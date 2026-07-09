代表戦77試合に出場した同選手は、来シーズンから新監督ホセ・モウリーニョのアシスタントコーチとして苦境にあるレアル・マドリードに加わり、チーム、監督、クラブの架け橋となる。木曜日に『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙も報じた。
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復帰が正式決定！ジョゼ・モウリーニョが旧友をレアル・マドリードのコーチングスタッフに招へい。
2014年ドイツ代表としてW杯を制した39歳の選手で、2010～2015年にレアル・マドリードでプレーした。SZ紙によると、ケディラは来週からスペインで仕事を始める予定だ。1ヶ月前にレアル復帰が発表されたモウリーニョ監督は、当時VfBシュトゥットガルトから彼を獲得した。
アンチェロッティ体制下でCL、リーグ、国王杯を各1回制した。その後ユヴェントスとヘルタ・ベルリンでプレーし、2021年に現役を引退した。
モウリーニョの側近に：ケディラがレアルの助監督に就任
ケディラにとって、これは監督としてのデビューとなる。現役引退後、監督ライセンス取得を目指していた。
シュトゥットガルト出身のケディラは、直近ではDAZNでテレビ解説者を務めていたが、まもなくレアル・マドリードでの新任に集中するためこの活動を休止する見込みだ。
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