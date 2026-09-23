AFP
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「後退の一歩」 元フラメンゴ幹部がCBFの外国人選手枠制限を痛烈批判、メンフィス・デパイや海外出身スターに打撃となる可能性も
大規模な改革が人材獲得の構図を変える
ブラジルサッカー連盟が外国籍選手枠を段階的に削減する決定を下したことが、トップリーグの幹部の間で激しい議論を呼んでいる。新たな通達では、試合登録メンバーに入れられる外国籍選手の上限が、1試合あたり9人から2030年までに5人へと引き下げられる。月曜日に発表されたこの保護主義的措置は圧倒的多数で可決され、構造改革に正式に反対票を投じたのはフラメンゴとバイーアだけだった。
- Fotoarena
幹部が市場保護主義への動きを痛烈批判
2019年から2024年にかけて、数々のタイトル獲得を果たしたフラメンゴの時代を通じて重要な役割を担ったブラズは、この規制変更を逆効果かつ時代に逆行するものだと強く批判した。
『ESPNブラジル』を通じて統括団体の姿勢への不満を示したブラズは、こう述べた。「この国における外国人選手の制限に関してCBFが導入したものを、私は困惑をもって見ている。このような市場保護主義はどこでも一度も機能したことがなく、ここでも機能しないし、ブラジルサッカーに何ももたらさないだろう」
国際移籍市場の現実を強調し、元ディレクターはさらにこう付け加えた。「市場は世界中でグローバル化している。その流れに逆らおうとしても効果はない。これはブラジルサッカーを急速に後退へと向かわせるだろう」
国内枠は自国育成の若手を守る
各国のサッカー統括団体は、今季のトップリーグにおける外国人選手数が過去最多の172人に急増したことを受け、規制当局による介入は不可欠だったと主張している。この流入により、リーグの平均年齢は28.5歳に上昇し、有望な国内若手選手のトップチームでの出場時間は大幅に制限された。外国人枠の削減に加え、CBFはすべてのクラブに対し、トップチームの登録メンバー内に23歳以下の選手を最低25人登録することを義務づける。
- TheNews2
ブラジルのクラブが移籍戦略を調整する
ブラジルの強豪クラブは、外国人補強を抑制し、チーム内の序列を再編するために、2027年までに迅速に動かなければならない。この規制強化は、契約が2028年6月まで残っているにもかかわらず、デパイのコリンチャンスでの長期的な将来に影を落とし、注目度の高い外国人選手たちの立場を不安定にする恐れがある。基準を満たすには、厳格な23歳以下の期限を前に、スポーツディレクターがアカデミーの育成ルートに多額の投資を行うことを余儀なくされる。
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