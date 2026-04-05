心の声に従った……健康上の問題により、オスカーは引退を余儀なくされた

サンパウロとの契約は2027年末まで残っていたものの、双方は合意の上で契約を解除することにした。

オスカルは自身のSNSアカウントを通じて失望を表明し、幼少期から応援してきたクラブにもっと貢献したかったと述べた。また、現役を続ける能力と年齢はまだあるものの、健康上の事情により引退を決断せざるを得なかったと強調した。

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オスカルは、サオパウロFCのサポーターとしてクラブを応援し続けると強調し、同クラブから始まった自身のサッカー人生が世界中を巡り、そして出発点に戻って幕を閉じたことを振り返った。

代表レベルでは、オスカルはブラジル代表として48試合に出場し、2013年のコンフェデレーションズカップで優勝を果たしたほか、2014年のワールドカップにも出場し、「セレソン」は4位で大会を終えた。