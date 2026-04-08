リアム・ローゼニオール監督は金曜、ジェイミー・ギッテンズの復帰を発表した。しかし練習1回とポート・ヴェイル戦（7-0）のあと、監督は「残念ながらジェイミーは昨日の練習でまた太ももを痛めた」と語った。 念のため検査を受ける必要がある。彼にとっては本当に残念なことだ。これで3度目になると思う」
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復帰直後に再び挫折。元BVBスターの不運な一年は終わらない。
ロゼニオール監督は、元ドルトムントのウイングが今回の負傷でどのくらい離脱するかについて明言を避けた。ギッテンの状態は毎日再評価されるという。この夏5600万ユーロでBVBからチェルシーに移籍したばかりの21歳にとって、不運な一年は still ongoing だ。
チェルシーではこれまで16試合を欠場し、直近13試合は連続して不在だ。最後にピッチに立った1月31日にも太ももを痛めた。
「彼と仕事を始めてまだ日は浅いが、彼のキャリアは理解しており、非常に優れた選手だと知っている。彼の不在は大きな損失だ」と1月にマレスカの後任となったローゼニオールは語った。チームに復帰した直後の不運な再負傷だった。
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ジェイミー・ギッテンズはリーグ戦とチャンピオンズリーグでまだ得点を挙げていない。
スピード豊かなウイングだが、これまで順風満帆ではなかった。前任者エンツォ・マレスカの下ではレギュラーを確保できず、出場しても時折才能をみせるだけで、パフォーマンスは平凡だった。
それでも、彼には大きな期待があった。母国復帰1年目の自身への期待も高かったはずだ。しかし成績は振るわない。27試合で先発は12回、平均出場時間は40分。90分間のフル出場は2回だけで、最後のは11月だった。
攻撃陣にとって痛手なのは、1得点5アシストにとどまり、プレミアリーグとチャンピオンズリーグでは23試合でまだ無得点であることだ。
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ジェイミー・ギッテンズは特にリズムが欠けている。
ギッテンスに今季欠けているのは得点だけでなくリズムだ。秋に一時安定しかけたが、この数か月はリズムをつかめていない。FAカップウルヴァーハンプトン戦で今季唯一の得点を挙げ、チャンピオンズリーグのアヤックス戦では5-1の勝利に貢献しMOMに選ばれた。
ドルトムントでブレークした後も苦戦が続く。BVBではヌリ・シャヒン監督の下、前半戦9得点5アシストの活躍を見せたが、ニコ・コヴァチ監督就任後に急減速した。
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ジェイミー・ギッテンズは、BVBでの終盤は控え選手だった。
CL出場権を争う4位争いで、ギッテンズは役割を果たせなかった。ボルシアでは、コヴァチ監督が3バックに転換し1対1が強い選手を戦力外としたため、彼はベンチに追われた。チェルシーでも苦境は続いている。
今シーズンは水に流し、夏に再出発するのが得策だ。ロゼニョール監督の下では、マレスカ体制より出場機会が増える可能性もある。
ただし、再度の負傷がなければの話だ。
ジェイミー・ギッテンズ：チェルシーFCでの成績
公式戦 得点 アシスト 27 1 5