インスタグラムで苦悩を明かしたサイモンズは、打ちひしがれた気持ちを隠さなかった。彼は「人生は残酷だと言われるが、今日はその通りだ。 今シーズンは突然の幕切れとなり、今はただこの現実を受け止めようとしている。正直、心が張り裂けそうだ。何もかもが理不尽だ。ただチームのために戦いたいと願ってきたのに、その機会さえも奪われてしまった……ワールドカップへの道も一緒に。」

母国を大きな舞台で率いる機会を失ったことについて、「この夏、母国を代表するはずだった。その夢が消えた。受け入れるには時間がかかるが、最高のチームメイトであり続ける。私たちは共に戦いに勝つ」と記した。 私は今、信仰に導かれ、強さと不屈の精神、そして信念を持ってこの道を歩んでいく。ピッチに戻れる日を指折り数えながら。どうか私を温かく見守ってほしい。TTP。COYS。」



