ネラッズーリと2029年まで契約するイタリア王者の主将を獲得するには、1億ユーロ超の移籍金が必要だ。
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得点王に1億ユーロ超。レアル・マドリードがトップストライカーの獲得を計画。
興味深いことに、レアルは28歳のアルゼンチン人FWマルティネスを2016年にも獲得しようとしていた。当時彼は母国のレーシング・クラブから欧州へ移籍する前だった。
本人は当時スペイン紙『マルカ』に「レアル・マドリードからオファーの草案を受け取った」と明かした。当初は1年間のレンタル移籍予定だった。
しかし、マルティネスにはレーシングとの契約に「800万ユーロとやや高額な」離脱条項があり、「本当に私を欲しければその金額を払うしかない。レーシングはそれ以下では受け入れない」と語った。
- AFP
インテルでのマルティネス：公式戦376試合、175ゴール
マルティネスはアルゼンチンで2年過ごし、2018年にインテルへ移籍。代表78試合出場の実績に、移籍金は2500万ユーロだった。 インテルの公式戦376試合で175得点を挙げ、56アシストを記録。現在は主将を務め、クラブへの愛を公言している。
ここ2年タイトルから遠ざかるレアル・マドリードの大規模刷新の一環として、マルティネスは新たなピースとなる見込みだ。クラブは先日、チェルシーからスペイン代表マルク・ククレジャの獲得も発表した。
レアルはすでに3件の移籍を成立させた
バルセロナユース出身のククレラが移籍金約6000万ユーロで加入し、2032年までの契約を結んだ。
レアルは昨夏、ベンフィカから左SBアルバロ・カレラスを5000万ユーロで獲得。さらにフェルランド・メンディも同ポジションでプレーする。
カレラスは当初メンディを退けてレギュラーを確保したが、これはメンディの負傷も影響していた。しかしシーズン終盤、前監督のアルベロアはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のバイエルン戦など数試合でメンディを起用した。
新監督ジョゼ・モウリーニョの下、ククレラはイブラヒマ・コナテ（リヴァプール）、デンゼル・ダムフリーズ（インテル）に続く3人目の補強となる。
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レアルもシルバとフェルナンデスに関心？
さらに、モウリーニョと同じポルトガル出身ベルナルド・シルバの移籍も最終段階にあると報じられた。
さらに『The Athletic』は、モウリーニョ監督がレアル・マドリードの中盤補強のため、チェルシーのアルゼンチン代表MFエンツォ・フェルナンデスの獲得を希望していると伝えた。 当初はPSGのジョアン・ネヴェスとヴィティーニャも候補に挙がったが、クラブが売却不可を表明。さらに、モウリーニョやシルバの代理人ホルヘ・メンデス氏も両選手の移籍の可能性を否定した。
レアル・マドリードの最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ジュード・ベリンガム MF ボルシア・ドルトムント 2023年 1億2700万ユーロ エデン・アザール MF チェルシーFC 2019 1億2080万ユーロ ガレス・ベイル フォワード トッテナム・ホットスパー 2013 1億100万ユーロ クリスティアーノ・ロナウド 攻撃 マンチェスター・ユナイテッド 2009 9400万ユーロ オーレリアン・チュアメニ MF ASモナコ 2022 8000万ユーロ ジネディーヌ・ジダン MF ユヴェントス 2001 7750万ユーロ ハメス・ロドリゲス MF ASモナコ 2014 7500万ユーロ カカ MF ACミラン 2009 6700万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ FW アイントラハト・フランクフルト 2019 6300万ユーロ ディーン・ホイセン ディフェンス AFCボーンマス 2024 6250万ユーロ