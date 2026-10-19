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復調した最多得点者モハメド・サラーがけん引、トラブゾンスポルがベシクタシュとの重要なダービーを制す。アンドレ・オナナも輝き続ける
ダービー勝利でサラーがゴール
トラブゾンスポルは月曜日、パパラ・パークで国内のライバル、ベシクタシュを2-0で下し、圧巻のパフォーマンスを披露した。21分にオザン・トゥファンが先制点を挙げ、ホームチームにふさわしいリードをもたらした。
しかし、この夜の主役はサラーだった。71分、FWは素早いカウンターから生まれたチャンスを生かす。フランクリーノ・ジュが左サイドから送った正確なグラウンダーのクロスに合わせ、左足で放ったシュートがベシクタシュのGKアレクサンダー・ヌーベルの股下を抜けた。このゴールで勝ち点3を確実にし、自身の今季得点数を8に伸ばした。
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スュペル・リグでの覇権
この勝利は、エジプト人選手がトルコでのキャリア序盤から圧倒的な活躍を見せていることを物語っている。リーグ得点ランキングで単独首位に立つだけでなく、3アシストも記録し、得点関与数はリーグ最多の11に達した。イングランドでの最終シーズンが非常に不本意なものとなり、多くの識者から見限られていた選手にとって、この目覚ましい活躍は実力を示すものとなっている。トラブゾンスポルは勝ち点16で4位に浮上。3位フェネルバフチェとの差は得失点差のみで、勝ち点15のベシクタシュを5位に押し下げた。
オナナ、レンタル移籍先で輝く
一方、ピッチの反対側では、アンドレ・オナナも復調を遂げている。マンチェスター・ユナイテッドからチームに居場所はないと明確に伝えられた後、GKは夏に期限付き移籍期間を延長した。トーマス・ライス監督の下で、オナナは堅実なプレーを見せている。カメルーン出身のGKは直近のリーグ戦3試合で1点も許さず、重要なセーブを15回記録。ベシクタシュ戦でも後方からチームを支え、トラブゾンスポルが落ち着きを保って重要な無失点を達成することに貢献した。
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トラブゾンスポル、今後の展望は？
トラブゾンスポルはこの見事な結果を足がかりに、好調を維持したい考えだ。現在勝ち点19で首位に立つガラタサライを、しっかりと視野に捉えている。
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