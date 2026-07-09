2014年ドイツ代表としてW杯を制した39歳の選手で、2010～2015年にレアル・マドリードでプレーした。SZ紙によると、ケディラは来週からスペインで仕事を始める予定だ。1ヶ月前にレアル復帰が発表されたモウリーニョ監督は、当時VfBシュトゥットガルトから彼を獲得した。

アンチェロッティ体制下でCL、リーグ、国王杯を各1回制した。その後ユヴェントスとヘルタ・ベルリンでプレーし、2021年に現役を引退した。