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得点力抜群のハリー・ケインは、ワールドカップで史上初の偉業を達成できるか？ ロビー・ファウラーが、イングランド代表キャプテンが2026年に歴史を刻む理由を解説する。
ケインはイングランド代表で何ゴールを決めているか？
今夏、北米で開催される大会で60年ぶりの優勝を目指す「スリー・ライオンズ」にとって、キャプテンの活躍は不可欠だ。
2015年の代表デビュー以来、チームに不可欠な存在だ。32歳となった現在も代表78得点をマークし、数々の記録を塗り替えている。
2018年にはイングランドを準決勝に導き、6得点を挙げてワールドカップ得点王になった。このタイトルを2度取った選手は、まだいない。
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ケインはワールドカップの得点王記録を塗り替えることができるだろうか？
ケインは2026年に史上初となるか？この質問を受けた元リヴァプール＆イングランド代表FWファウラーは、BetMGM提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「可能性はある。現在のイングランド代表なら大会の後半戦まで進める。彼のような得点王には準々決勝、準決勝、甚至決勝まで進む必要があるだろう。 イングランドにはその力がある」
イングランドが勝ち進むほど、ハリーが得点王になりバロンドールに近づく。
彼にはその能力がある。試合の展開も彼に合っており、自己管理も巧みだ。常に全速力でプレーするわけではないが、試合の運び方を知っている。
彼にはすべてが少しづつある。彼は得点を挙げる。彼に賭けないなんてありえない。私は絶対に賭ける。イングランドは勝ち進むはずで、そうなれば誰かが得点を挙げる。ハリーをはじめとする選手たちがそうなることを期待している。」
得点力抜群のケインは、イングランド代表で通算100ゴールを達成できるか？
勢い衰えぬケイン。後継者もいないため、イングランド代表最多得点記録を伸ばし続け、100得点も射程圏だ。
ロナウドやメッシのようにその領域に到達できるかと問われたファウラーは、50得点を越えた唯一のもう一人のイングランド人であるウェイン・ルーニーに言及し、「今の代表は私がプレーしていた頃より試合数が多い」と語った。 メディアの注目が高いからか、ネーションズリーグなど大会が増えたからかは不明だ。
ハリーは出場すれば得点を挙げる。予選やイングランド代表の現状を見れば、さらに多くの得点を奪えるはずだ。
ハリーは若くないが、まだ数年は代表で得点を重ねるだろう。
「現在の得点数は78。100まであと20だ。だが、彼なら届くと思う。試合あたりの得点率が依然として高く、すぐには止まらないはずだ。
W杯後のユーロ予選でも得点は伸びるはずだ。彼のような世代のストライカーがさらに活躍することを願っている。」
ウェイン・ルーニーは特別な存在だったが、ハリーもまた同様の領域に達している。
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ケインは2026年のバロンドール有力候補だ
ケインはイングランド男子代表史上最高の選手（GOAT）へ着実に歩んでいる。現在112試合出場であり、ピーター・シルトンが持つ125試合の代表記録更新も目前だ。
主要な国際タイトルを獲得すれば、記録更新だけでなくバロンドール受賞の可能性も高まる。ドイツで2度優勝し、ブンデスリーガ得点王を3度獲得した実績から、彼はすでに2026年バロンドールの有力候補とされている。