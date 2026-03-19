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Jonas Rütten

翻訳者：

復帰組6名と新戦力2名：ワールドカップ開催年の初となるDFB代表メンバー発表で、ユリアン・ナーゲルスマン監督が驚かせたのはたった1人の選出だけだった

ドイツ代表はワールドカップの年を迎えた。代表監督が発表した最初の招集メンバーは、さほど驚きを与えるものではなかった。

ドイツサッカー連盟（DFB）は、2026年ワールドカップ開催年の最初の招集メンバーを発表した。物議を醸した『キッカー』誌のインタビュー後の予想とは異なり、ユリアン・ナーゲルスマン監督によるサプライズはわずかだった。

というのも、当時から、1.FCケルンの新星サイード・エル・マラや、シュトゥットガルトの司令塔アンジェロ・スティラーが、スイス（3月27日）およびガーナ（3月30日）との親善試合に向けた招集メンバー入りを果たすのは難しいと見られていたからだ。そして予想通り、両選手の名前はリストから外れている。 

  • しかし、その中に――これはちょっとした驚きと言えるだろう――リーズ・ユナイテッドのアントン・スタフが含まれている。ナゲルスマン監督は、このミッドフィールダーがリーズで「良い働き」をしていると評価しつつも、空中戦や地面での1対1の局面における彼の弱点ともされる点にも言及していた。 

    「彼はヘディングが特別強いわけでも、トップクラスのデュエリストというわけでもなく、むしろ前方の展開を好むタイプだ」とナゲルスマン監督は当時こう語っていた。「ホッフェンハイム時代、彼のベストポジションは3バックの中央だったと思うが、そこから6番（ボランチ）へとポジションを移した」

    その結果、昨年11月の失望を経て、スタッハが再びドイツ代表メンバーに選出されないだろうと予想されていた。しかし、事態は一転した。27歳の彼は、約4年ぶりにA代表の合宿メンバーに選出され、復帰組6人の先頭に立つこととなった。

    スタッハに加え、長期離脱していた主力選手のアントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）とカイ・ハヴェルツ（アーセナル）も、予想通り復帰する。特に、ナゲルスマン監督の下で最前線を任されるであろうハヴェルツの復帰は、代表監督にとって待ち望まれていたものだった。 リュディガーについては、ナゲルスマン監督は「100％フィットで健康でなければならない」と強調した。「もし彼に、我々のチームでも時々見られたようなちょっとした不調があれば、彼はパフォーマンスの限界に達することができず、それでは意味がない」

    しかし、膝と筋肉の怪我から回復した今、状況は逆のようだ。リュディガーはレアル・マドリードでセンターバックの定位置を取り戻し、マンチェスター・シティとのラウンド16の試合でその実力を証明した。 

    復帰組の6人目を締めくくるのは、BVBを冬の移籍市場で退団した後、ブライトン・アンド・ホーヴで再びレギュラーの座を掴んだパスカル・グロス、そしてシュトゥットガルトのデュオ、デニズ・ウンダフとヨシャ・ヴァグノマンだ。ヴァグノマンは、DFB代表デビューからほぼ3年ぶりに代表に復帰した。 彼は現在、好調を維持している右サイドバックのヨシュア・キミッヒにとって、ナゲルスマン監督の下で唯一の控え選手となっている。 

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  • Lennart KarlGetty Images

    ナゲルスマン監督が抱える「腹痛ポジション」の悩みと、FCバイエルンから加入した2人の新戦力

    ベンジャミン・ヘンリヒスは、2024年12月にアキレス腱断裂を負って以来、依然として最高のパフォーマンスからは程遠い状態にある。11月のワールドカップ予選で1ゴール1アシストを記録し注目を集めたリドル・バクも、ライプツィヒでは最高のコンディションを取り戻せていない。

    一方、FCバイエルンから新たに加入したのはレナート・カールとヨナス・ウルビックだ。ウルビックは、度重なる負傷に悩まされるマヌエル・ノイアーの代役として、この記録的な強豪クラブで時折輝かしい活躍を見せている。また、18歳のカールも、年明けのパフォーマンスの低迷を経て、前半戦に見せた好調さを取り戻しており、多くの専門家の意見によれば、その時点ですでにドイツ代表への選出に値していたという。

    「彼がレギュラーになってワールドカップに出場することを期待しているわけではない。なぜなら、それはあり得ないからだ」とナゲルスマン監督は3月初旬に述べた。「しかし、彼はある程度のリズムを掴む必要がある。若い選手にとって、自信がすべてだからだ。彼は我々のチームに来て、地味な存在になってはいけない。むしろ、若さならではのフレッシュさと、あの『生意気さ』を持ち込んでくれるべきだ」

    カールは最近、FCバイエルンのユニフォームを着て、その「生意気さ」を再び頻繁に見せている。プロとしての本格的な初シーズンにおいて、彼は現在34試合で8ゴール、6アシストを記録している。 この若手が、ジャマル・ムシアラがバイエルンとの合意により再び代表チームでのプレーを断念したことも追い風となった可能性がある。23歳のムシアラは、昨夏のクラブワールドカップでの重傷の影響で1週間前から足首に痛みを感じており、現在クラブでも休養中だ。

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    ナゲルスマン監督の下、BVBのスター選手たちはベンチ外――フルークルグも不在

    スティラーとエル・マラに関するドイツ代表監督の厳しい決断に加え、特にマクシミリアン・バイヤーの招集外れは、少なくともドルトムントでは、少なからず驚きをもって受け止められたことだろう。 

    ベイヤーはここ数週間でBVBのレギュラーの座を勝ち取り、現在は絶好調だ。 過去12試合のブンデスリーガで5ゴール、4アシストを記録している。しかし、カリム・アデイエミと同様、彼にとってもそれは選考基準を満たすには至らなかった。また、現在ACミランで控え選手としての役割にとどまり、まだ1ゴールしか挙げていないニクラス・フルクルグも招集外となっている。 

    ナゲルスマン監督の下で、約5年ぶりに昨年3月に代表に復帰したナディエム・アミリも、今回の招集メンバーから外れている。ただし、それはパフォーマンス上の理由によるものではない。29歳の彼はマインツ05で再び素晴らしいシーズンを送っている（15ゴール、3アシスト）が、数週間前から頑固な踵の怪我に悩まされている。

  • DFB代表チーム：ドイツ代表のメンバー

    ポジション選手所属チーム
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト
    ゴールヨナス・ウルビッグFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンダーヴァルデマール・アントンボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ
    ディフェンダーアントニオ・リュディガーレアル・マドリード
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブアントン・スタフリーズ・ユナイテッド
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド
    ディフェンシブヨシャ・ヴァグノマンVfBシュトゥットガルト
    攻撃的レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃セルジュ・ニャブリFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナルFC
    攻撃レナート・カールFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト
    攻撃フェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール
    攻撃ケヴィン・シャデFCブレントフォード
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール
    攻撃ニック・ウォルテマデニューカッスル・ユナイテッド
親善試合
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