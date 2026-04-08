復帰直後に再び挫折。元BVBスターの不運な一年は終わらない。

ロゼニオール監督は、元ドルトムントのウイングが今回の負傷でどのくらい離脱するかについて明言を避けた。ギッテンの状態は毎日再評価されるという。この夏5600万ユーロでBVBからチェルシーに移籍したばかりの21歳にとって、不運な一年は still ongoing だ。

チェルシーではこれまで16試合を欠場し、直近13試合は連続して不在だ。最後にピッチに立った1月31日にも太ももを痛めた。

「彼と仕事を始めてまだ日は浅いが、彼のキャリアは理解しており、非常に優れた選手だと知っている。彼の不在は大きな損失だ」と1月にマレスカの後任となったローゼニオールは語った。チームに復帰した直後の不運な再負傷だった。