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得点マシーン対決！ 1000ゴールを狙うロナウド、オスロでの大熱狂の後にハーランドの宴を壊す準備は整った
ロナウド、ハーランドとの大一番で歴史的な通算1000ゴールを追う
ポルトガル代表の主将クリスティアーノ・ロナウドは、日曜夜のUEFAネーションズリーグでノルウェーと対戦し、伝説的なキャリアにおける新たな節目を狙う。41歳のFWは、キャリア通算公式戦1000ゴールという大台を目指し続けており、ウレヴォール・スタディオンでマンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドとの世代を超えた注目の対決に臨む。
ロナウドはポルトガル代表で234試合に出場し、国際Aマッチ歴代最多の146得点を記録。一方、26歳のハーランドは56試合で驚異の64得点を引っ提げてこの一戦を迎える。
この試合は、国際サッカー界を代表する2人の点取り屋による貴重な直接対決の場となる。
- Sports Press Photo
ポルトガルのレジェンドがオスロ到着で熱狂の渦を巻き起こす
ロナウドのノルウェーの首都到着は、サポーターの間で熱狂的な反応を引き起こし、このベテランが今なお世界的なオーラを放っていることを示した。『Dagbladet』の報道によれば、地元警察と警備スタッフは、何千人もの感極まったファンがチーム宿舎とトレーニング施設の外に集まる中、群衆の管理に苦戦した。
専門家クリストファー・ロクベリは、ハーランドの母国であっても、ロナウドの存在は比類のない雰囲気を生み出したと指摘した。
「すまない、アーリング！ クリスティアーノ・ロナウドに関しては、まだいくつか上の段階がある」とロクベリ氏は述べた。「なんという現象だろう。ここには、彼がサッカーをしている姿をほとんど見たことがない子どもや若者たちもいた。それでも、彼らが憧れるのはこの選手であり、この人物なのだ」
ジェズス、過去のダービーでのベンチ起用への不満を踏まえ先発入れ替えを検討か
ハーランドはノルウェーで先発が確約されている一方、ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、木曜日のウェールズ戦での1-0勝利を受け、ローテーションの可能性を示唆した。ロナウドにとってこの一戦は、ハーランドと再び同じピッチに立つ2度目のチャンスとなる。
両者が前回対戦したマンチェスター・ダービーでは、ロナウドはベンチから見守る中、ハーランドがハットトリックを記録した。
ロナウドは先発の座を確保し、ネーションズリーグ通算15得点の数字をさらに伸ばすことを目指している。
- SOPA Images
ポルトガル、ネーションズリーグ継続へ首位突破を狙う
ポルトガルはウレヴォール・スタディオンでのキックオフを前に、ジェズス監督体制下でのパーフェクトな成績維持を目指す。オスロで勝利を収めれば、ネーションズリーグのグループ首位を確固たるものにするとともに、ロナウドはキャリア通算ゴール数1000の大台にさらに近づくことになる。
ノルウェーは、デンマーク戦で2得点を挙げたハーランドの決定力を追い風に、ホームアドバンテージを生かしたい考えだ。
ロナウドは、国際舞台での成功と個人の得点記録更新を追い求め続けている。
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