最終的にPK戦の末にイタリアが勝利したあの決勝の重大さにもかかわらず、ジダンの考えは揺らいでいない。今も世界中で出回り続ける映像について問われたジダンは、この悪名高い衝突を率直すぎるほど率直に振り返った。

「あの日以来、マテラッツィとは話していない。自分がしたことを誇りには思っていないし、それはずっと言ってきたことだ。でも同時に、後悔もしていない。それも自分のキャリアの一部だ。幸い、それが自分のキャリアのすべてではない。ポジティブで楽しい瞬間もあったし、私はそちらを思い出したい。キャリアというのは、素晴らしい瞬間だけで成り立つものではない」