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「心がなければ十分ではない！」カルロス・アウグストはいかにして60秒でインテルのすべてを変えたのか
カルロス・アウグストが後半の劇的な逆転劇を演出
カルロス・アウグストが途中出場から圧巻の活躍を見せ、インテルをスタディオ・ダッラーラでのボローニャ戦3-1の勝利に導いた。69分にルシアン・アグメとともにピッチに入ると、出場から60秒足らずでインテルの2点目を決めた。
さらにアンジュ＝ヨアン・ボニーの勝利を決定づけるゴールをお膳立てし、21分間の見事なプレーを締めくくった。
この決定的な貢献により公式MVPに選ばれ、見事な逆転劇を完成させた。
- Getty Images Sport
ブラジル人スター選手、戦術よりも気持ちが大切だと強調
勝利を決める活躍を振り返り、カルロス・アウグストは精神的な強さこそがインテルの成功の土台だと強調した。「戦術は重要だ。でも、気持ちと試合に勝ちたいという意欲がなければ、それだけでは足りない」とウイングバックは語った。
「後半、僕たちは上位にとどまり、胸につけているスクデットを守りたいという気持ちを示した」
「僕が試合に入るとき、監督からは週の間に取り組んできたことを実践するよう求められる。僕はいつも自分の目標よりインテルの目標を優先している」
献身的な姿勢が選手層の厚さを支える
先発の座を巡る競争がある中でも、カルロス・アウグストは、チームの全員がいつでも出場できる準備をしておかなければならないと強調した。「誰もがプレーしたいと思っている。でも、僕たちのチームには実力のある選手がたくさんいて、試合もたくさんある」と付け加えた。
「違いを生み出せるように準備しておかなければならない。僕たちは3日ごとに試合をする」
「僕にとって楽な夏ではなかった。全力を尽くしてチームの勝利に貢献するため、ここ数カ月は懸命に取り組んできた」
- LaPresse
インテル、過酷な連戦を乗り切るため選手層の厚さを頼りに
カルロス・アウグストの好調ぶりは、過密日程が続く10月に、クリスティアン・キヴ監督に左サイドでの厚い選手層をもたらしている。
ブラジル人選手が途中出場に備えていることは、インテルが国内リーグのタイトル防衛と欧州での戦いを両立させる上で重要だ。
インテルはローテーションで起用できる選手たちへの自信を深め、次の試合に向けて準備を進めている。
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