得点王に1億ユーロ超。レアル・マドリードがトップストライカーの獲得を計画。

興味深いことに、レアルは28歳のアルゼンチン人FWマルティネスを2016年にも獲得しようとしていた。当時彼は母国のレーシング・クラブから欧州へ移籍する前だった。

本人は当時スペイン紙『マルカ』に「レアル・マドリードからオファーの草案を受け取った」と明かした。当初は1年間のレンタル移籍予定だった。

しかし、マルティネスにはレーシングとの契約に「800万ユーロとやや高額な」離脱条項があり、「本当に私を欲しければその金額を払うしかない。レーシングはそれ以下では受け入れない」と語った。