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「得点の脅威がまったくない！」マンチェスター・シティに大敗したリヴァプール、キャラガー氏は1億1600万ポンドのヴィルツを起用から外すべきと主張
マンチェスター・シティ、10人となったリヴァプールに快勝
アンドニ・イラオラ率いるチームはアンフィールドで散々な午後を過ごした。エンツォ・マレスカ率いる容赦ないマンチェスター・シティに圧倒され、リヴァプールのMFライアン・フラーフェンベルフが60分を少し過ぎたところで退場処分を受けると、アウェーのマンチェスター・シティはその状況を最大限に生かして3-0の完勝を収めた。
アーリング・ハーランド、ジェレミー・ドク、ラヤン・シェルキのゴールにより、ホームのチームは大敗を喫した。しかし、最も注目を集めたのはドイツ代表ヴィルツの覇気のないプレーで、元リヴァプールDFのキャラガーから厳しい目を向けられることになった。
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キャラガー、1億ポンドのコンビに疑問を呈す
スカイ・スポーツで、キャラガーはヴィルツが苦戦を続けていることへのいら立ちを口にした。司令塔のヴィルツはユルゲン・クロップ監督の下、ドイツ代表では好調だが、クラブでの出来は依然として大きな懸念だと指摘。特に、今季の主力FWであるアレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポを欠く状況では、その問題が際立つという。
「フロリアン・ヴィルツの話に戻りたい。リヴァプールが前回ボーンマウスで戦った試合の後、私は彼を批判したからだ」とキャラガーは語った。「その後、否定的な見方をしたとしてリヴァプールのサポーターから少し批判された。ただ、私が言ったのは、彼がドイツ代表にいる間にユルゲン・クロップが寄り添うことが、最後の望みになるかもしれないということだ」
「彼はユルゲン・クロップの下で、ドイツ代表では本当に良いプレーをした。だが今日、ここでプレーしている。今季のチームで最高のアタッカー2人、イサクとガクポがいない試合を私は見ている。ブラッドリー・バルコラとヴィルツには奮起して、前線のビクトル・ムニョスとルイス・クーマスを助けてほしい。クーマスとムニョスの方が、1億ポンドの選手2人より良かった」
キャラガーはさらに、ヴィルツをフラーフェンベルフに代えて先発させるべきではないと強調した。「それはおかしい。正しくない。リヴァプールが10人になった時、スタジアムにいた誰にとっても迷うような判断ではなかった。そして、大きな希望を感じさせたのはフラーフェンベルフだった。彼は出だしが悪く、チームから外された。ヴィルツがフラーフェンベルフより優先されてプレーすべき理由はない」
高額なヴィルツ、残された時間はわずか
キャラガーの主張の核心は、ヴィルツがマージーサイドで長くプレーしながら、1億1650万ポンドという巨額の移籍金に見合う結果を残していないことにある。バルコラのような新加入選手には適応期間を与えられる一方、ヴィルツはすでにチームに定着しており、求められる場面で繰り返し期待に応えられていない。
「フロリアン・ヴィルツが今、リヴァプールで見せているものでは不十分だ」とキャラガーは説明した。「彼はリヴァプールで55試合、60試合とプレーしている。バルコラなら、まだ4、5試合だ。もっとやってほしいとは思うだろうが、判断を急ぐべきではない。彼を批判するなら行き過ぎだ。しかし、60試合プレーした選手なら話は別だ」
元センターバックのキャラガーは、現状のヴィルツには攻撃面でまったく脅威がないと結論づけた。「今の彼はリヴァプールのチームに入るべきではない。リヴァプールの選手を厳しく批判したいわけではない。だが、5～10試合を見て言っているのではない。50～60試合を見て言っているんだ」
「ヴィルツにはゴールを決めそうな気配がまったくない。チャンスを逃したとか、GKにセーブを強いたとか、そういう印象すら残らない。今日も、味方を抜け出させた、あるいは惜しいシュートを放ったと思える場面は一つもなかった。得点の脅威がまったくないんだ」
- AFP
イラオラ、選手起用を巡り難しい選択に直面
イラオラ監督は、ホームでの手痛い敗北の影響に対処しながら、戦力を欠くリヴァプールの攻撃陣を立て直す方法を見つけなければならない。イサクやガクポら主力が離脱し、フラーフェンベルフもレッドカードによる出場停止に直面するなか、中盤と前線で起用できる選手は大幅に限られている。
コーチングスタッフには、ヴィルツの疑いようのない才能を引き出すか、キャラガーの助言に従って不調のスター選手を先発から外すか、判断が迫られている。リヴァプールは、この大敗で国内での戦いを狂わせないためにも、早急に解決策を見つける必要がある。
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