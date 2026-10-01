レアル・マドリーは、このMFがシュツットガルトでプレーしていた当時、複数の買い戻しオプションと、売却時の移籍金の50％を受け取る条項を保有していた。ドイツでのデビューシーズンに41試合出場と印象的な成績を残したことで、スペインの強豪が買い戻しオプションを行使する可能性があるとの憶測も広がっていた。

しかし実際には、レアル・マドリーはそれを見送り、ブライトンが獲得に成功した。プレミアリーグへの移籍によって、レアル・マドリーとこの選手の契約上のつながりは完全に断たれたが、売却条項によって1150万ユーロを手にしている。

イングランドで好調なスタートを切り、さらに2031年までの長期契約を結んでいることを踏まえると、今後レアル・マドリーが下部組織出身のこの選手を呼び戻すには、多額の資金が必要になる。



