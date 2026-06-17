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「得点すべきはチームだ。君じゃない」――ティエリ・アンリは、コンゴ民主共和国戦で惨憺たるプレーを見せたポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドがブルーノ・フェルナンデスの邪魔をしていると辛辣に批判した。
ヘンリー、ロナウドの自己中心的な態度を痛烈に批判
ヒューストンで行われたポルトガルのワールドカップ初戦は引き分けに終わり、試合後、アンリがロナウドを痛烈に批判した。41歳132日で史上最年長のフィールドプレーヤーとして先発したロナウドだが、チームの勝利より自身の得点を優先したとして非難された。
フォックス・ニュースのインタビューに応じたアンリは、アル・ナスルのスターが犯したミスを明確に指摘した。「重要なのは、あなたが得点するのではなく、チームが得点することだ」と語った。アンリは、特に後半のジョアン・カンセロとブルーノ・フェルナンデスが絡んだ場面で、ロナウドの最終ライン付近での動きが、粘り強いコンゴ民主共和国の守備を崩すポルトガルのチャンスを妨げていたと主張した。
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逃したチャンスの戦術的分析
ヘンリーは、ある攻撃場面を例に挙げ、ロナウドがピッチの特定のエリアにいることでチームメイトのスペースが狭くなると指摘した。ヘンリーは「この映像ではポルトガルがボールを保持し、カンセロがボールを受ける。ロナウドは何度もこの状況に直面している。ここで走り込めば、ディフェンダーは6ヤードボックスに飛び込む決断を迫られる」と戦術分析で説明した。
さらに、得点への執念からブルーノ・フェルナンデスのパスコースを塞いでしまった。もし彼が6ヤードボックスに入れば、DFはマークについてしまい、ブルーノには押し込むだけのスペースが生まれる。 だが、ゴール欲しさにバックパスのコースに入ってしまう。2人の動きが守備側に読まれ、対応しやすくなるのだ」
ヒューストンでのロナウドの悔しい一夜
NRGスタジアムでのこの夜が無駄だったというヘンリーの評価は統計でも裏付けられた。ロナウドはワールドカップ通算6回目となる枠内シュートゼロで試合を終えた。6大会連続での記録更新を目指したが、国際舞台での近年の不調通り、苛立ちを露わにした。
アンリは、ピッチ上の選手たちでさえチーム連携の欠如に苛立ちを隠せなかったと指摘した。「それが私の言いたいことだ。得点が必要なのはチームであって、君個人ではない。 後ろにいたブルーノ・フェルナンデスは『ボールを流して走ってスペースを作れ。俺が押し込むから』と言いたげだった。それが私の言いたいことだ」とアンリは語り、グループKの一戦でポルトガルの2大攻撃の要の間に生じた摩擦を指摘した。
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レオパーズにとって歴史的な結果
注目はポルトガルのスター選手に集まっていたが、この結果はアフリカのサッカー界にとって記念すべき瞬間となった。コンゴ民主共和国はワールドカップ史上初の勝ち点を獲得した。試合序盤にジョアン・ネヴェスのヘディングで先制されただけに、この快挙はさらに印象深い。前半終了間際、ヨアン・ウィッサの同点弾がポルトガル寄りの観客を沈黙させ、試合は引き分けに終わった。
ポルトガルとしては優勝候補の期待に応えるため、課題が残った。ロナウドは5試合連続無得点ながら依然として注目される。アンリは北米大会で勝ち進むにはキャプテンのメンタリティ変更が必要だと指摘した。