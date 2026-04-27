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「心が張り裂けそうだ」―負傷したトッテナムのスター、シャビ・シモンズが今季絶望とW杯欠場を報告
クラブと母国にとって壊滅的な打撃
シモンズは前十字靭帯（ACL）断裂により、最大8か月戦列を離れる。負傷はモリーニョックスでの試合で発生。23歳のシモンズは浮き球を競り合った際、ヒューゴ・ブエノと膝を強打し、担架で運ばれた。 降格圏に沈むトッテナムとオランダ代表にとって、この診断は痛手だ。シモンズは今夏北米で開催されるW杯出場を正式に断念することになった。
クラブは公式声明で「右膝前十字靭帯断裂を確認。数週間以内に手術し、その後リハビリを開始する」と発表した。 クラブ全員でシャビの回復を支えます。」
ファンへの心温まるメッセージ
インスタグラムで苦悩を明かしたサイモンズは、打ちひしがれた気持ちを隠さなかった。彼は「人生は残酷だと言われるが、今日はその通りだ。 今シーズンは突然終わってしまい、今はただ受け止めようとしている。心が張り裂けそうだ。何もかもが理不尽だ。ただチームのために戦いたいと願ってきたのに、その機会さえ奪われた。ワールドカップへの道も一緒に。」
母国を大きな舞台で率いる機会を失ったことにも言及した。「この夏、母国を代表するはずだった。受け入れるには時間がかかるが、最高のチームメイトであり続ける。私たちは共に戦いに勝つ」 今は信仰と不屈の精神を胸に、一日も早くピッチに戻るため前へ進みます。温かく見守っていただければ幸いです。TTP。COYS。」
スパーズを襲う深刻化する負傷者問題
サイモンズは負傷者リストに名を連ねた。守備の要ロメロは前十字靭帯部分断裂で2か月離脱中だ。オドバートも膝の怪我で長期離脱しており、クルセフスキはコンディション不良で今季未出場。 さらに足首を骨折したベテランDFベン・デイヴィスは、契約満了で退団が濃厚だ。満員の医療ルームでは、降格回避へ主力復帰を急ぐ医療スタッフが時間との戦いを続けている。
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トッテナムに降格の危機が迫っている。
残り4試合でプレミアリーグ18位の北ロンドン勢。 残留まで2ポイント差で、1992年以来の2部降格を避けるため、アストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、チェルシー、エヴァートンという難敵と戦う。シモンズの離脱はチームに大きな痛手となり、残った選手たちの負担が増している。ジェームズ・マディソンは最近ベンチに復帰したが、先発できる状態ではないと伝えられている。