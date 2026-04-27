「心が張り裂けそうだ」―負傷したトッテナムのスター、シャビ・シモンズが今季絶望とW杯欠場を報告

インスタグラムで苦悩を明かしたサイモンズは、打ちひしがれた気持ちを隠さなかった。彼は「人生は残酷だと言われるが、今日はその通りだ。 今シーズンは突然終わってしまい、今はただ受け止めようとしている。心が張り裂けそうだ。何もかもが理不尽だ。ただチームのために戦いたいと願ってきたのに、その機会さえ奪われた。ワールドカップへの道も一緒に。」

母国を大きな舞台で率いる機会を失ったことにも言及した。「この夏、母国を代表するはずだった。受け入れるには時間がかかるが、最高のチームメイトであり続ける。私たちは共に戦いに勝つ」 今は信仰と不屈の精神を胸に、一日も早くピッチに戻るため前へ進みます。温かく見守っていただければ幸いです。TTP。COYS。」



