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Jochen Tittmar

翻訳者：

得点王に1億ユーロ超。レアル・マドリードがトップストライカーの獲得を計画。

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レアル・マドリー
インテル
ラウタロ・マルティネス

レアル・マドリードがイタリアで補強候補を見つけた。Sport Bildによると、インテル・ミラノのFWラウタロ・マルティネスに関心を示しているという。

ネラッズーリと2029年まで契約するイタリア王者の主将を獲得するには、1億ユーロ超の移籍金が必要だ。

  • 興味深いことに、レアルは28歳のアルゼンチン人FWマルティネスを2016年にも獲得しようとしていた。当時彼は母国のレーシング・クラブから欧州へ移籍する前だった。 

    本人は当時スペイン紙『マルカ』に「レアル・マドリードからオファーの草案を受け取った」と明かした。当初は1年間のレンタル移籍予定だった。

    しかし、マルティネスにはレーシングとの契約に「800万ユーロとやや高額な」離脱条項があり、「本当に私を欲しければその金額を払うしかない。レーシングはそれ以下では受け入れない」と語った。

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    インテルでのマルティネス：公式戦376試合、175ゴール

    マルティネスはアルゼンチンで2年過ごし、2018年にインテルへ移籍。代表78試合出場の実績に、移籍金は2500万ユーロだった。 インテルの公式戦376試合で175得点を挙げ、56アシストを記録。現在は主将を務め、クラブへの愛を公言している。

    ここ2年タイトルから遠ざかるレアル・マドリードの大規模刷新の一環として、マルティネスは新たなピースとなる見込みだ。クラブは先日、チェルシーからスペイン代表マルク・ククレジャの獲得も発表した。


  • レアルはすでに3件の移籍を成立させた

    バルセロナユース出身のククレラが移籍金約6000万ユーロで加入し、2032年までの契約を結んだ。

    レアルは昨夏、ベンフィカから左SBアルバロ・カレラスを5000万ユーロで獲得。さらにフェルランド・メンディも同ポジションでプレーする。 

    カレラスは当初メンディを退けてレギュラーを確保したが、これはメンディの負傷も影響していた。しかしシーズン終盤、前監督のアルベロアはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のバイエルン戦など数試合でメンディを起用した。

    新監督ジョゼ・モウリーニョの下、ククレラはイブラヒマ・コナテ（リヴァプール）、デンゼル・ダムフリーズ（インテル）に続く3人目の補強となる。

  • Jose MourinhoGetty Images

    レアルもシルバとフェルナンデスに関心？

    さらに、モウリーニョと同じポルトガル出身ベルナルド・シルバの移籍も最終段階にあると報じられた。

    さらに『The Athletic』は、モウリーニョ監督がレアル・マドリードの中盤補強のため、チェルシーのアルゼンチン代表MFエンツォ・フェルナンデスの獲得を希望していると伝えた。 当初はPSGのジョアン・ネヴェスとヴィティーニャも候補に挙がったが、クラブが売却不可を表明。さらに、モウリーニョやシルバの代理人ホルヘ・メンデス氏も両選手の移籍の可能性を否定した。

  • レアル・マドリードの最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ジュード・ベリンガムMFボルシア・ドルトムント2023年1億2700万ユーロ
    エデン・アザールMFチェルシーFC20191億2080万ユーロ
    ガレス・ベイルフォワードトッテナム・ホットスパー20131億100万ユーロ
    クリスティアーノ・ロナウド攻撃マンチェスター・ユナイテッド20099400万ユーロ
    オーレリアン・チュアメニMFASモナコ20228000万ユーロ
    ジネディーヌ・ジダンMFユヴェントス20017750万ユーロ
    ハメス・ロドリゲスMFASモナコ20147500万ユーロ
    カカMFACミラン20096700万ユーロ
    ルカ・ヨヴィッチFWアイントラハト・フランクフルト20196300万ユーロ
    ディーン・ホイセンディフェンスAFCボーンマス20246250万ユーロ