騒動の発端は、ヤンが勝利の意義とそれに伴う現実的な見返りについて問われたことだった。このウインガーは「僕たちは報酬を受けていた。その報酬が兵役免除だったので、そのことだけを考えてプレーしていたように感じる。正直、トロフィーだったのかメダルだったのかは重要ではなかった」と語ったと伝えられた。この発言は、多くの人々にとって太極戦士として戦う名誉を軽視するものと受け取られた。批判が強まる中、トッテナムからのレンタル移籍中である同選手は自身の発言の重大さを認識し、同胞に向けて包括的で心のこもった謝罪を発表するためSNSに投稿した。

長文の声明で、ヤンは自身の言葉が世間にどう受け止められたかについて遺憾の意を示した。選手は次のように記した。「こんにちは、ヤン・ミンヒョクです。アジア競技大会に関する私の発言によって、多くの方々を失望させ、不快な思いをさせてしまったことを心からおわびします。韓国代表としてアジア競技大会に出場することは、私にとって非常に大きな意味を持っていましたし、アスリートとして優勝と金メダル獲得を目標に全力を尽くしたのは当然のことです。しかし私は、兵役免除が、素晴らしい結果を成し遂げたいという思いと並ぶ、私を突き動かした複数の動機の一つにすぎなかったということを、十分に伝えられませんでした」