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「得点したいなら、そのために努力しなければならない！」 マルセル・ダンジヌー、代表ラストマッチでリオネル・メッシに簡単なゴールは許さないと宣言
ベナンは傍観者の役割を拒む
サッカー界が、メッシにとってアルゼンチン代表での最後のホームゲームで別れを告げる準備を進める中、このレジェンドが代表通算207試合125得点で国際舞台からの引退を決断したことを受け、ベナン代表GKマルセル・ダンジヌは、自分たちが情けをかけるつもりはないことを明確にした。
ダンジヌは一戦を前にブエノスアイレスで取材に応じ、この試合が歴史的な意味を持つことは認めつつも、プロとしての集中を崩さなかった。メッシは直近の公式戦出場で、ワールドカップ決勝のスペイン戦に0-1で敗れる痛恨の結果に終わっており、今回はそこからの巻き返しを狙っている。「私にとって、この試合は他の試合とは違う。メッシの最後の試合なのだから、一生に一度の機会だと思う。特別な試合だ」と、このGKは語った。「私たちはアルゼンチンのため、そしてメッシのためにここにいる。だが、同時に自分たちが国を代表していることも忘れてはならない。私たちはベナンを守るためにここにいる。サッカーは11人対11人だ。私たちが勝つこともできるし、引き分けることもできるし、彼らが勝つこともある……私たちはアルゼンチンに観光に来たわけではない。プレーし、戦うために来た」
- AFP
アルゼンチン代表主将に簡単な贈り物はない
この親善試合を前にした最大の話題は、完璧な送別の場を演出するために、アウェーのベニンがメッシに得点への明確な道を譲る可能性があるのかどうかだった。8度のバロンドール受賞者に、物語を締めくくる終盤のPKを決めさせることを検討するかと問われたダンジノウは、きっぱりとした返答を示した。『いや、ない。私はGKであり、私の役割はシュートを止めることだ。たとえラスト1分にPKがあって、それをメッシが蹴るとしても、私は止めようとする。話はそれだけだ。フットボールだからね』と、『Marca』に語った。
この守護神はさらに、メッシの偉大さがあるからこそ、贈り物は不要だと説明した。『そう、私たちはメッシを祝福するためにここにいる。しかし、誰も彼にゴールを贈らなければならないとは言っていない。そしてメッシのことを考えれば、彼に贈り物をする必要はない。もし彼が得点したいなら、それを実現するために可能な限りのことをしなければならない』と付け加えた。ベニン代表GKは、アルゼンチンの象徴的存在に敬意を示す最もふさわしい方法は、最後のホイッスルが鳴るまで手ごわい相手として向き合うことだと明確に考えている。
ピッチ上でレジェンドに見入る
強い闘争心を燃やす一方で、ダンジヌーは自身のキャリアを通じて見てきた選手への敬意を隠さなかった。かつてバルセロナでプレーしたその選手と同じピッチに立てる機会について、2大会連続のコパ・アメリカ制覇とともに、自国を2022年ワールドカップ優勝へ導いたその存在と対戦できることは、一生に一度の機会だと表現した。
ダンジヌーはまた、試合後に伝説的な背番号10のユニフォームを巡って争奪戦になる可能性にも言及した。彼は、ベナン代表の全員がそのシャツを欲しがるはずだと冗談交じりにこう語った。「チームの誰に聞いても、みんな彼のユニフォームを欲しがっている。だから、たくさんユニフォームを用意して、各選手に1枚ずつ渡してくれたら最高だ。もし僕たちのうち1人しか行ってユニフォームを頼めないなら、簡単ではないと思う。みんな欲しがっているからね！」
- Getty Images Sport
ダンジヌーがGOAT論争に言及
アルゼンチンの名手を史上最高の選手と見なしているかと問われると、ダンジヌーはこの時代を象徴するライバル関係への深い敬意を示しつつ、すぐさま彼をサッカー界の王者たちと並べて評した。「自分たちはメッシとクリスティアーノを見て育った。2人とも、サッカーについて本当に多くのことを教えてくれた。彼らは非常に長い間、競い合ってきた」と、28歳のGKは語った。「自分にとって、レオはこの競技における最高の選手の1人だ。王の1人だ」
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