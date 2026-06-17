ヒューストンで行われたポルトガルのワールドカップ初戦は引き分けに終わり、試合後、アンリがロナウドを痛烈に批判した。41歳132日で史上最年長のフィールドプレーヤーとして先発したロナウドだが、チームの勝利より自身の得点を優先したとして非難された。

フォックス・ニュースのインタビューに応じたアンリは、アル・ナスルのスターが犯したミスを明確に指摘した。「重要なのは、あなたが得点するのではなく、チームが得点することだ」と語った。アンリは、特に後半のジョアン・カンセロとブルーノ・フェルナンデスが絡んだ場面で、ロナウドの最終ライン付近での動きが、粘り強いコンゴ民主共和国の守備を崩すポルトガルのチャンスを妨げていたと主張した。