スカイ・スポーツで、キャラガーはヴィルツが苦戦を続けていることへのいら立ちを口にした。司令塔のヴィルツはユルゲン・クロップ監督の下、ドイツ代表では好調だが、クラブでの出来は依然として大きな懸念だと指摘。特に、今季の主力FWであるアレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポを欠く状況では、その問題が際立つという。

「フロリアン・ヴィルツの話に戻りたい。リヴァプールが前回ボーンマウスで戦った試合の後、私は彼を批判したからだ」とキャラガーは語った。「その後、否定的な見方をしたとしてリヴァプールのサポーターから少し批判された。ただ、私が言ったのは、彼がドイツ代表にいる間にユルゲン・クロップが寄り添うことが、最後の望みになるかもしれないということだ」

「彼はユルゲン・クロップの下で、ドイツ代表では本当に良いプレーをした。だが今日、ここでプレーしている。今季のチームで最高のアタッカー2人、イサクとガクポがいない試合を私は見ている。ブラッドリー・バルコラとヴィルツには奮起して、前線のビクトル・ムニョスとルイス・クーマスを助けてほしい。クーマスとムニョスの方が、1億ポンドの選手2人より良かった」

キャラガーはさらに、ヴィルツをフラーフェンベルフに代えて先発させるべきではないと強調した。「それはおかしい。正しくない。リヴァプールが10人になった時、スタジアムにいた誰にとっても迷うような判断ではなかった。そして、大きな希望を感じさせたのはフラーフェンベルフだった。彼は出だしが悪く、チームから外された。ヴィルツがフラーフェンベルフより優先されてプレーすべき理由はない」



