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「復帰できればいいね！」。ブライトンでアーセナルキラーとなっている選手が、“新たなロドリ”の台頭を受け、将来的なレアル・マドリー移籍の可能性に含みを持たせた。
ブライトンの若手有望株がベルナベウ復帰を視野に入れる
アンドレスは今夏、報道によれば1900万ポンド（2300万ユーロ）の移籍金でシュトゥットガルトからブライトンに加入した。21歳の同選手は、ブンデスリーガでプレーしたのがわずか1シーズンだったこともあり、加入時点では比較的無名の存在だった。 しかし、南海岸で急速に頭角を現し、期待の新星としての地位を築いている。
スペインU-21代表のアンドレスは、ブライトンでここまで200分間プレー。 すでに最初の3試合で1ゴール1アシストを記録し、EFLカップのマンチェスター・ユナイテッド戦、そしてプレミアリーグでのアーセナル相手の3-0快勝で重要な役割を果たした。
- AFP
「復帰できればいいと思っている！」
ドイツへ移る前、アンドレスはレアル・マドリーの下部組織で7年間を過ごした。主にアカデミーとBチームでプレーし、2024-25シーズンにおけるレアル・マドリーでの最初の在籍期間では、トップチームでの出場はわずか3試合、プレー時間もわずか37分にとどまった。
ベルナベウを離れ、定期的なトップチームでのプレー機会を求めたにもかかわらず、このMFは今なお古巣を高く評価している。『COPE's Tiempo de Juego』から再びスペインの名門を代表したいかと問われたアンドレスは、再会の可能性を否定しなかった。
「将来的に戻れたらと思う。でも今はそのことを考えていない」と、このMFは説明した。
レアル・マドリーが買い戻し権を失う
レアル・マドリーは、このMFがシュツットガルトでプレーしていた当時、複数の買い戻しオプションと、売却時の移籍金の50％を受け取る条項を保有していた。ドイツでのデビューシーズンに41試合出場と印象的な成績を残したことで、スペインの強豪が買い戻しオプションを行使する可能性があるとの憶測も広がっていた。
しかし実際には、レアル・マドリーはそれを見送り、ブライトンが獲得に成功した。プレミアリーグへの移籍によって、レアル・マドリーとこの選手の契約上のつながりは完全に断たれたが、売却条項によって1150万ユーロを手にしている。
イングランドで好調なスタートを切り、さらに2031年までの長期契約を結んでいることを踏まえると、今後レアル・マドリーが下部組織出身のこの選手を呼び戻すには、多額の資金が必要になる。
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未来を確かなものにする
ブライトンは台頭してきた才能を何としても引き留めたい考えだが、それが可能かどうかはファビアン・ヒュルツェラー監督の去就に左右される可能性がある。ドイツ人指揮官には、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックと袂を分かつ決断を下した場合の後任候補として、すでに就任の可能性が取り沙汰されており、主力選手たちがその後を追う形でクラブを去るのではないかとの懸念も高まっている。
現時点で、アンドレスはアメックス・スタジアムと長期契約を結んでいる。プレミアリーグのシーズンが進む中で、その驚異的な好調を維持し、「新たなロドリ」との評判をさらに確かなものにしていくことが期待される。
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