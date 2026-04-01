得点不振とリヴァプールへの呼びかけ…アル・ヒラルはヌニェスのワールドカップへの夢を打ち砕いたのか？

2026年ワールドカップ（アメリカ・カナダ・メキシコ共催）の開幕を目前に控え、アル・ヒラルのFWダールウィン・ヌニェスの現在の姿勢をめぐり、ウルグアイのメディアは怒りに包まれている。

ウルグアイの新聞『エル・オセルバドール』は、ダーウィン・ヌニェスの代表チームにおける現在の姿勢、特にアル・ヒラルへの移籍以降について、強い怒りを表明した。