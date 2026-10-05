サッカー界が、メッシにとってアルゼンチン代表での最後のホームゲームで別れを告げる準備を進める中、このレジェンドが代表通算207試合125得点で国際舞台からの引退を決断したことを受け、ベナン代表GKマルセル・ダンジヌは、自分たちが情けをかけるつもりはないことを明確にした。

ダンジヌは一戦を前にブエノスアイレスで取材に応じ、この試合が歴史的な意味を持つことは認めつつも、プロとしての集中を崩さなかった。メッシは直近の公式戦出場で、ワールドカップ決勝のスペイン戦に0-1で敗れる痛恨の結果に終わっており、今回はそこからの巻き返しを狙っている。「私にとって、この試合は他の試合とは違う。メッシの最後の試合なのだから、一生に一度の機会だと思う。特別な試合だ」と、このGKは語った。「私たちはアルゼンチンのため、そしてメッシのためにここにいる。だが、同時に自分たちが国を代表していることも忘れてはならない。私たちはベナンを守るためにここにいる。サッカーは11人対11人だ。私たちが勝つこともできるし、引き分けることもできるし、彼らが勝つこともある……私たちはアルゼンチンに観光に来たわけではない。プレーし、戦うために来た」