間違いなく、すべての視線を集める選手は、ジョイ・エリート・リーグの前回大会の決勝の主役となるだろう。第4節でアル・ハズムとアル・ファテハによるあの対戦が再現されるからだ。

両チームがおよそ4か月前、サウジU-21リーグの決勝で対戦した際、多くの人がその輝きを期待していた選手はハッサン・イドリスではなかった。しかし彼は決勝で真っ先に主役となることに成功した。

ハッサン・イドリスはおよそ5分間で2ゴールを決め、アル・ハズムをアル・ファテハに対する3-1の勝利へと導き、ジョイ・エリート・リーグの第1回大会のタイトル獲得へと導いた。

第4節の月曜日にこの対戦が再現される際、ハッサン・イドリスは、チームを2試合連続の勝利へと導くために再び姿を現すことをアル・ハズムのファンが期待する選手となるだろう。

ハッサン・イドリスは今季、前節でついに姿を見せ、アル・ハズムがアル・ファイハに3-1で勝利した試合で3点目を決めた。これは、彼がアル・ファテハとの対戦で再び輝く準備が整っていることを意味している。