サウジアラビアのサッカーファンは、ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の再開に伴い、再び有望な才能を楽しむ機会を迎えることになる。
ジョイ・エリートリーグ第4節は9月13日（日）に7試合で開幕し、翌日にはさらに5試合が行われて幕を閉じる。
サウジアラビアのサッカーファンは、ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の再開に伴い、再び有望な才能を楽しむ機会を迎えることになる。
ジョイ・エリートリーグ第4節は9月13日（日）に7試合で開幕し、翌日にはさらに5試合が行われて幕を閉じる。
間違いなく、すべての視線を集める選手は、ジョイ・エリート・リーグの前回大会の決勝の主役となるだろう。第4節でアル・ハズムとアル・ファテハによるあの対戦が再現されるからだ。
両チームがおよそ4か月前、サウジU-21リーグの決勝で対戦した際、多くの人がその輝きを期待していた選手はハッサン・イドリスではなかった。しかし彼は決勝で真っ先に主役となることに成功した。
ハッサン・イドリスはおよそ5分間で2ゴールを決め、アル・ハズムをアル・ファテハに対する3-1の勝利へと導き、ジョイ・エリート・リーグの第1回大会のタイトル獲得へと導いた。
第4節の月曜日にこの対戦が再現される際、ハッサン・イドリスは、チームを2試合連続の勝利へと導くために再び姿を現すことをアル・ハズムのファンが期待する選手となるだろう。
ハッサン・イドリスは今季、前節でついに姿を見せ、アル・ハズムがアル・ファイハに3-1で勝利した試合で3点目を決めた。これは、彼がアル・ファテハとの対戦で再び輝く準備が整っていることを意味している。
一方、カーボベルデ出身でアル・ファトフに所属するFWジェファーソン・ラモスは、異なる野望を胸に同じ試合に臨む。ノックアウトステージで彼の牙を逃れた唯一のチームがアル・ハズムだったからだ。
昨シーズン、彼はノックアウトステージで6ゴールを記録した。うち3ゴールは準々決勝プレーオフでアル・ワフダ相手に、2ゴールは準々決勝でアル・ナスル相手に、そして1ゴールは準決勝でアル・カディシーヤのゴールに突き刺した。
その反面、このアフリカ人ストライカーはアル・ハズムのゴールを揺らすことに失敗し、チームは決勝を1対3で落とし、ジョイ・エリート・リーグでの初タイトル獲得の機会を逃した。
ラモスは反撃を狙う。それはアル・ハズム戦だけでなく、前節でゴールを揺らせなかった状況を打破するためでもある。
アル・ファトフはアル・ナスルに2対1で勝利したものの、ラモスはゴールを決められず、チームメイトのアブドゥルアジズ・アル・ファワズが2ゴールを刻む姿を見守るにとどまった。彼はこの試合でイエローカード以外に何ら存在感を示すことができなかった。
なお、ジェファーソン・ラモスは3節を終えた時点でジョイ・エリート・リーグにおいて4ゴールを記録しており、アル・アハリのウインガー、ジヤード・アバと並んで得点ランキング2位につけている。首位のアル・イティファクのFW、ムハンマド・アル・イーサイとは2ゴール差である。
アル・イーサについて言えば、アル・イテファクのこのフォワードは、第4節でアル・ワフダと対戦する際に、4試合連続ゴールを決めて得点ランキングの首位をさらに広げる絶好のチャンスを手にしている。
アル・イーサは3試合で6ゴールを挙げており、1試合あたり平均2ゴールというペースで、一度も無得点に終わっていない。アル・ワフダ戦でもこの勢いが続きそうな気配だ。
アル・ワフダは前節で守備に明らかに苦しみ、アル・イテハドに1対4で敗れた。つまり直近2試合だけで5ゴールを喫したことになる。
これはムハンマド・アル・イーサにとって再びゴールを決める絶好の機会と見られる。とりわけ、得点ランキング首位を争うライバルであるジヤード・アバとジェファーソン・ラモスが、前節ではともに無得点に終わっているからだ。
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アル・イテハド対アル・ワフダの一戦といえば、この試合では有望な才能が際立った。「タイガース」の3点目を決めたアドナン・アル・ブシュリだ。
アル・ブシュリが決めたゴールは、卓越したボールコントロール、ドリブル、さらには力強く正確なシュートを見せつけるものであり、今後数年にわたってサウジサッカーを牽引しうる新たなストライカーの誕生を予感させた。
アル・ブシュリは、昨シーズンからアル・イテハドの得点王であるチームメイトのアンマール・アル・ガムディに対するアル・カディシーヤの守備陣のマークが強化されることで、恩恵を受ける可能性がある。それによって手薄なマークをかいくぐり、再びゴールを決めるチャンスが与えられるだろう。
なお、アドナン・アル・ブシュリは、アル・イテハドの伝統的な隣人でありライバルであるアル・アハリで力強く台頭する才能の一人だったが、2025年夏に「ジ・ドーン」がフリーでの獲得に成功した。
そして最後に、誰もがプレーを心待ちにしているタレントが、アル・ナスルの選手サルマン・サギールだ。彼のチームは日曜日にアル・ファイハと対戦する。
アル・ナスルは前節、アル・ファテハに1-2で敗れたものの、唯一の収穫を得た。それがタレントのサルマン・サギールであり、彼はアディショナルタイムに首都のクラブにとって唯一のゴールを決めた。
このゴールは、この若い選手の見事な個人技を映し出すものだった。彼は複数の選手をかわしてからボールをネットに沈めたのだ。さらに、限りない自信をも示していた。チームの出来やビハインドという状況にも動じることがなかったからだ。
サルマン・サギールは、昨シーズン以来ジョイ・エリートリーグのアル・ナスルで頭角を現してきた数多くのタレント、たとえばアブドゥルマリク・アル・ジャベル、アブドゥルラフマン・スフィアニ、サード・ハクウィ、ハイダル・アブドゥルカリム、アシム・モハメドらの延長線上にある存在なのかもしれない。