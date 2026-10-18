カルロス・アウグストが途中出場から圧巻の活躍を見せ、インテルをスタディオ・ダッラーラでのボローニャ戦3-1の勝利に導いた。69分にルシアン・アグメとともにピッチに入ると、出場から60秒足らずでインテルの2点目を決めた。

さらにアンジュ＝ヨアン・ボニーの勝利を決定づけるゴールをお膳立てし、21分間の見事なプレーを締めくくった。

この決定的な貢献により公式MVPに選ばれ、見事な逆転劇を完成させた。