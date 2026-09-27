ポルトガル代表の主将クリスティアーノ・ロナウドは、日曜夜のUEFAネーションズリーグでノルウェーと対戦し、伝説的なキャリアにおける新たな節目を狙う。41歳のFWは、キャリア通算公式戦1000ゴールという大台を目指し続けており、ウレヴォール・スタディオンでマンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドとの世代を超えた注目の対決に臨む。

ロナウドはポルトガル代表で234試合に出場し、国際Aマッチ歴代最多の146得点を記録。一方、26歳のハーランドは56試合で驚異の64得点を引っ提げてこの一戦を迎える。

この試合は、国際サッカー界を代表する2人の点取り屋による貴重な直接対決の場となる。