ケインは2026年に史上初となるか？この質問を受けた元リヴァプール＆イングランド代表FWファウラーは、BetMGM提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「可能性はある。現在のイングランド代表なら大会の後半戦まで進める。彼のような得点王には準々決勝、準決勝、甚至決勝まで進む必要があるだろう。 イングランドにはその力がある」

イングランドが勝ち進むほど、ハリーが得点王になりバロンドールに近づく。

彼にはその能力がある。試合の展開も彼に合っており、自己管理も巧みだ。常に全速力でプレーするわけではないが、試合の運び方を知っている。

彼にはすべてが少しづつある。彼は得点を挙げる。彼に賭けないなんてありえない。私は絶対に賭ける。イングランドは勝ち進むはずで、そうなれば誰かが得点を挙げる。ハリーをはじめとする選手たちがそうなることを期待している。」