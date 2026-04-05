心の声に従った……健康上の問題により、オスカーは引退を余儀なくされた

ブラジル代表および元サンパウロのスター選手、オスカルが、慢性的な健康上の問題を理由に34歳でサッカーからの引退を発表した。
オスカルはチェルシーで5シーズンプレーし、プレミアリーグとヨーロッパリーグのタイトルを獲得した後、2017年に中国の上海へ移籍し、中国スーパーリーグで3度の優勝を果たした。
サンパウロFCはオスカーの引退を正式に発表し、公式声明を発表した。声明では、同選手が昨年11月以来健康上の問題を抱えており、それがピッチに立った最後の機会であったと述べている。
ブラジル代表および元サンパウロのスター選手、オスカルが、慢性的な健康上の問題を理由に34歳でサッカーからの引退を発表した。
オスカルはチェルシーで5シーズンプレーし、プレミアリーグとヨーロッパリーグのタイトルを獲得した後、2017年に中国の上海へ移籍し、中国スーパーリーグで3度の優勝を果たした。
サンパウロFCはオスカーの引退を正式に発表し、公式声明を発表した。声明では、同選手が昨年11月以来健康上の問題を抱えており、それがピッチに立った最後の機会であったと述べている。
オスカーは、慢性的な心臓の問題に悩まされた末、引退を余儀なくされた。
同選手は昨年11月、定期検診中に合併症が発見されたことを受け、5日間入院していた。その後の検査で、心拍数と血圧が急激に低下し、意識喪失を引き起こす可能性のある「迷走神経性失神」と診断された。
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サンパウロとの契約は2027年末まで残っていたものの、双方は合意の上で契約を解除することにした。
オスカルは自身のSNSアカウントを通じて失望を表明し、幼少期から応援してきたクラブにもっと貢献したかったと述べた。また、現役を続ける能力と年齢はまだあるものの、健康上の事情により引退を決断せざるを得なかったと強調した。
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オスカルは、サオパウロFCのサポーターとしてクラブを応援し続けると強調し、同クラブから始まった自身のサッカー人生が世界中を巡り、そして出発点に戻って幕を閉じたことを振り返った。
代表レベルでは、オスカルはブラジル代表として48試合に出場し、2013年のコンフェデレーションズカップで優勝を果たしたほか、2014年のワールドカップにも出場し、「セレソン」は4位で大会を終えた。