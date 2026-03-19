復帰組6名と新戦力2名：ワールドカップ開催年の初となるDFB代表メンバー発表で、ユリアン・ナーゲルスマン監督が驚かせたのはたった1人の選出だけだった

しかし、その中に――これはちょっとした驚きと言えるだろう――リーズ・ユナイテッドのアントン・スタフが含まれている。ナゲルスマン監督は、このミッドフィールダーがリーズで「良い働き」をしていると評価しつつも、空中戦や地面での1対1の局面における彼の弱点ともされる点にも言及していた。

「彼はヘディングが特別強いわけでも、トップクラスのデュエリストというわけでもなく、むしろ前方の展開を好むタイプだ」とナゲルスマン監督は当時こう語っていた。「ホッフェンハイム時代、彼のベストポジションは3バックの中央だったと思うが、そこから6番（ボランチ）へとポジションを移した」

その結果、昨年11月の失望を経て、スタッハが再びドイツ代表メンバーに選出されないだろうと予想されていた。しかし、事態は一転した。27歳の彼は、約4年ぶりにA代表の合宿メンバーに選出され、復帰組6人の先頭に立つこととなった。

スタッハに加え、長期離脱していた主力選手のアントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）とカイ・ハヴェルツ（アーセナル）も、予想通り復帰する。特に、ナゲルスマン監督の下で最前線を任されるであろうハヴェルツの復帰は、代表監督にとって待ち望まれていたものだった。 リュディガーについては、ナゲルスマン監督は「100％フィットで健康でなければならない」と強調した。「もし彼に、我々のチームでも時々見られたようなちょっとした不調があれば、彼はパフォーマンスの限界に達することができず、それでは意味がない」

しかし、膝と筋肉の怪我から回復した今、状況は逆のようだ。リュディガーはレアル・マドリードでセンターバックの定位置を取り戻し、マンチェスター・シティとのラウンド16の試合でその実力を証明した。

復帰組の6人目を締めくくるのは、BVBを冬の移籍市場で退団した後、ブライトン・アンド・ホーヴで再びレギュラーの座を掴んだパスカル・グロス、そしてシュトゥットガルトのデュオ、デニズ・ウンダフとヨシャ・ヴァグノマンだ。ヴァグノマンは、DFB代表デビューからほぼ3年ぶりに代表に復帰した。 彼は現在、好調を維持している右サイドバックのヨシュア・キミッヒにとって、ナゲルスマン監督の下で唯一の控え選手となっている。