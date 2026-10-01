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「後悔はない」 ジネディーヌ・ジダン、フランス対イタリア戦を前にマルコ・マテラッツィへの頭突きについて沈黙を破る
ベルリンの亡霊と向き合う
ジダンは木曜日の記者会見で、選手としての最後の試合について質問を受けた。2006年ワールドカップ決勝では、延長戦でマテラッツィの胸に頭突きを見舞ったことで退場処分となった。
フランス代表のUEFAネーションズリーグでのイタリア代表戦を前に、ジダンは現役最後を決定づけたそのレッドカードへの思いを明らかにした。フランスは開幕からアウェーで2試合連続1-0の勝利を収めており、今夏就任したばかりの指揮官にとって、金曜日は待望のホーム初戦となる。
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あの出来事に後悔はまったくない
最終的にPK戦の末にイタリアが勝利したあの決勝の重大さにもかかわらず、ジダンの考えは揺らいでいない。今も世界中で出回り続ける映像について問われたジダンは、この悪名高い衝突を率直すぎるほど率直に振り返った。
「あの日以来、マテラッツィとは話していない。自分がしたことを誇りには思っていないし、それはずっと言ってきたことだ。でも同時に、後悔もしていない。それも自分のキャリアの一部だ。幸い、それが自分のキャリアのすべてではない。ポジティブで楽しい瞬間もあったし、私はそちらを思い出したい。キャリアというのは、素晴らしい瞬間だけで成り立つものではない」
感情あふれる母国への帰還
金曜日は大きな節目となる。ジダンが、7月下旬にディディエ・デシャンの後任に就いて以来初めて、スタッド・ド・フランスのホーム側ベンチに入るからだ。同スタジアムでの前回の登場は、2006年にメキシコとの親善試合へ選手として出場したときだった。
ジダンは、8万人近いサポーターで埋まる会場への大きな興奮を口にした。フランスは、ヒザの負傷で代表から離脱したキリアン・エムバペを欠いてピッチに立つことになるが、ジダンは頼れる23人の選手がそろっていると強調した。
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フランスの次戦は？
フランスは金曜日にイタリアをホームに迎え、その後はUEFAネーションズリーグの残りの戦いに目を向ける。ジダンは、ムバッペのような主力を欠く中でも自身の戦術的ビジョンを浸透させ続けながら、グループA首位固めに向けて重要なホームでの勝利を狙う。
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