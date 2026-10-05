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「心から申し訳なく思っている」。トッテナムから期限付き移籍中のヤン・ミンヒョクが、アジア大会金メダル後に兵役免除に関する発言で反発を招き、公に謝罪した
アジア大会の栄光に続いた論争
国際舞台での成功は通常、誰もが祝福する出来事である。だが、トッテナム・ホットスパーの若手ヤンにとって、最近の金メダル獲得はピッチ外での軋轢によってかき消されつつある。今夏の移籍市場でベルギー・プロリーグのウェステルローへ1シーズンの期限付き移籍で加入した20歳は、土曜日の決勝で開催国・日本を破った韓国の優勝において重要な役割を果たし、スウォンジー・シティのオム・ジソンによる決勝ゴールをアシストした。
韓国では、健康な男性は28歳までに18カ月から21カ月の兵役を終えることが義務付けられている。アジア競技大会で金メダル、またはオリンピックで何らかのメダルを獲得したトップアスリートには兵役免除が与えられ、数週間の基礎訓練を終えるだけで、プロキャリアを中断することなく続けることが可能となる。この道は、元スパーズ主将のソン・フンミンが2018年に有名な形で活用した。
- AFP
ヤン、自身のモチベーションに関するコメントを明確化
騒動の発端は、ヤンが勝利の意義とそれに伴う現実的な見返りについて問われたことだった。このウインガーは「僕たちは報酬を受けていた。その報酬が兵役免除だったので、そのことだけを考えてプレーしていたように感じる。正直、トロフィーだったのかメダルだったのかは重要ではなかった」と語ったと伝えられた。この発言は、多くの人々にとって太極戦士として戦う名誉を軽視するものと受け取られた。批判が強まる中、トッテナムからのレンタル移籍中である同選手は自身の発言の重大さを認識し、同胞に向けて包括的で心のこもった謝罪を発表するためSNSに投稿した。
長文の声明で、ヤンは自身の言葉が世間にどう受け止められたかについて遺憾の意を示した。選手は次のように記した。「こんにちは、ヤン・ミンヒョクです。アジア競技大会に関する私の発言によって、多くの方々を失望させ、不快な思いをさせてしまったことを心からおわびします。韓国代表としてアジア競技大会に出場することは、私にとって非常に大きな意味を持っていましたし、アスリートとして優勝と金メダル獲得を目標に全力を尽くしたのは当然のことです。しかし私は、兵役免除が、素晴らしい結果を成し遂げたいという思いと並ぶ、私を突き動かした複数の動機の一つにすぎなかったということを、十分に伝えられませんでした」
兵役コミュニティーに向けて বক্তব্য
競技面での影響にとどまらず、ヤンの発言は、現在兵役義務を果たしている数千人の韓国人青年男性に対して配慮を欠くものだと受け止めた向きもあった。このウインガーは謝罪の中でこの点にもすぐに言及し、このような名誉ある成果をつかむには多大な努力が必要であること、そして現役で服務している人々に敬意を抱いていることを認めた。
ヤンは続けて次のように説明した。「私の当初の意図がどうであれ、私の発言によって不快な思いをさせ、代表選手として金メダルの重みを軽く受け止めているかのように映ってしまったことは、明らかに私の責任です。私は、金メダルがただ保証されていたものではなく、多くの人々の努力と支えがあって初めて可能になった成果であることを認識しています。さらに、現在兵役義務を果たしている方々、あるいは今後それを果たす方々の努力をおとしめたり、嘲笑したりする意図は一切ありませんでした。私の軽率な発言によって傷ついた方々、失望されたすべての方々に心からおわびします。今後は言葉だけでなく、ピッチ上でより良い姿勢と、より大きな責任感を示すことで償っていけるよう努めます。心よりおわび申し上げます」
- AFP
韓国、アジア競技大会で驚異的な金メダル連続獲得記録を更新
韓国はアジア大会の男子サッカーで支配的な王朝を築いており、直近4大会連続で金メダルを獲得している。その歴史的な連覇は2014年に始まり、北朝鮮を相手に延長戦の末に1-0で劇的な勝利を収めた。決勝点を決めたのはセンターバックのリム・チャンウで、得点が生まれたのは121分だった。
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