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「心からのものでなければならなかった」――シャビ・アロンソ、レアル・マドリーで負った「傷」を癒やすためにチェルシーを選んだ理由を明かす
レアル・マドリーの「傷痕」を乗り越える
バイエル・レバークーゼンで手腕を振るった元指揮官は、大きな期待を背負ってベルナベウにやって来たが、宿敵バルセロナに敗れたスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝の後、1月に解任され、わずか7カ月でその座を追われた。
チェルシーのオーストラリア・プレシーズンツアーの発表会で話したアロンソは、ベンチに戻る前にこの失敗を消化する必要があったことを率直に認めた。「幸いにも、私のキャリアにはそれほど多くの傷跡はない」と報道陣に語った。「だから、そうだね、傷は負った。でも、これは癒える。今はもう癒えたし、マドリードで始めた時と同じように、この次のステップを楽しむことにとても意欲的で、強い決意を持っている」
- AFP
ベルナベウでの苦戦から学ぶ
スペインでの夢の仕事は突然終わりを迎えたものの、元リバプールおよびバイエルンのMFは、その空白期間を戦術面と指揮官としてのアプローチを見直すために使ってきたと強調した。44歳の同氏は、レバークーゼンを無敗での歴史的な国内2冠に導いた後にマドリーを率いたが、ベルナベウの環境ははるかに爆発しやすいものだった。
新たなチェルシー指揮官は、自身の振り返りが徹底したものだったと明かし、指導スタイルのあらゆる側面を見つめ直したと語った。「振り返ると、良かったことと、うまくいかなかったことの両方を受け止めている」と同氏は付け加えた。「思っていたようにはいかなかったので、何をもっとうまくできたのかを考えながら、自分自身に非常に厳しく向き合ってきた」
マドリーでの時間における前向きな点については、こう述べた。「多くの経験があった。自分がしなければならなかった適応もそうだし、試合の面でうまくいったこと、うまくいかなかったこと、人心掌握の面でもそうだ。すべてが混ざり合っている」
ベルナベウでの挫折が最終的に自分をより良い指揮官にしたのかと問われると、このスペイン人指揮官は、その経験が自身の見方をより鋭くしただけだと強く言い切った。アロンソはこう話した。「実現するはずではなかったことへの失望から学ぶものがあり、そして物事はもっと良くなると考えようとするからだ」
アロンソがチェルシーを選んだ理由
アロンソの就任は、2025-26シーズンに3人の異なる監督を経験したチェルシーにとって、極めて重要な局面でのものとなる。前季を10位で終えたことで今季は欧州カップ戦がなく、その分だけ、このスペイン人指揮官は国内での復活に全力を注いでいる。
スタンフォード・ブリッジ行きを決断するに至った思考過程を振り返り、アロンソは心臓と腹を指さしながら「ここからの部分が大きくなければならなかったし、ここからの部分も同じだった」と語った。さらに「クラブにとって良いタイミングであり、自分にとっても良いタイミングで、良い機会だと感じた。ここ最近、本当に良いプレーをしていたチームだし、昨季の終盤に見えていたほど状況は悪くなかった。大きな改善の余地があるし、どれくらい時間がかかるか見ていきたい」と続けた。
- Getty/GOAL
西ロンドンでの新たなスタート
今後の課題は大きいが、アロンソはプレミアリーグという挑戦に意欲をかき立てられているようだ。今季、チェルシーが欧州の大会に出場しないのは、この規模のクラブとしては珍しいことだが、指揮官はそれを、週半ばの試合過密日程に妨げられることなくトレーニング場で自らの哲学を浸透させる機会と捉えている。
アロンソがイングランドで初めて公式戦を味わうまで、そう長くはかからない。目の前にはローカルダービーが控えているからだ。チェルシーは8月24日、プレミアリーグ開幕戦で西ロンドンのライバル、フラムの本拠地に乗り込む。開幕戦では、アロンソのレアル・マドリー後任を務めた人物との対戦が実現し、現在はホームチームを率いるアルバロ・アルベロアと相まみえることになる。
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