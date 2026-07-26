「得点の保証」クリスティアーノ・ロナウドが仕事と私生活のバランスをどう取っているのか――元ユヴェントスのチームメイトが明かす、CR7の舞台裏の姿

この33歳は、2017年にバイエルン・ミュンヘンからトリノへ移籍した経緯も明かした。

コスタはこう振り返る。「急な移籍だったけど、話はもっと前からあった。2016年のCLでユヴェントス対バイエルン戦の直後、アグネリとパラティチに声をかけられた。その後、アレックス・サンドロとオーストラリアに行き、ブラジルとの親善試合に出た。彼はインテルが僕をイタリアに呼びたいと知っていたし、僕も興味されていることは知っていた。 そこでアレックス・サンドロが『ユヴェントスに来ないか？』と聞いてきた。迷いは全くなかった。バイエルンではアンチェロッティ監督の下で出場機会が減ると分かっていたからだ。監督もそれをはっきりと伝えていた。その後、パラティチから電話があり、すべては迅速に進んだ。とはいえ、ユヴェントスから声がかかったら断るわけにはいかないだろう」



