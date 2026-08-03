スペインでの夢の仕事は突然終わりを迎えたものの、元リバプールおよびバイエルンのMFは、その空白期間を戦術面と指揮官としてのアプローチを見直すために使ってきたと強調した。44歳の同氏は、レバークーゼンを無敗での歴史的な国内2冠に導いた後にマドリーを率いたが、ベルナベウの環境ははるかに爆発しやすいものだった。

新たなチェルシー指揮官は、自身の振り返りが徹底したものだったと明かし、指導スタイルのあらゆる側面を見つめ直したと語った。「振り返ると、良かったことと、うまくいかなかったことの両方を受け止めている」と同氏は付け加えた。「思っていたようにはいかなかったので、何をもっとうまくできたのかを考えながら、自分自身に非常に厳しく向き合ってきた」

マドリーでの時間における前向きな点については、こう述べた。「多くの経験があった。自分がしなければならなかった適応もそうだし、試合の面でうまくいったこと、うまくいかなかったこと、人心掌握の面でもそうだ。すべてが混ざり合っている」

ベルナベウでの挫折が最終的に自分をより良い指揮官にしたのかと問われると、このスペイン人指揮官は、その経験が自身の見方をより鋭くしただけだと強く言い切った。アロンソはこう話した。「実現するはずではなかったことへの失望から学ぶものがあり、そして物事はもっと良くなると考えようとするからだ」



