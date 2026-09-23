2019年から2024年にかけて、数々のタイトル獲得を果たしたフラメンゴの時代を通じて重要な役割を担ったブラズは、この規制変更を逆効果かつ時代に逆行するものだと強く批判した。

『ESPNブラジル』を通じて統括団体の姿勢への不満を示したブラズは、こう述べた。「この国における外国人選手の制限に関してCBFが導入したものを、私は困惑をもって見ている。このような市場保護主義はどこでも一度も機能したことがなく、ここでも機能しないし、ブラジルサッカーに何ももたらさないだろう」

国際移籍市場の現実を強調し、元ディレクターはさらにこう付け加えた。「市場は世界中でグローバル化している。その流れに逆らおうとしても効果はない。これはブラジルサッカーを急速に後退へと向かわせるだろう」