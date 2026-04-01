得点不振とリヴァプールへの呼びかけ…アル・ヒラルはヌニェスのワールドカップへの夢を打ち砕いたのか？

2026年ワールドカップ（アメリカ・カナダ・メキシコ共催）の開幕を目前に控え、アル・ヒラルのFWダールウィン・ヌニェスの現在の姿勢をめぐり、ウルグアイのメディアは怒りに包まれている。
ウルグアイの新聞『エル・オセルバドール』は、ダーウィン・ヌニェスの代表チームにおける現在の姿勢、特にアル・ヒラルへの移籍以降について、強い怒りを表明した。
2026年ワールドカップ（アメリカ・カナダ・メキシコ共催）の開幕を目前に控え、アル・ヒラルのFWダールウィン・ヌニェスの現在の姿勢をめぐり、ウルグアイのメディアは怒りに包まれている。
ウルグアイの新聞『エル・オセルバドール』は、ダーウィン・ヌニェスの代表チームにおける現在の姿勢、特にアル・ヒラルへの移籍以降について、強い怒りを表明した。
ヌニェスは昨夏の移籍市場でリヴァプールから5300万ユーロでアル・ヒラルに移籍したが、今シーズンの前半戦ではパフォーマンスに波があった。
しかし、最大の危機は去る2月に訪れた。イタリア人のシモーネ・インザーギ監督率いるアル・ヒラルのコーチ陣が、ロシェン・リーグの登録メンバーから彼を外し、代わりにフランス人FWカリム・ベンゼマを起用することを決定したのだ。
この国内での出場停止から約1ヶ月半後、ヌニェスは今月3月の国際試合期間中にウルグアイ代表の合宿に合流したが、出場機会は極めて限られていた。
このウルグアイ人FWは、先週金曜日のイングランド戦（1-1の引き分け）でわずか3分間のみ途中出場し、火曜日のアルジェリア戦（0-0の引き分け）では21分間プレーした。
同紙は、ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督が、最近アル・ヒラルでの出場時間が少ないことを受け、ヌニェスの起用について躊躇し始めていると報じた。
この躊躇は、たとえ最終メンバーに選出されたとしても、2026年ワールドカップ本大会へのヌニェスの出場を危うくする恐れがある。アルゼンチン人監督は、スタメンにおいて彼に代わる他の選手を起用するだろうからである。
ヌニェスの立場をさらに厳しいものにしているのは、ここ2年間、ウルグアイ代表で得点不振に陥っていることだ。
アル・ヒラルのこのストライカーがウルグアイ代表でゴールを挙げたのは、一昨年6月28日に行われたコパ・アメリカ2024のグループステージ第2節でボリビアに5-0で勝利して以来のことだ。
それ以来、ヌニェスはウルグアイ代表で13試合に出場し、そのほとんどで先発出場したが、得点もアシストも記録できていない。
同紙は、ヌニェスの本当の苦難は、昨夏の移籍期間中にアル・ヒラルへ移籍して以来始まったと強調して記事を締めくくった。
同紙は、リヴァプールのスポーツディレクターであるリチャード・ヒューズに対し、来夏の移籍市場でこのウルグアイ人FWをイングランドのクラブに呼び戻すよう求めた。