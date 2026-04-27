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「心が張り裂けそうだ」―負傷したトッテナムのスター、今季絶望でW杯も欠場。シャビ・シモンズが胸打つメッセージ。
クラブと母国にとって壊滅的な打撃
シモンズは前十字靭帯（ACL）断裂により、最大8か月戦列を離れる。負傷はモリーニョックスでの試合で発生。23歳のシモンズは浮き球を競り合った際、ヒューゴ・ブエノと膝を強打し、担架で運ばれた。 降格圏を争うトッテナムとオランダ代表にとって、この離脱は痛手だ。シモンズは今夏北米で開催されるワールドカップの出場も絶望的となった。
ファンへの心温まるメッセージ
インスタグラムで苦悩を明かしたサイモンズは、打ちひしがれた気持ちを隠さなかった。彼は「人生は残酷だと言われるが、今日はその通りだ。 今シーズンは突然の幕切れとなり、今はただこの現実を受け止めようとしている。正直、心が張り裂けそうだ。何もかもが理不尽だ。ただチームのために戦いたいと願ってきたのに、その機会さえも奪われてしまった……ワールドカップへの道も一緒に。」
母国を大きな舞台で率いる機会を失ったことについて、「この夏、母国を代表するはずだった。その夢が消えた。受け入れるには時間がかかるが、最高のチームメイトであり続ける。私たちは共に戦いに勝つ」と記した。 私は今、信仰に導かれ、強さと不屈の精神、そして信念を持ってこの道を歩んでいく。ピッチに戻れる日を指折り数えながら。どうか私を温かく見守ってほしい。TTP。COYS。」
スパーズを襲う深刻化する負傷者問題
サイモンズは負傷者リストに名を連ねた。守備の要ロメロは前十字靭帯の部分断裂で2か月離脱中だ。オドバートも膝の怪我で長期離脱しており、クルセフスキはコンディション不良で今季未出場。 さらに足首を骨折したベテランDFベン・デイヴィスは、契約満了で退団が確実視されている。治療室は満員で、医療スタッフは降格回避へ主力復帰の時間を争う。
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トッテナムに降格の危機が迫っている。
残り4試合でプレミアリーグ18位の北ロンドン勢。 残留まで2ポイント差で、1992年以来の2部降格を避けるため、アストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、チェルシー、エヴァートンという難敵と戦う。シモンズの離脱はチームに大きな痛手となり、残った選手たちの負担が増している。ジェームズ・マディソンは最近ベンチに復帰したが、先発できる試合勘はまだないという。