をしたいと考えていたのは分かっている。でも、僕たちが大会を戦っている間にやったプロモーション協業は、UFL Mobileとの1件だけだった。今後どんなオファーが来るかは分からないが、今のところはタバコ、アルコール、あるいは賭博関連のブランドとは仕事をしたくない」
有名人文化に対する自身の違和感を強調するように、このベテラン守護神はこう告白した。「多くの人は有名になり、公の場で知られる存在になりたがる。でも、そうした現実の良い面しか見えていない。正直に言えば、今の自分の人生と以前の人生のどちらかを選べるなら、以前の人生を選ぶ」
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ベテランがチリでの挑戦に適応へ
アメリカでの英雄的な活躍により、ボジーニャはキャリアの新たな章を切り開き、チリの強豪コロコロへの予想外の移籍を果たした。ソーシャルメディアで2840万人のフォロワーを誇る一方で、この代表通算94試合出場の守護神は依然として母国にとって欠かせない存在であり、AFCON2027予選のマリ戦で1-3の敗戦を喫した試合でも90分フル出場した。絶え間ないメディアの注目をさばきながら、ゴール前でそのパフォーマンスを維持できるかが、今後の最大の課題となる。
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