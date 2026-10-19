トラブゾンスポルは月曜日、パパラ・パークで国内のライバル、ベシクタシュを2-0で下し、圧巻のパフォーマンスを披露した。21分にオザン・トゥファンが先制点を挙げ、ホームチームにふさわしいリードをもたらした。

しかし、この夜の主役はサラーだった。71分、FWは素早いカウンターから生まれたチャンスを生かす。フランクリーノ・ジュが左サイドから送った正確なグラウンダーのクロスに合わせ、左足で放ったシュートがベシクタシュのGKアレクサンダー・ヌーベルの股下を抜けた。このゴールで勝ち点3を確実にし、自身の今季得点数を8に伸ばした。